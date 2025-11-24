Los barrios de CABA con mejores conexiones de transporte al centro

A la hora de elegir un barrio para vivir o establecerse, uno de los factores clave suele ser la cercanía y la practicidad del transporte público. Dependiendo de la accesibilidad y las necesidades de los usuarios, las opciones más utilizadas suelen ser colectivos, trenes o subtes.

En este sentido, al analizar los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su conexión con el centro porteño, la disponibilidad de líneas de subte se convierte en un criterio determinante para priorizar una zona sobre otra.

Todas las líneas de subte ingresan al centro porteño (la A, B, C, D, E y H). Todas ellas recorren diferentes áreas de la ciudad y se vinculan entre sí en estaciones estratégicas como Plaza de Mayo, Corrientes o Retiro.

Las líneas de subte que llegan al centro de Buenos Aires son la A, B, C, D, E y H

En el caso de preferir o tener que llegar al centro de la ciudad en subte, los barrios con mejor conectividad son los siguientes:

Balvanera cuenta con 13 estaciones de subte distribuidas entre las líneas H, B y E. El valor promedio (entre las unidades a estrenar, en pozo y usados) del metro cuadrado en este barrio es de US$1779 .

cuenta con 13 estaciones de subte distribuidas entre las líneas H, B y E. El valor promedio (entre las unidades a estrenar, en pozo y usados) del metro cuadrado en este barrio es de . Palermo , con un valor por metro cuadrado de US$3398 , dispone de seis estaciones correspondientes a la línea D, que además permite combinaciones con las líneas A, B, E y H.

, con un valor por metro cuadrado de , dispone de seis estaciones correspondientes a la línea D, que además permite combinaciones con las líneas A, B, E y H. Recoleta y Almagro tienen cinco accesos al subte cada uno. En Recoleta, donde el valor del m² se ubica en US$2749, operan las líneas D y H. En tanto, en Almagro —con un valor promedio de US$2330 por metro cuadrado— circulan las líneas B y A.

Cómo es el recorrido de cada línea del subte para llegar al centro porteño

Línea A: Recorre el centro porteño a través de estaciones como Perú y Plaza de Mayo, con combinaciones disponibles en Perú y Plaza Miserere hacia las líneas D y E.

Recorre el centro porteño a través de estaciones como Perú y Plaza de Mayo, con combinaciones disponibles en Perú y Plaza Miserere hacia las líneas D y E. Línea B: Llega a pleno microcentro con paradas estratégicas como Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Callao.

Llega a pleno microcentro con paradas estratégicas como Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Callao. Línea C: Une Retiro con Constitución y atraviesa el centro por Diagonal Norte y Avenida de Mayo, siendo un eje clave de conexión norte–sur.

Une Retiro con Constitución y atraviesa el centro por Diagonal Norte y Avenida de Mayo, siendo un eje clave de conexión norte–sur. Línea D: Incluye estaciones céntricas como Catedral y Tribunales, además de ofrecer combinaciones importantes en Callao y 9 de Julio.

Incluye estaciones céntricas como Catedral y Tribunales, además de ofrecer combinaciones importantes en Callao y 9 de Julio. Línea E: Vincula el sur de la ciudad con el área central mediante estaciones como Bolívar y Correo Central, con combinaciones hacia las líneas A y D en Perú.

Vincula el sur de la ciudad con el área central mediante estaciones como Bolívar y Correo Central, con combinaciones hacia las líneas A y D en Perú. Línea H: Su estación Once funciona como un punto fundamental de conexiones y permite acceder al centro enlazando con todas las demás líneas.

Si el objetivo es vivir cerca del centro porteño, los barrios de Retiro (US$2613), Monserrat (US$2181) y Constitución (US$1926) aparecen como opciones estratégicas: forman parte del área céntrica y, además, están unidos entre sí —y con el resto del microcentro— gracias a la línea C del subte, que funciona como eje de conexión entre estos puntos clave de la ciudad.

Colectivos y trenes: los barrios mejor conectados en CABA

Si el medio de transporte elegido, ya sea por preferencia o por comodidad, es el colectivo, algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destacan por su alta conectividad y accesibilidad.}

Uno de los principales es Liniers, que encabeza el ranking gracias a su Centro de Trasbordo, donde confluyen 16 líneas de colectivo junto con el Ferrocarril Sarmiento. Esta conexión estratégica beneficia a más de 120.000 personas por día, convirtiendo al barrio en un nodo clave del transporte público en el oeste de la ciudad. Para quienes estén interesados en adquirir una propiedad en esta zona el valor del m² es de US$2157.

Sin embargo, otros puntos no se quedan atrás. Retiro, Balvanera, Palermo y Monserrat también concentran una importante cantidad de líneas de colectivo—en algunos casos, más de 20 a 30— que permiten la vinculación con distintos puntos de la ciudad y la provincia de la ciudad de Buenos Aires. Esta amplia cobertura facilita los traslados cotidianos y refuerza el valor de estos barrios dentro del mapa porteño.

Le sigue Once (m² a US$1179), otra estación de gran relevancia, cabecera del Ferrocarril Sarmiento, que conecta el centro porteño con el oeste del Gran Buenos Aires. También se destacan Chacarita, con la estación Federico Lacroze del Ferrocarril Urquiza, y Liniers, donde opera una importante estación del Sarmiento, integrada al centro de transbordo con varias líneas de colectivo.

Si el acceso al centro porteño es la prioridad, los barrios con mejores conexiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son Balvanera, Palermo, Retiro y Liniers.

Balvanera y Palermo destacan por su densa red de subtes y la variedad de combinaciones posibles, lo que facilita llegar al microcentro en pocos minutos. Retiro y Liniers, por su parte, funcionan como grandes nodos de transporte metropolitano: su infraestructura ferroviaria y la presencia de múltiples líneas de colectivo permiten una conexión directa y rápida con los principales puntos del centro de Buenos Aires.