Los precios de los departamentos registraron en junio el aumento más bajo en dos años y medio

El mercado inmobiliario continúa mostrando señales de distorsión y el mapa de los precios parece avanzar a un ritmo propio.

Por un lado, los valores de los departamentos nuevos y usados se ubican por debajo del costo de construcción, una situación que afecta a los desarrolladores y a las constructoras. Por el otro, el elevado stock de inmuebles en venta sigue limitando la recuperación de los precios.

El valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad se ubica en US$2467, de acuerdo al último informe de Zonaprop. Esto significa que un monoambiente de 40 m² cuesta, en promedio, US$108.000; un departamento de dos ambientes (50 m²), US$130.000 y uno de tres ambientes (70 m²) alcanza los US$179.000.

En junio, el metro cuadrado aumentó apenas un 0,2%. En la comparación interanual, el incremento fue del 1,6%, “el menor registrado en los últimos 27 meses”, afirma Leandro Molina, country manager de Grupo QuintoAndar, dueña de Zonaprop, quien además señala que el valor actual permanece 12% por debajo del máximo histórico de la serie.

Durante el primer semestre del 2026, el precio acumuló una suba del 0,7%, muy inferior al 4,4% registrado en el mismo período de 2025 Ricardo Pristupluk

Durante el primer semestre del 2026, el precio acumuló una suba del 0,7%, muy inferior al 4,4% registrado en el mismo período de 2025.

La desaceleración también se refleja en la cantidad de barrios que registran aumentos. A fines de 2022, solo el 20% de los barrios tenía una suba mensual de precio. Desde entonces, este indicador fluctuó hasta alcanzar 90% a principios de 2025. Sin embargo, desde entonces comenzó a retroceder y, en junio de 2026, el 63% de los barrios registró incrementos mensuales en los valores de publicación.

La variación de precios por barrios

Los mayores aumentos

Los barrios que registraron las mayores subas mensuales fueron:

Villa Riachuelo: 2,67%

Parque Chacabuco: 1,34%

Villa Pueyrredón: 1,28%

Villa Real: 1,12%

Parque Avellaneda: 1,05%

Si se analiza la evolución interanual, el ranking cambia y queda conformado por:

Saavedra: 9,38%

Parque Avellaneda: 9,12%

Villa Real: 7,42%

Agronomía: 5,99%

Parque Chas: 5,62%

Los que más bajaron

En el otro extremo, 18 barrios registraron caídas mensuales en los valores de publicación. Los descensos más pronunciados fueron:

Villa General Mitre: -0,71%

Monserrat: -0,62%

San Nicolás: -0,57%

Floresta: -0,56%

Balvanera: -0,54%

En la comparación interanual, los mayores retrocesos corresponden a:

Constitución: -5,35%

San Nicolás: -4,72%

Lugano: -3,70%

Villa Luro: -2,06%

Villa General Mitre: -1,83%

Las casas, con aumentos ínfimos

El metro cuadrado medio de las casas se ubica en US$1828 en la Ciudad, US$639 menos que el de los departamentos. En junio registró una suba mensual de apenas 0,1%.

El metro cuadrado medio de las casas se ubica en US$1828 en la Ciudad, US$639 menos que el de los departamentos Fabián Marelli

Al comparar su evolución con la inflación medida en dólares, se observa una caída real del 18,7%. En términos nominales, en los últimos 12 meses el precio aumentó 1,8%.

Si el análisis se hiciese por tipología, las casas de hasta tres habitaciones continúan liderando la suba interanual de precios

Los precios por barrios

La diferencia de precios entre los barrios de la ciudad merece un análisis aparte. Comprar una casa en el barrio más caro cuesta más de cinco veces que hacerlo en el más económico.

Palermo lidera el ranking con un valor promedio de US$3382/m², un 416,3% por encima de La Boca, donde el metro cuadrado cotiza en US$655.

Palermo lidera el ranking con un valor promedio de US$3382 por m², un 416,3% por encima de La Boca Fabián Marelli

Detrás de Palermo se ubican Belgrano (US$2943/m²) y Recoleta (US$2451/m²). En un rango intermedio aparecen Caballito (US$1763/m²), Villa Pueyrredón (US$1462/m²) y Liniers (US$1301/m²).

En el extremo opuesto, los barrios más económicos son Nueva Pompeya (US$779/m²), Villa Soldati (US$697/m²) y La Boca (US$655/m²).