La Odisea: los 5 lugares elegidos por Christopher Nolan para su nueva película

Basada en el poema épico del poeta griego Homero, escrito en la Antigua Grecia, La Odisea, que se estrenó hace dos semanas, es el nuevo largometraje del cineasta Christopher Nolan, director de éxitos como Oppenheimer e Interstellar . En las redes sociales, la película llamó la atención, principalmente por su elenco estelar, que incluye nombres como Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Mia Goth y Robert Pattinson, además de ser el primer largometraje filmado completamente con cámaras IMAX. Los escenarios que recorren los personajes homéricos también son impresionantes: en lugar de recrear la Grecia mítica en estudios, la producción viajó a lugares paradisíacos en países como Marruecos, Islandia, Grecia, Italia, Malta y Escocia.

“Hay partes del mundo que jamás habría visto ni conocido de no ser por esta experiencia. Como actriz, es un lujo estar en un espacio tan inmersivo. No necesito fingir que estoy en un barco. Estoy en un barco”, dijo Zendaya en un video promocional de Universal Pictures Brasil.

Para Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, la variedad de escenarios le dio la sensación de participar en seis o siete películas diferentes. “Una de las cosas que más me gusta de filmar en exteriores es que cambiamos de país cada dos semanas. Esto crea un ritmo increíble. Lo especial de esta película es que rodamos en lugares extraordinarios, pero de difícil acceso e igualmente difíciles de filmar”, dijo el actor.

1) Marruecos, escenario de la nueva Troya

Diversos paisajes marroquíes sirvieron de telón de fondo para la producción de Nolan, pero la antigua ciudad fortificada (ksar) de Aït Benhaddou es uno de los puntos culminantes Jorge Fernández - Jorge Fernández/GettyImages

Diversos paisajes marroquíes sirvieron de telón de fondo para la producción de Nolan, pero la antigua ciudad fortificada (ksar) de Aït Benhaddou es uno de los puntos culminantes. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los estudiosos la citan como una posible inspiración para la antigua Troya, pieza central de la narrativa homérica. Ubicado cerca de Ouarzazate, el complejo de edificios de adobe, rodeado de paisajes desérticos, ya sirvió de escenario para producciones como Gladiator y Juego de Tronos .

Para la película, se construyó en exteriores un gigantesco decorado que representaba Troya poco antes de su caída. Según la producción, se erigieron más de 60 estructuras, incluyendo una réplica monumental de las Puertas de Troya y una extensa muralla perimetral. El Templo de Atenea —la diosa interpretada por Zendaya— era la estructura más grande del decorado, con aproximadamente 15 metros de ancho, 26 metros de profundidad y 11 metros de alto.

Para la película, se construyó en exteriores un gigantesco decorado que representaba Troya poco antes de su caída Eduardo R/GettyImages

El famoso Caballo de Troya hace su primera aparición en las playas de Essaouira, una ciudad costera bañada por el océano Atlántico. En la versión de Nolan, la estructura mide aproximadamente diez metros de altura.

El famoso Caballo de Troya hace su primera aparición en las playas de Essaouira, una ciudad costera bañada por el océano Atlántico Universal Pictures

2) Islandia, el reino de Hades

Islandia fue elegida para representar el inframundo, el reino de Hades Henry Oude Egberink - Flottmynd/GettyImages

Islandia fue elegida para representar el inframundo, el reino de Hades, donde Odiseo cruza los límites del mundo de los vivos para consultar al profeta Tiresias en busca de respuestas. El rodaje tuvo lugar en junio, un período en el que el fenómeno del sol de medianoche mantiene la luz del día durante casi 24 horas.

El rodaje tuvo lugar en junio, un período en el que el fenómeno del sol de medianoche mantiene la luz del día durante casi 24 horas Feifei Cui-Paoluzzo/GettyImages

Esta no es la primera vez que Christopher Nolan elige este país como escenario para uno de sus proyectos: el director también filmó allí escenas para Batman Begins e Interstellar .

Entre los paisajes utilizados se encuentran las playas de Hjörleifshöfði , la península de Snæfellsnes , la región de Landeyjahöfn y las playas de arena negra cercanas al río Markarfljót.

Entre los paisajes utilizados se encuentran las playas de Hjörleifshöfði , la península de Snæfellsnes, la región de Landeyjahöfn y las playas de arena negra cercanas al río Markarfljót PharmShot/GettyImages

3) Grecia, en el corazón del Peloponeso

El equipo de La Odisea visitó varias localizaciones en la región del Peloponeso VIKTOR POSNOV - Posnov/GettyImages

El año pasado, la Comisión de Cine Griega confirmó que el equipo de La Odisea visitó varias localizaciones en la región del Peloponeso, territorio asociado a diversos episodios de los poemas de Homero. Uno de los lugares más destacados es la Cueva de Néstor, una gruta costera vinculada a la mitología griega. Según la tradición, Hermes escondió allí el ganado robado a su hermanastro Apolo. En la película, la cueva representa el escondite del cíclope Polifemo.

“Rodamos en la cueva de Néstor, en Grecia. Es un lugar increíble, pero nadie había intentado rodar una película allí. Ver la estructura que construyeron, transformando el lugar en un estudio de cine natural... No conozco a ningún otro director que se atrevería a hacer algo así”, dijo Matt Damon.

La playa de Voidokilia , en la costa suroeste de Grecia, también desempeñó un papel importante en el rodaje verve23/GettyImages

La playa de Voidokilia , en la costa suroeste de Grecia, también desempeñó un papel importante en el rodaje. Famosa por su forma semicircular y sus aguas turquesas, aparece en diferentes momentos de la historia. Otros lugares que aparecen en la película son la playa de Almyrolaka , el castillo de Methoni —una fortaleza medieval rodeada por el mar— y la Acrocorinto , una antigua acrópolis construida sobre la histórica ciudad de Corinto.

4) Italia, entre Ítaca y la tierra de los Cíclopes

Parte del rodaje tuvo lugar en Sicilia, especialmente en la isla de Favignana , conocida como la “Isla de las Cabras” REDA/GettyImages

Gran parte de la narrativa de La Odisea gira en torno a Ítaca, adonde Odiseo intenta regresar a lo largo de la historia, mientras Penélope espera a su esposo. Parte del rodaje tuvo lugar en Sicilia, especialmente en la isla de Favignana , conocida como la “Isla de las Cabras”. Rodeada de aguas cristalinas y acantilados de piedra caliza, representa el hogar del héroe en la película. La región también mantiene una conexión histórica con el poema de Homero, ya que muchos estudiosos creen que inspiró la tierra de los Cíclopes.

Según la tradición, Favignana fue el lugar donde Odiseo y su tripulación hicieron una parada antes de su enfrentamiento con Polifemo.

Según el periódico The Times, el rodaje también tuvo lugar en las Islas Eolias , incluidas Basiluzzo, Lipari y Vulcano, tradicionalmente asociadas con el reino de Eolo, dios de los vientos.

Según The Times, el rodaje también tuvo lugar en las Islas Eolias , incluidas Basiluzzo, Lipari y Vulcano mr-fox/GettyImages

El Castillo de Santa Catalina, situado en la cima de una montaña y que representa el palacio de Odiseo, aparece en escenas como el entrenamiento de Telémaco, el regreso del rey y los momentos previos a la Guerra de Troya. Más al sur, Malta también fue escenario de parte del rodaje.

5) Escocia, la isla de Circe

A lo largo de su viaje, Odiseo se topa con lugares fantásticos, como la isla de la hechicera Circe, en Escocia David Cannon/R&A/GettyImages

A lo largo de su viaje, Odiseo se topa con lugares fantásticos, como la isla de la hechicera Circe, interpretada por Samantha Morton. Capaz de transformar a los hombres en animales y alterar el destino de los marineros que se cruzan en su camino, el personaje cobró vida en la costa de Moray Firth , en Escocia. Las ruinas del castillo de Findlater, encaramadas en un acantilado, sirvieron de telón de fondo para recrear la atmósfera mística del lugar.

El bosque de Culbin sirvió de escenario para la batalla en la que los guerreros se enfrentan a los caballeros Universal Pictures

En las playas de la región, el equipo recreó escenas de naufragios, mientras que otras secuencias se filmaron en Burghead , un pueblo costero que alberga un antiguo fuerte, y en el bosque de Culbin . Entre dunas y zonas boscosas, el lugar sirvió de escenario para la batalla en la que los guerreros se enfrentan a los caballeros poco antes de su encuentro con Circe.

La producción también utilizó el puerto de Buckie, donde atracó el Draken Harald Hårfagre, considerado el barco vikingo más grande construido en tiempos modernos, y que se utilizó en las escenas marítimas de la película.