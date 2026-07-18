Giuliano Simeone, jugador de la selección argentina: cómo es la casa que comparte con Irene Ariza en Madrid

Si hubo un jugador que dio de qué hablar en el partido entre Argentina e Inglaterra, fue Giuliano Simeone. El delantero de 23 años disputó alrededor de 70 minutos, tiempo suficiente para convertirse en una de las grandes tendencias en las redes sociales. Los usuarios lo compararon con la actuación de su padre, Diego “Cholo” Simeone, frente a Inglaterra en el Mundial de Francia 1998; destacaron su intensidad, entrega y fiereza dentro de la cancha; e incluso algunos lo asociaron con el personaje Ted por su expresión y gestos durante el encuentro.

El futbolista del Atlético de Madrid está en pareja con la modelo española Irene Ariza desde 2020 y ambos viven juntos en Madrid. A través de las redes sociales, Ariza comparte imágenes de su vida cotidiana y permite conocer algunos detalles de la residencia que comparte con el jugador.

El futbolista del Atlético de Madrid está en pareja con la modelo española Irene Ariza desde 2020 Instagram @giulisimeone

De estilo moderno, la casa se caracteriza por el predominio del blanco, las líneas rectas y una decoración minimalista. La fachada se destaca por sus amplios ventanales y por la simpleza de su diseño.

De estilo moderno, la casa se caracteriza por el predominio del blanco, las líneas rectas y una decoración minimalista

En las historias de Instagram, la pareja suele retratar a sus mascotas, Indio y Bruna, en distintos espacios de la vivienda. Uno de ellos es el living, donde se observa un amplio sofá beige, un televisor apoyado sobre un mueble y un florero. La iluminación se completa con una gran lámpara blanca.

La sala de estar de la casa de Giuliano Simeone y su pareja Instagram

En las historias de Instagram, la pareja suele retratar a sus mascotas, Indio y Bruna, en distintos espacios de la vivienda Instagram

El ambiente también cuenta con una extensa mesa de comedor y sillas en tonos similares a los del sillón. En las paredes, además, se exhiben retratos de la pareja y fotografías de sus perros, que aportan un toque personal a la decoración.

A través de las redes sociales, Ariza comparte imágenes de su vida cotidiana

La cocina mantiene la misma línea estética que el resto de la casa. Predominan los muebles blancos, combinados con encimeras del mismo color y paredes revestidas en mármol claro. Incluso los electrodomésticos y utensilios que permanecen a la vista respetan la paleta de tonos neutros y claros.

En la cocina predominan los muebles blancos, combinados con encimeras del mismo color y paredes revestidas en mármol claro

Giuliano Simeone en el comedor de su casa Instagram

Uno de los espacios que más llama la atención es el cuarto rojo. Una habitación con un sillón y cuadros del Atlético Madrid, con una iluminación particular: luces coloradas que le dan mística al espacio. En la fotografía aparece el delantero posando para la cámara, sonriendo orgulloso.

En el exterior, la misma estética se mantiene. Una publicación realizada el 24 de mayo, día en que Irene Ariza cumplió 24 años, deja ver parte del jardín de la vivienda: un cerco cubierto de vegetación, una pileta con borde blanco y un deck de madera en tono beige.

La galería, ubicada junto a la piscina, está revestida con madera clara tanto en las paredes como en el techo y cuenta con un juego de sillones blancos, en sintonía con la paleta de colores neutros que predomina en toda la casa.