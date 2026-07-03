Remates judiciales de propiedades en julio 2026: dónde están las oportunidades

Durante julio, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizarán una ronda de subastas públicas de inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en provincias del país. A su vez, ya se conocen algunas de las subastas de agosto.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Villa Crespo

El 13 de agosto a las 14 se subastará un un inmueble baldío, con frente sobre Av. Córdoba y sobre Av. Juan B. Justo argentina.gob.ar

El 13 de agosto a las 14 se subastará un inmueble baldío, con frente sobre la avenida Córdoba y sobre la avenida Juan B. Justo, que cuenta con edificaciones en estado de abandono y parcialmente destruidas.

La propiedad, de 1155,72 m², se ubica en el barrio de Villa Crespo, muy cercana al límite con los barrios de Palermo y Chacarita. A su vez, es frentista del viaducto elevado del Ferrocarril Línea San Martín, en una zona residencial y comercial.

El precio base es US$4.332.155 y el cierre de la inscripción es el 5 de agosto al mediodía.

Villa Urquiza

El martes 21 de julio a las 14 se subastará una superficie, que corresponde mayormente a un terreno baldío bien mantenido www.argentina.gob.ar

El martes 21 de julio a las 14 se subastará una superficie, que corresponde mayormente a un terreno baldío bien mantenido, en el que se encuentra y funciona una Cámara de Transformación –una instalación eléctrica encargada de reducir la corriente de media o alta tensión– (CT) N° 80.096, operada por la firma Edesur SA.

El lote, de 210 m², se encuentra sobre la calle Teniente General Eustaquio Frías 247/249, Villa Urquiza, CABA, y tendrá un precio inicial de US$306.007. El inmueble cuenta con una fachada de mampostería posicionada sobre la vía pública.

San Nicolás

El 30 de julio a las 14 se subastará una superficie de 84 m2, ubicada en el sexto piso y tiene como destino oficina argentina.gob.ar

El 30 de julio a las 14 se subastará una superficie de 84 m², ubicada en el sexto piso y tiene como destino oficina. El inmueble también cuenta con un espacio destinado al equipo que integra la instalación central de aire acondicionado frío-calor y una unidad complementaria en el tercer subsuelo destinada a baulera.

La propiedad tiene un precio base de US$113.074 y hay tiempo para anotarse hasta el 22 de julio a las 12.

Retiro

El 8 de julio a las 14 se subastará un inmueble de 5 niveles en Juncal Nº 847/51 argentina.gob.ar

El 8 de julio a las 14 se subastará un inmueble de cinco niveles en Juncal Nº 847/51, ciudad de Buenos Aires, con una superficie de terreno según título de 499,67 m² y una superficie cubierta total aproximada de 1638,48 m².

La propiedad se divide en subsuelo, planta baja, primer piso, segundo piso y tercer piso; y una terraza con ciertos sectores accesibles.

El precio base es US$ 1.592.142 y el cierre de la inscripción es el 30 de junio al mediodía.

Córdoba capital, en Córdoba

La última subasta disponible se llevará a cabo el martes 23 de junio a las 14, y tendrá un precio base de US1.267.297,29 www.argentina.gob.ar

El miércoles 15 de julio a las 14, se llevará a cabo una subasta que tendrá un precio base de US1.267.297,29. En este caso, el terreno tiene una superficie total de 18.500 m².

El inmueble tiene en su interior una gran superficie ajardinada, una casona antigua de cierto valor histórico a nivel municipal, una pileta y un antiguo tanque de agua. También indican que hay construcciones menores que se encuentran próximas al frente, ubicado sobre la calle San Pedro Nolasco.

En la publicación aclaran que “ciertos sectores dentro del terreno” están ocupados por las vías públicas correspondientes a las calles frentistas Juan de Dios Correas y San Pedro de Nolasco

Hay tiempo para inscribirse hasta el 6 de julio a las 12.

Campana, provincia de Buenos Aires

El miércoles 8 de julio a las 14, se llevará a cabo una subasta que tendrá un precio base de US$6.994.237 www.argentina.gob.ar

El miércoles 8 de julio a las 14, se llevará a cabo una subasta que tendrá un precio base de US$6.994.237. En este caso, el terreno, no urbanizado, tiene una superficie total de 667.383,74 m² y está ubicado en una zona rural, en la cual existe abundante vegetación nativa. Según describen desde la publicación, el baldío tiene un frente sobre el Río Paraná de las Palmas, “sobre el cual existe una zona baja inundable”.

El cierre de la inscripción es el lunes 29 de junio a las 12.00.

La Plata, provincia de Buenos Aires

En Calle 39 S/N entre las diagonales 29 y 30, La Plata, se subastará un inmueble con una superficie rectangular de 1200 m2 www.argentina.gob.ar

En Calle 39 S/N entre las diagonales 29 y 30, La Plata, se subastará un inmueble con una superficie rectangular de 1200 m2, que está conformado por dos parcelas. Con una única entrada por portón vehicular, la propiedad presenta vegetación y malezas, y se encuentra delimitada por un muro perimetral de premoldeado. En el interior no hay construcciones.

El cierre de inscripción es el miércoles 15 de julio a las 12.00 y se subastará el jueves 23 de julio a las 14 con un precio base de US$ 189.311,59.

Subastas del Banco Ciudad

Los precios base de las propiedades van desde los US$26.220,10 y llegan a los US$1.679.000, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la Ciudad y la provincia. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

Villa Ortuzar

Un lote en la calle Donado, esquina La Pampa, Villa Ortuzar, se subastará el 31 de julio a las 11 Banco Ciudad

Un lote en la calle Donado, esquina La Pampa, Villa Ortuzar, se subastará el 31 de julio a las 11 con un precio base de US$808.972,50 y un depósito en garantía de US$24.269,17.

El inmueble, que se puede visitar contactándose a consultassubastas@buenosaires.gob.ar, hasta dos días hábiles antes de la subasta, tiene una superficie de 969,03 metros cuadrados.

San Telmo

Con un precio base de US$26.220,10 y un depósito en garantía de US$786,60 se subastará un departamento de un ambiente en San Telmo Banco Ciudad

Con un precio base de US$26.220,10 y un depósito en garantía de US$786,60 se subastará un departamento de un ambiente en el primer piso, en la calle Defensa 956, San Telmo.

La propiedad tiene hall de ingreso, baño con bañera, cocina y habitación. La superficie total es de 22,14 m2.

La subasta se llevará a cabo el 17 de julio y la exhibición presencial ya se realizó.

Villa Luro

Así se ve el departamento de dos ambientes que se subastará en Villa Luro Banco Ciudad

Con un precio base de US$47.734,04 y un depósito en garantía de US$1432,02 se subastará un departamento de dos ambientes en séptimo piso al contrafrente, el 17 de julio a las 13.

La unidad funcional, de 43,62m² totales divididos en 37,56m2 cubiertos y 6,06m2 de balcón, ubicada en la calle Manzoni 131/33 en Villa Luro, tiene un hall, cocina con lavadero, baño completo, dormitorio y sala de estar-comedor.

La exhibición presencial ya se realizó.

Villa Santa Rita

Un terreno con construcción en mal estado de conservación se subastará el 17 de julio a las 11.30 Banco Ciudad

Un terreno con construcción en mal estado de conservación se subastará el 17 de julio a las 11.30 con un precio base de US$98.773,20 y un depósito en garantía de US$2963,19.

El inmueble, que no se exhibe, tiene una construcción a demoler y cuenta con una superficie de 174,40 m2. Se encuentra sobre la calle Tokio 2050, Villa Santa Rita.

La Boca

Un departamento de dos ambientes en La Boca, se subastará el 31 de julio a las 11 Banco Ciudad

Un departamento de dos ambientes en la calle Tomás Liberti 1182/1200, esquina Avda. Regimiento de Patricios, La Boca, se subastará el 31 de julio a las 11 con un precio base de US$36.850 y un depósito en garantía de US$1105,50.

El inmueble, que ya se exhibió, tiene una superficie total de 41,61m2, dividida en 39,54 m2 y 2,07m2 de balcón. A su vez, tiene un living comedor, con salida al balcón, una cocina, una habitación y un baño completo.

Constitución

Con un precio base de US$39.530 y un depósito en garantía de US$1185,90 se subastará un PH, en la calle Brasil 3255 Banco Ciudad

Con un precio base de US$39.530 y un depósito en garantía de US$1185,90 se subastará un PH, en la calle Brasil 3255, Constitución.

La propiedad, de dos ambientes y con azotea tiene patio interno descubierto, pasillo distribuidor, dos ambientes, baño y cocina. En cuanto a la superficie, la total es de 62,82 m2 de los cuales 50,52m2 son cubiertos, 3,13 m2 son semicubiertos y 9,17 m2 son descubiertos.

La subasta se llevará a cabo el 17 de julio y no se puede visitar ya que la fecha de exhibición ya pasó.

Paternal

Un terreno urbano con una estructura destinada a un edificio comercial de oficinas se subastará el 7 de julio Gonzalez Carlos Fabian

Un terreno urbano con una estructura completa de hormigón destinada a un edificio comercial de oficinas se subastará el 7 de julio a las 11 con un precio base de US$350.000 y un depósito en garantía de US$10.500.

El inmueble, que ya se exhibió, tiene un subsuelo, planta baja, seis pisos superiores y terraza accesible y se encuentra sobre la avenida Teniente General Donato Álvarez 2181, CABA.

En cuanto a dimensiones, la superficie total es 199,23 m², la superficie a construir es de 1.162,45m2 y la libre 39,93m2.

Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires

Con un precio base de US$162.370 y un depósito en garantía de US$4871,10 se subastará una unidad funcional en Bahía Blanca

Con un precio base de US$162.370 y un depósito en garantía de US$4871,10 se subastará una unidad funcional en el séptimo piso, en la calle 11 de abril 250, Bahía Blanca.

La subasta se llevará a cabo el 5 de agosto y la exhibición presencial se realizará el 27 y 28 de julio de 11 a 14.30 Banco Ciudad

La propiedad tiene palier privado, living comedor, balcón al frente, cocina, lavadero, baño de servicio, comedor diario, dos dormitorios que comparten un baño completo y el dormitorio principal en suite con vestidor y baño propio. A su vez, tiene una cochera, denominada con el número siete, que se ubica en la planta de estacionamiento.

La subasta se llevará a cabo el 5 de agosto y la exhibición presencial se realizará el 27 y 28 de julio de 11 a 14.30. La visita requerirá inscripción previa, y hay tiempo para anotarse hasta el 23 de julio de 2026 a través de correo comixta@sedronar.gob.ar indicando en el asunto: el inmueble que pretende visitar, el día en que concurrirá, los nombres, apellidos y DNI de cada persona que asistirá a la visita.

Villa Soldati

Se subastará un lote de 30 metros de frente por 60 metros de fondo el 11 de agosto Banco Ciudad

Con un precio base de US$ 379.381,44 y un depósito en garantía de US$ 37.938,14 se subastará un lote de 30 metros de frente por 60 metros de fondo con una construcción sin valor, el 11 de agosto a las 12.

El lote, de 1784m², ubicado en la calle Troxler 3245 en Villa Soldati, tiene un cerco al frente con un portón de chapa y un sector de muro con el pilar del servicio eléctrico. A su vez, la propiedad cuenta con todos los servicios urbanos de infraestructura.

Para visitar la propiedad se debe coordinar con el Dr. Fernando Cid, a través del correo fcid@cbas.gob.ar o contactándose al teléfono 114072-2312 hasta dos días hábiles antes de la subasta.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente: