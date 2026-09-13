Las razones por las que siempre tendemos a sentarnos en el mismo lugar en la mesa familiar

“Yo voy a la cabecera”. “A mí me gusta sentarme en el medio”. En muchas familias, grupos de amigos e incluso oficinas hay lugares que, aunque nadie los haya asignado formalmente, parecen tener dueño. Sentarse siempre en la misma silla puede parecer una simple costumbre, pero también puede revelar cómo una persona se relaciona con la rutina, el espacio y los demás.

Elegir una y otra vez el mismo lugar, sin importar el espacio en sí, está relacionado desde la psicología con mecanismos que buscan generar familiaridad y reducir la incertidumbre.

Uno de los factores que puede explicar este comportamiento es justamente la necesidad de previsibilidad. Repetir pequeñas rutinas permite construir un entorno conocido y, para algunas personas, brinda una sensación de mayor control. No se trata necesariamente de una conducta problemática: desde desayunar siempre a la misma hora hasta elegir la misma silla, el cerebro suele recurrir a hábitos para simplificar decisiones cotidianas.

Elegir siempre el mismo lugar busca generar familiaridad y reducir la incertidumbre Mariel Figueroa

Pero también puede aparecer un componente territorial, ya que con el paso del tiempo, un determinado asiento puede comenzar a sentirse como un espacio propio dentro de un ambiente compartido. Algo similar ocurre con el escritorio en una oficina o con el lugar elegido habitualmente en el sillón de una casa.

Ese vínculo con el espacio puede hacerse especialmente visible cuando otra persona ocupa el lugar habitual: aunque cualquier silla cumpla exactamente la misma función, el cambio puede generar una pequeña sensación de incomodidad.

¿Qué puede decir de una persona sentarse siempre en el mismo lugar?

La elección repetida de un asiento también puede estar relacionada con la posición que cada persona adopta dentro de un grupo. En una mesa, por ejemplo, no todos los lugares ofrecen la misma experiencia: sentarse en una cabecera puede facilitar una participación más central, mientras que ubicarse en un extremo o en un lateral permite observar más y quedar menos expuesto.

Con el tiempo, esas posiciones pueden consolidarse; la persona no solo vuelve a una silla porque está acostumbrada, sino porque allí reproduce de manera casi automática el rol que suele ocupar en ese grupo.

No hace falta Twitter para hablar con nuestra mesa chica SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Otro aspecto que puede entrar en juego es la relación con los cambios. Quienes sienten una fuerte incomodidad cuando deben modificar incluso pequeñas rutinas pueden tener una personalidad más estructurada y una mayor preferencia por escenarios conocidos.

Sin embargo, sentarse siempre en el mismo lugar no alcanza para definir la personalidad de alguien. El hábito puede responder simplemente a comodidad, cercanía con otra persona, mejor iluminación, facilidad para levantarse o, sencillamente, costumbre.

Lo llamativo aparece cuando una silla deja de ser solamente una silla. Ese rincón elegido todos los días puede convertirse, casi sin advertirlo, en una pequeña extensión del espacio personal y del lugar que cada uno construye dentro de un grupo.