Cuál es la comida más elegida el día de la mudanza

Cuando Jorge Mejía cerró la compra de su casa adosada de US$445.000 en las afueras de Atlanta este mes, no lo celebró con champán ni una cena. De pie en su cocina vacía, tomó una foto de una pizza de pepperoni en su caja de cartón, enmarcada por las llaves de su nueva casa y el suelo del living, y luego la publicó con orgullo en Reddit.

“La pizza simbolizaba años de arduo trabajo”, dijo el Sr. Mejía, de 28 años, sargento de la Infantería de Marina y el primer miembro de su familia inmediata en comprar una casa. Había visto fotos similares de cajas de pizza publicadas en un grupo de Reddit, durante más de un año, comentó, y esperaba poder finalmente subir la suya.

La pizza —asequible pero festiva, fácil de comer con la mano sentado con las piernas cruzadas sobre una alfombra— ha sido durante mucho tiempo una comida de mudanza. Pero hoy, compartir en línea la imagen de una caja de pizza abierta en el suelo es un rito de iniciación para algunos propietarios primerizos.

Videos y fotos como los del Sr. Mejía ahora aparecen en TikTok, Instagram y YouTube. Son especialmente visibles en los grupos de Reddit, que se usan principalmente para discutir los detalles de contratos, tasas de interés o inspecciones.

La pizza se convirtió en una aliada en la mudanza Shutterstock

Las fotos de pizza se han vuelto tan comunes en el grupo que algunos miembros dicen que les entusiasma tomarse una foto de pizza como abreviatura de comprar una casa. Mientras tanto, algunos cascarrabias se han quejado de que las fotos distraen del verdadero consejo. Esto ha dado lugar a inspiradoras discusiones sobre la tradición de pedir comida para llevar la primera noche en una nueva casa, y sobre la pizza en general.

“Durante el último año, no sé si Reddit me ha influenciado”, dijo Mejía, “pero la pizza se ha convertido en una de mis comidas favoritas”.

Nancy Cervantes, de Oxnard, California, una ciudad costera a unas 60 millas al oeste de Los Ángeles, dijo que la pizza era una comida ideal para ese momento importante de la vida, cuando estás arruinado, cansado y sólo estás tú y el eco de habitaciones vacías.

La Sra. Cervantes le pidió a Eddie Rosales, su agente inmobiliario, que publicara un video de TikTok de ella, su esposo y sus dos hijos comiendo pizza sobre una manta en el piso de su casa de tres dormitorios y tres baños, después de mudarse el 31 de diciembre de 2024.

La Sra. Cervantes, de 45 años, trabaja en una empresa de fabricación de tecnología y su esposo trabaja en una clínica médica. Con la ayuda del Sr. Rosales, mejoraron sus finanzas durante casi cuatro años pagando deudas, generando crédito y ahorros, y vendiendo algunas de sus pertenencias. Su trabajo les permitió reducir la tasa de interés de sus préstamos y ahorrar para el enganche de su casa, que compraron por US$910.000.

El Sr. Rosales, agente de Solutions Realty, comentó que para la mayoría de sus clientes, recibir las llaves es un momento inolvidable: “¡Guau, ya llegamos! ¡Llegamos!”. Y celebrarlo con pizza evoca una nostalgia compartida, añadió, porque la pizza es la forma en que muchos conmemoran momentos especiales de la infancia.

Comer pizza en el suelo de una casa vacía también representa un nuevo comienzo, dijo el Sr. Rosales. Los propietarios pueden empezar a soñar con el futuro, empezando por las paredes vacías que tienen detrás. “Ahora empiezan a pensar en cómo van a decorar”, dijo.

Comer pizza en el suelo de una casa vacía también representa un nuevo comienzo Shutterstock

Rachel Yep y su esposo, Jaren Herald, publicaron su propio video de pizza en Instagram para celebrar haber superado otras ocho ofertas por el luminoso condominio de dos habitaciones que compraron esta primavera en el norte de Virginia.

“Si nuestra vida fuera un programa de televisión”, decía su pie de foto, “parecería que la próxima temporada está por comenzar”.

La Sra. Yep, enfermera practicante y embajadora de la marca de ropa Lululemon, recordaba todas las escenas de pizza del estreno que había visto en películas y televisión. Quería recrear las suyas.

“Pensé: ‘Tenemos que vivir el momento de la pizza, tiene que pasar’”, dijo la Sra. Yep, de 29 años. “Así que fuimos a una pizzería local que había abierto recientemente en Arlington, pedimos comida para llevar y nos sentamos en el suelo. Y luego nos dimos cuenta de que no teníamos servilletas, ni papelera, ni nada, pero nos dio igual, porque estábamos muy emocionados”.

Arthur Bovino, de 49 años, un podcaster y experto en pizza que alguna vez trabajó para The New York Times, dijo que la pizza también brinda una sensación de normalidad y comunidad en un momento en el que se han alterado ambas.

“Ya sea con los amigos que te acaban de ayudar a mudarte, tu pareja o tu familia, esta es una comida que todos conocen como un contrato de consuelo”, dijo Bovino.

El Sr. Bovino, que ha vivido en un apartamento en el East Village de Manhattan durante 16 años, aún no ha comprado su primera casa y aún no ha tenido su propio momento de pizza.

Tampoco Adam Kuban, de 51 años, un veterano bloguero de pizza y pizzero casero que compró una cooperativa en Forest Hills, Queens, en 2015.

Tras décadas comiendo pizza varias veces por semana, la celebración de su mudanza con su esposa e hija incluyó otro clásico de la comida para llevar de Nueva York. “Comimos sushi”, dijo.