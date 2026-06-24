Luis Caputo, ministro de Economía, ante empresarios de la vivienda: “Hoy hay dólares para todos, no hay que pedir permiso”

Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno, aseguró que la Argentina atraviesa “un cambio de modelo” y puso el foco en uno de los puntos más sensibles para el sector: la necesidad de reactivar el crédito hipotecario y desarrollar instrumentos de financiamiento en dólares. Lo hizo en el marco de la apertura del evento BATEV 2026, organizado por CEDU (Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos) + la AEV (Asociación de Empresarios de la Vivienda) en La Rural, donde habló frente a desarrolladores, constructores y referentes del sector.

Allí arrancó con la idea de que la manera de convencer a los escépticos no es con promesas, sino con resultados. “No hay una frase que yo pueda decir para convencer a todos sobre lo que va a pasar en los próximos años. La única forma son los datos, haciendo delivery”, sostuvo el ministro.

“El producto bruto está en lo máximo, el nivel de consumo privado está en máximos históricos y la variación del salario real es la mayor de las últimas cuatro gestiones”, afirmó.

El ministro Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno batev

También admitió que en materia inflacionaria aún falta camino por recorrer, aunque se mostró confiado: “Todavía estamos lejos de donde quisiéramos estar, pero la tendencia es que el trabajo que se hizo es impresionante. No tenemos dudas de que vamos a converger a inflaciones internacionales en los próximos meses”.

El ministro insistió en que el Gobierno está llevando adelante un cambio estructural. “¿Estamos en un cambio de modelo? Sí, no hay dudas”, dijo. Y agregó: “Es un modelo claramente diferente y que nada tiene que ver con lo que se dice de que estamos ante una apertura indiscriminada”.

En este punto, Caputo defendió una mayor apertura económica, pero aseguró que la Argentina sigue siendo una economía cerrada con respecto a otros países. “Buscamos una mayor apertura porque eso va a hacer que haya más competencia y que la gente tenga acceso a productos de mejor calidad y mejor precio”, señaló.

En una de las frases más fuertes de su exposición, señaló que este modelo liderado por las exportaciones “rompe el mito de que en la Argentina faltan dólares”. Según Caputo, el ingreso de divisas ya no depende únicamente de energía y minería, sino también de productos primarios, manufacturas de origen industrial, economía del conocimiento y exportaciones y pymes.

“Hace tres años no había dólares para importar, para ahorrar ni para que las empresas quisieran repatriar dividendos. Hoy hay para todos los que quieren importar, no hay que pedir permiso; hay para las empresas que quieren repatriar dividendos, para los que quieren ahorrar, y además el Banco Central cumplió en cinco meses con la meta anual de compras de reservas con el FMI y sigue comprando reservas”, afirmó.

El futuro de la industria

Ante un auditorio colmado de empresarios vinculados al sector de la construcción y del real estate, Caputo aseguró que “se vienen años espectaculares y esta industria tiene un futuro fenomenal”. Y agregó: “No tengo dudas de que hay momentos en la historia en que la historia cambia y cuesta creer que lo estamos viendo. La Argentina va a crecer por los próximos 30 años”.

El ministro dijo que "se vienen años espectaculares y que la industria de la construcción tiene un futuro fenomenal" Daniel Basualdo

El ministro sostuvo que la competitividad no debe buscarse a través de una devaluación. “Eso es bajar salarios a la gente”, afirmó. Para Caputo, el problema de las empresas no pasa principalmente por el tipo de cambio, sino por “impuestos, regulaciones e infraestructura”.

En ese sentido, enumeró medidas que, según dijo, apuntan a reducir el costo argentino. “Ya bajamos tres puntos en impuestos, casi US$20.000 millones por año”, aseguró. También mencionó obras y concesiones de infraestructura: “Estamos terminando de licitar 9000 kilómetros de corredores viales, 16.000 kilómetros más en los próximos 12 meses, se licitó la hidrovía y estamos concesionando los trenes de carga”.

¿Qué pasa con el crédito hipotecario?

Pero el momento más relevante para los empresarios del sector llegó cuando habló del financiamiento. “Para los desarrollos, el crédito hipotecario es fundamental”, remarcó. Y planteó dos caminos posibles: los bancos y el mercado de capitales. “Estamos intentando las dos”, dijo.

“Los bancos volvieron a actuar como bancos”, afirmó. Aunque señaló que todavía arrastran problemas por el tiempo en que no prestaban dinero. “Tenemos todos los argentinos el beneficio de que volvieron a actuar de bancos, pero tenemos la desventaja de que hacía tanto que no lo hacían que ahora tienen una mora alta”, sostuvo. Según su explicación, esa mora termina impactando en las tasas: “¿Cómo se recuperan con la mora? Le cargan más tasa a todo. Todos estamos pagando la mora de los bancos, pero en algún momento eso se va a limpiar y el crédito va a ganar más fuerza”.

El ministro puso principal atención en el mercado de capitales como vía para motorizar el crédito hipotecario, especialmente en dólares. “Hoy, como está la regulación, los bancos solo pueden prestar dólares a generadores de dólares. Los créditos hipotecarios en dólares no se desarrollan, pero sí podrían hacerlo a través del mercado de capitales, por ejemplo con una obligación negociable”, explicó.

El ministro incluso propuso una herramienta concreta: “Podría haber un fondo de créditos hipotecarios”. Y llamó a bancos, Alycs y jugadores del sector a trabajar en conjunto. “Lo que les digo a los bancos y Alycs es que, más que hacer esfuerzos individuales, armen un fondo inmobiliario entre bancos y Alycs, porque con eso yo puedo hasta cuadruplicar eso con plata de organismos multilaterales que están dispuestos a ayudarnos”, afirmó.

El ministro Caputo afirmó que “para los desarrollos, el crédito hipotecario es fundamental” Daniel Basualdo

Caputo también señaló a los fondos del FGS, tal como lo había hecho Sturzenegger hace unas semanas en otro evento vinculado a la construcción. “Incluso podría ser desde el Estado con los fondos del FGS. Podríamos hacer una especie de sociedad público-privada con el aval de organismos multilaterales. Es algo lograble”, señaló.

Para el ministro, el punto central es transformar el ahorro en financiamiento real. “Hoy las tasas en pesos son altas, van a ir bajando, pero son altas. En cambio, en dólares hay una oportunidad enorme porque está la materia prima”, dijo. Y vinculó esa posibilidad con la ley de “inocencia fiscal” que el Gobierno enviará al Congreso. “Hay miles de millones de dólares que, si no les ofrecemos productos, no los vamos a tentar para que los saquen”, agregó.

En ese contexto, hizo un llamado directo al sector inmobiliario y financiero: “Necesitamos generar producto. Confío mucho en los actores inmobiliarios que también son financieros. Ojalá se junten y armen esto porque el potencial es enorme. El ahorro ya está. La gente lo tiene debajo del colchón, hay que lograr que lo saquemos”.

Caputo insistió en que el crédito será una pieza central para sostener el crecimiento. “El crédito hace la diferencia. Lo hemos demonizado y es en realidad lo que mueve la economía”, dijo.

“Hay que invertir, hay que tomar riesgo, hay que ser más competitivo”

Al referirse directamente a los empresarios, Caputo dijo: “Hay que invertir, hay que tomar riesgo, hay que ser más competitivo”, afirmó. Y advirtió: “Venimos de muchas décadas de negocios cerrados. Si queremos seguir ganando los mismos márgenes que antes, vamos a ser de los que llegan últimos a la fiesta”.

Y agregó: “Si queremos ser competitivos vía economía cerrada, eso no va a pasar porque nos vamos a seguir abriendo al mundo”.

Caputo habló sobre la principal diferencia que ve en el argentino con respecto a otros ciudadanos del mundo. “A los que tuvimos la posibilidad de vivir afuera y de vivir otro modelo, el contraste que más veo es en la inversión y en el trabajo”, dijo y agregó: “Si alguien perdía el trabajo no era un drama porque conseguía otro. El problema hoy en la Argentina no debiera ser el perder el trabajo, sino el no conseguir otro”.

Sobre el final, volvió a plantear que el Gobierno busca combinar tres objetivos: bajar impuestos, formalizar la economía y reactivar el crédito. “Buscamos recaudar más para bajar más rápidamente impuestos, por medio de la reforma de Modernización Laboral, y reactivar el crédito para empujar el crecimiento vía la ley de Inocencia Fiscal”, concluyó.