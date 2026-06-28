La ciencia explica por qué los franceses pintan sus ventanas con tiza ante la ola de calor que padecen

Mientras una ola de calor sin precedentes azota Francia, algunas tiendas se están quedando sin un producto sencillo, barato e inesperado: la tiza triturada.

Conocido como blanco de Meudon o tiza de Meudon, se usa normalmente para fabricar pinturas o como producto de limpieza. Pero ante las altas temperaturas, se dice que algunas personas ingeniosas han estado usando este material calcáreo como remedio casero contra el calor, cubriendo ventanas en escuelas y casas particulares.

Mezclada con agua y aplicada sobre vidrio, la mezcla da como resultado una capa blanquecina y lechosa que deja pasar algo de luz pero refleja el calor. Un creciente número de investigaciones sugiere que este ingenioso método de refrigeración casera podría tener una base científica sólida.

Ante la creciente frecuencia e intensidad de las olas de calor debido al aumento de las temperaturas globales y el peligro que suponen para la población urbana, ¿podría una simple capa de pintura blanca ayudar a la gente a sobrellevar mejor las altas temperaturas?

El cartel de una farmacia marca 43 grados Celsius (109,4 grados Fahrenheit) en Rennes, en el oeste de Francia Jeremias Gonzalez - AP

Enfriamiento radiactivo

La pintura blanca, generalmente aplicada en paredes y techos, tiene un efecto refrescante muy conocido. En general, las superficies blancas reflejan la luz solar y el calor, mientras que las oscuras los absorben. Este principio puede utilizarse para enfriar edificios y ciudades. La pintura blanca comercial aplicada sobre una superficie puede reducir la temperatura en el lado opuesto en al menos 1,7°C con respecto a la temperatura ambiente al mediodía.

Se ha demostrado que las pinturas especialmente desarrolladas para maximizar la refrigeración, como la pintura ultrablanca, reducen la temperatura interior en varios grados, no solo al reflejar la luz solar, sino también al disipar el calor mediante un proceso conocido como “refrigeración radiactiva“.

Un estudio sobre pintura ultrablanca reveló que podía reflejar hasta el 98,1% de la luz solar, mientras que una fórmula anterior reflejaba el 95,5%. Otro estudio demostró que combinarla con una capa de pintura ultranegra debajo podría reducir las temperaturas diurnas hasta en 7,6°C.

Una de las razones por las que la tiza podría ser efectiva reside en las propiedades de su componente principal, el carbonato de calcio, que no solo es altamente reflectante, sino también resistente a la radiación solar. Esta propiedad ha llevado a algunos investigadores a utilizar nanopartículas de carbonato de calcio en nuevos tipos de pintura “súper atractiva”.

“Este tipo de partículas se utilizan ampliamente en pinturas de enfriamiento radiactivo, también en nuestra pintura súper fría”, dice Jiashuo Wang, estudiante de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, Australia, que forma parte de un equipo que trabaja en pinturas refrigerantes.

La tiza también se ha utilizado como recubrimiento para telas porque mantiene fresco al usuario. Las partículas de carbonato de calcio, el ingrediente principal de la tiza, son eficaces para reflejar la luz ultravioleta y la luz infrarroja cercana (la parte de la luz solar que transmite calor).

Además, se considera que la tiza es relativamente inocua en términos de su impacto en la salud y el medio ambiente, aunque puede haber algunos riesgos para la salud respiratoria derivados del uso de tiza en interiores y la inhalación de partículas.

Ventanas blancas y techos “cool”

Según informan los medios de comunicación franceses, la demanda de Blanc de Meudon está provocando escasez de existencias en todo el país, ya que la gente tiene dificultades para soportar temperaturas superiores a los 40°C.

El Blanc de Meudon se usa tradicionalmente para blanquear vidrieras durante reformas o por jardineros en sus invernaderos. Pero después de que el truco de la pintura a la tiza se difundiera en las redes sociales, la demanda del producto se disparó, según informan los periódicos franceses.

Los griegos pintan las casas de blanco para contrarrestar el calor intenso Shutterstock

“Ya conocíamos la idea desde hace tiempo, hablamos de ella durante la última ola de calor, pero se nos olvidó comprar”, cita Ouest France a un comprador llamado Philippe. “¡Ahora es demasiado tarde! ¡Está agotado en todas partes!”

Algunas escuelas francesas también han utilizado pintura de tiza en sus ventanas, aunque un funcionario advirtió que “no es una solución milagrosa” y que, en cambio, se necesitan techos con un aislamiento adecuado.

La gente también ha blanqueado las ventanas de sus departamentos.

La tiza, al igual que la pintura blanca en general, es barata. Y a diferencia del aire acondicionado, que agrava el problema del calor y las emisiones al consumir energía y liberar calor al exterior, la pintura solo consume energía durante su producción.

Los techos blancos reflectantes —también conocidos como “le cool roofing” en Francia— están ganando popularidad allí como una solución sostenible y sencilla para combatir el calor extremo. Esta idea se inspira en una larga tradición del sur de Europa, como Grecia, de pintar las casas de blanco para protegerse del calor.

El yogur también funciona

Un estudio sugiere que los techos fríos —techos pintados de blanco o con revestimiento reflectante— podrían haber enfriado Londres “en aproximadamente 0,8°C de media durante una ola de calor, evitando así la muerte por altas temperaturas de unas 249 personas”.

Para quienes busquen otro remedio casero, existe una alternativa: el yogur. Un experimento realizado por investigadores en el Reino Unido reveló que la temperatura interior de una casa con ventanas pintadas con yogur era, en promedio, 0,6°C más baja. Descubrieron que una fina capa de este producto lácteo podía reducir la temperatura de las habitaciones hasta 3,5°C en días calurosos y soleados. Si bien al principio puede resultar una solución con olor desagradable, este desaparece rápidamente al secarse la pintura de yogur.