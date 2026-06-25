Luis Caputo, ministro: “Los créditos hipotecarios en dólares podrían desarrollarse a través del mercado de capitales”

Ante un auditorio colmado de empresarios vinculados al sector de la construcción y del real estate, el Ministro de Economía Luis Caputo aseguró que se vienen años espectaculares y esta industria tiene un futuro fenomenal. “No tengo dudas de que hay momentos en que la historia cambia y cuesta creer que lo estamos viendo. La Argentina va a crecer por los próximos 30 años”, agregó.

El ministro sostuvo que la competitividad no debe buscarse a través de una devaluación. “Eso es bajar salarios a la gente”, afirmó. Para Caputo, el problema de las empresas no pasa principalmente por el tipo de cambio, sino por “impuestos, regulaciones e infraestructura”.

El ministro Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno batev

Pero el momento más relevante para los empresarios del sector llegó cuando habló del financiamiento. “Para los desarrollos, el crédito hipotecario es fundamental”, remarcó. Y planteó dos caminos posibles: los bancos y el mercado de capitales. “Estamos intentando las dos”, dijo.

Respecto a los bancos reconoció que tenemos el beneficio de que volvieron a actuar de bancos, pero con la desventaja de que hacía tanto que no lo hacían que ahora tienen una mora alta. Según su explicación, esa mora termina impactando en las tasas: “¿Cómo se recuperan con la mora? Le cargan más tasa a todo. Todos estamos pagando la mora de los bancos, pero en algún momento eso se va a limpiar y el crédito va a ganar más fuerza”.

El ministro dijo que "se vienen años espectaculares y que la industria de la construcción tiene un futuro fenomenal" Daniel Basualdo

Los bancos solo prestan dólares a los que los generan

El ministro puso principal atención en el mercado de capitales como vía para motorizar el crédito hipotecario, especialmente en dólares. “Hoy, como está la regulación, los bancos solo pueden prestar dólares a generadores de dólares. Los créditos hipotecarios en dólares no se desarrollan, pero sí podrían hacerlo a través del mercado de capitales, por ejemplo con una obligación negociable”, explicó.

En concreto propuso una herramienta concreta: “Podría haber un fondo de créditos hipotecarios”. Y llamó a bancos, Alycs (Agentes de Liquidación y Compensación) y jugadores del sector a trabajar en conjunto. “Lo que les digo a los bancos y Alycs es que, más que hacer esfuerzos individuales, armen un fondo inmobiliario entre bancos y Alycs, porque con eso yo puedo hasta cuadruplicar los montos con plata de organismos multilaterales que están dispuestos a ayudarnos”, afirmó.

El ministro Caputo afirmó que “para los desarrollos, el crédito hipotecario es fundamental” Daniel Basualdo

El Estado podría ayudar con el FGS

Caputo también señaló a los fondos del FGS, tal como lo había hecho Sturzenegger hace unas semanas en otro evento vinculado a la construcción. “Incluso podría ser desde el Estado con los fondos del FGS. Podríamos hacer una especie de sociedad público-privada con el aval de organismos multilaterales. Es algo lograble”, señaló.

El FGS es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que cuenta con aproximadamente US$70.000 millones en activos. De ese total, unos US$11.000 millones corresponden a acciones de empresas que cotizan en bolsa. La propuesta del economista Miguel Kiguel hace algunas semanas atrás fue que el FGS actúe como un fondeador de última instancia: los bancos originan los créditos con estándares comunes y luego se los venden al Fondo para recuperar liquidez y seguir prestando. Según sus cálculos, volcar apenas el 1% del PBI (unos US$7000 millones) al mercado hipotecario podría generar, por el efecto multiplicador de la construcción, entre un 2% y 3% de crecimiento en el nivel de actividad. Uno de los puntos más atractivos para la actual gestión económica es que esta medida no genera déficit fiscal.

La clave para transformar el ahorro en financimiento real

Por otra parte, el funcionario se refirió a la posibilidad de transformar el ahorro en financiamiento real. “Hoy las tasas en pesos son altas, van a ir bajando, pero son altas. En cambio, en dólares hay una oportunidad enorme porque está la materia prima”, dijo. Y vinculó esa posibilidad con la ley de “inocencia fiscal” que el Gobierno enviará al Congreso. “Hay miles de millones de dólares que, si no les ofrecemos productos, no los vamos a tentar”, agregó.

En ese contexto, hizo un llamado directo al sector inmobiliario y financiero: “Necesitamos generar producto. Confío mucho en los actores inmobiliarios que también son financieros. Ojalá se junten y armen esto porque el potencial es enorme. El ahorro ya está. La gente lo tiene debajo del colchón, hay que lograr que lo saquen”.

El crédito es lo que mueve a la economía

Caputo insistió en que el crédito será una pieza central para sostener el crecimiento. “El crédito hace la diferencia. Lo hemos demonizado y es en realidad lo que mueve la economía”, dijo.

Al referirse directamente a los empresarios, Caputo dijo: “Hay que invertir, hay que tomar riesgo, hay que ser más competitivo”, afirmó. Y advirtió: “Venimos de muchas décadas de negocios cerrados. Si queremos seguir ganando los mismos márgenes que antes, vamos a ser de los que llegan últimos a la fiesta”.

Y agregó: “Si queremos ser competitivos vía economía cerrada, eso no va a pasar porque nos vamos a seguir abriendo al mundo”.

Sobre el final, volvió a plantear que el Gobierno busca combinar tres objetivos: bajar impuestos, formalizar la economía y reactivar el crédito. “Buscamos recaudar más para bajar más rápidamente impuestos, por medio de la reforma de Modernización Laboral, y reactivar el crédito para empujar el crecimiento vía la ley de Inocencia Fiscal”, concluyó.