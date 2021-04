Inmobiliarias: Proponen un plan para frenar la suba de los alquileres

Pagar un alquiler en la Argentina es cada vez más caro. Como consecuencia de la Ley de Alquileres, que generó incertidumbre en los propietarios, los contratos acumulan subas todos los meses, arrojando cifras interanuales sin precedentes en la historia y ganándole a la inflación.

Los últimos números, recopilados en un informe del portal ZonaProp para la ciudad de Buenos Aires, corresponden a marzo. En el último mes, el alquiler de un dos ambientes en la ciudad fue, en promedio, un 4,9% más caro que en febrero. Solo en el 2021, el aumento medio en los alquileres fue del 14%, por encima de una inflación que en enero y febrero acumuló un 7,8%. Si se tienen en cuenta los últimos doce meses, el aumento totaliza la escalofriante cifra de 67,4% (en esos doce meses, la inflación avanzó un 40,7%). Para poner en perspectiva, el aumento anual en los últimos cinco años nunca había superado el 35%.

En ese contexto, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) pidió una reunión con Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. La idea de la cámara inmobiliaria es compartir su visión con el Gobierno y proponer soluciones para reactivar al sector, favoreciendo la oferta de inmuebles y así contribuyendo a la baja de precios. “Hemos oído hablar de lanzamientos de créditos, desalojos inexistentes y un largo etcétera. Pero no se habla del punto de fondo, que es la Ley de Alquileres”, dice Armando Pepe, Presidente de Cucicba, en diálogo con LA NACION. La organización, junto a otras cámaras y buena parte del arco político, trabajan en conseguir una modificación de la norma en el Congreso. “Hemos pedido, a través del Diputado Nacional Alvaro Gonzalez, la modificación de dos puntos de la ley: plazo y actualización”, cuenta.

El objetivo es lograr la eliminación del índice del Banco Central como única alternativa para actualizar el precio del alquiler, volviendo así al acuerdo de partes, como fue históricamente. Además, buscan retornar a que la actualización del alquiler se pueda realizar cada dos años, y no cada tres. Proponen volver a lo expuesto en el artículo 1198 del Código Civil, que establece que si un contrato carece de un plazo expreso, la duración mínima es de dos años.

Pero en una entrevista exclusiva con LA NACION el ministro ya había anticipado en marzo que no veía viable que se derogue la norma sancionada a mediados del año pasado. Y al ser consultado por los proyectos de ley que se presentaron desde la oposición, se mostró contundente y reconoció que no cree que la normativa deje de regir. “Desde Juntos por el Cambio la votaron y la verdad es que no encuentro que tengan consenso para derogar la ley, ya que desde todos los grupos de inquilinos han trabajado de manera organizada, por lo que me parece que no es viable que eso suceda”, admitió.

La idea de los inmobiliarios, además de plantear la conveniencia de la modificación de la ley, es mostrarle al ministro las estadísticas y estudios propios, que dan cuenta de la gravedad de la situación.

Finalmente, volver a plantear la conveniencia de un plan nacional de vivienda social, el cual ya presentaron en su momento a Iván Kerr, ex Secretario de Vivienda de la Nación del gobierno de Mauricio Macri, y a Maria Eugenia Bielsa, designada por Alberto Fernandez como ministra de la cartera que ahora controla Jorge Ferraresi. Dicho plan propone la construcción de viviendas de hasta 60 m², libres de impuestos y con la obligación de alquilar las unidades durante ocho años. El objetivo es aumentar la oferta de propiedades en alquiler y lograr así precios más accesibles para los inquilinos. “Es un plan que podría funcionar muy bien”, se entusiasma Pepe.

Idealmente, también creen el aspecto favorable de que el Estado convoque a una mesa de trabajo para consensuar políticas para ejecutar a mediano plazo. “Lo que queremos dejar en claro, como intentamos hacer con cualquier administración, es que nosotros somos parte de la solución, no del problema”, termina.