Jason Momoa, 47 años, compró un motorhome al que se mudó luego de su separación con Lisa Bonet

El actor Jason Momoa alcanzó la cima de Hollywood con papeles protagónicos en producciones como Aquaman, Fast X, Justice League y la exitosa serie Game of Thrones. Sin embargo, lejos del glamour de la industria cinematográfica, el actor también llamó la atención por una elección de vida poco convencional: durante una etapa posterior a su separación de Lisa Bonet, decidió pasar buena parte de su tiempo en una casa rodante de lujo.

Desde hace un tiempo que el actor se encuentra viajando por todo Estados Unidos para grabar un documental de HBO. instagram.com/prideofgypsies

La historia se conoció a comienzos de 2024, cuando Momoa habló con Kevin Frazier, del programa estadounidense Entertainment Tonight, y contó que no tenía una residencia fija y que prefería vivir en la ruta. La declaración coincidió con la formalización de su divorcio de Bonet, con quien había compartido casi dos décadas de relación y dos hijos.

El vehículo elegido por el actor pertenece a EarthRoamer, una marca estadounidense especializada en vehículos recreativos todoterreno de alta gama. Momoa es uno de sus clientes más conocidos y participó en videos promocionales en los que mostró algunas características de su unidad personalizada, identificada como EarthRoamer #211.

Según información publicada en aquel momento, el vehículo habría costado alrededor de US$750.000. Entre los elementos que se mencionaron en las descripciones de su unidad figuran una cama king-size, una máquina de café Nespresso, un sillón desplegable y paneles solares.

Se estima que la construcción de su vehículo rondó los US$750.000. earthroamer

Las características de la casa rodante de Momoa incluyen una máquina Nespresso, cama king-size, un acuario, sillón desplegable y paneles solares. earthroamer

De tráiler en el set a casa permanente

Momoa había adquirido su EarthRoamer en 2018, varios años antes de que se hiciera pública su separación de Bonet. En un principio, el vehículo funcionaba principalmente como una solución práctica durante sus rodajes y desplazamientos laborales, incluida la etapa de producción de la primera película de Aquaman.

Con el tiempo, la casa rodante se convirtió también en un símbolo de su preferencia por una vida más flexible, alejada de las convenciones de Hollywood. Esa faceta encajaba con On the Roam, el documental en el que el actor recorre distintos lugares para conocer artesanos, fabricantes y artistas que trabajan con técnicas tradicionales y objetos singulares.

Jason Momoa usaba su camioneta principalmente como un tráiler de trabajo, pero luego de su divorcio comenzó a ser su hogar por el momento. earthroamer

La EarthRoamer de Jason Momoa cuenta con detalles personalizados. earthroamer

Estos objetos de colección, fruto de sus viajes, se subastan, proporcionando una solución práctica para Momoa, quien carece de un lugar estable para almacenarlos. “Hermano, ni siquiera tengo un hogar en este momento. Vivo en la carretera”, confesó el actor.

En una de las declaraciones que trascendieron en 2024, el intérprete explicó que no tenía un hogar fijo y que vivía en la carretera. La frase se convirtió entonces en el punto de partida de numerosas publicaciones sobre su estilo de vida después de la ruptura.

¿Qué pasó después del divorcio?

Momoa y Bonet anunciaron su separación en enero de 2022, aunque los documentos judiciales indicaron que la fecha de ruptura había sido el 7 de octubre de 2020. La actriz presentó la solicitud de divorcio en enero de 2024 y ambos llegaron rápidamente a un acuerdo.

La disolución del matrimonio quedó formalizada el 9 de julio de 2024. El acuerdo contempló la custodia compartida de sus hijos, Lola y Nakoa-Wolf, y estableció que ninguno de los dos reclamaría manutención conyugal al otro. También acordaron compartir los gastos vinculados con sus hijos y resolver la división de sus bienes.

El modelo XV-LT toma como base el Ford F-550, un gigantesco pick up muy popular en los Estados Unidos. earthroamer

La casa rodante de Momoa fue el vehículo 211 que construyó la empresa EarthRoamer. earthroamer

Desde entonces, la vida personal del actor tomó otro rumbo. En mayo de 2024 hizo pública su relación con la actriz Adria Arjona, con quien se había conocido durante el rodaje de la película Sweet Girl. La pareja continuó mostrándose en eventos públicos durante 2025 y 2026.

La vida de Jason Momoa, entre los reflectores del estrellato y la libertad de la carretera, continúa siendo un fascinante capítulo en la travesía de este actor que no teme romper con las convenciones de Hollywood.