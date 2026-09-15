Michael Fox: las casas y locaciones de Volver al Futuro que el actor hizo eternas

Pocas películas logran dejar una huella tan profunda como Volver al futuro, no solo por su historia y personajes entrañables, sino también por sus escenarios. Desde la casa de los McFly hasta el icónico ayuntamiento de Hill Valley, los lugares que dieron vida a esta trilogía se convirtieron en íconos para generaciones de fanáticos. A punto de cumplirse 40 años de su estreno —el 3 de julio de 1985—, estas locaciones siguen despertando fascinación. Son casas reales, edificios históricos y barrios que aún pueden visitarse, aunque el paso del tiempo también dejó su marca. ¿Cómo están hoy? ¿Quién vive allí? ¿Siguen pareciendo salidos de una película?

La casa de Marty y el detalle que eligió Bob Gale

La casa de Marty McFly en la ficción está ubicada en 9303 Roslyndale Avenue, Pacoima, en el Valle de San Fernando, California. El lugar fue elegido por la vista de las torres de alta tensión al fondo del terreno

Marty McFly vivía en 9303 Roslyndale Avenue, en el barrio de Pacoima, a unos 40 kilómetros del centro de Los Ángeles. La elección del lugar no fue azarosa: el productor y coautor del guion, Bob Gale, confesó que optaron por esa casa porque desde el fondo del terreno se veían torres de alta tensión, un detalle simbólico en la historia. “Representaban los 1,21 gigavatios necesarios para volver a casa”, explicó. Hoy, esa vivienda sigue siendo una residencia privada, aunque es reconocida por los fans como un punto de peregrinaje silencioso.

La Gamble House, el verdadero laboratorio del Doc

La casa Gamble fue utilizada como la casa del Doctor Brown. Se encuentra en 4 Westmoreland Place, Pasadena, y es considerada un hito del movimiento Arts and Crafts

Uno de los escenarios más recordados es la residencia del excéntrico Doc Emmett Brown, que en la película también funciona como su laboratorio. En la vida real, se trata de la Gamble House, ubicada en 4 Westmoreland Place, Pasadena, una joya arquitectónica del movimiento Arts and Crafts, construida en 1908 para David y Mary Gamble, de la familia fundadora de Procter & Gamble. La casa es hoy un Monumento Histórico Nacional y se puede visitar con reserva previa. Aunque los interiores fueron recreados en estudios, su fachada es exactamente la que aparece cuando Marty corre a advertirle al Doc sobre su destino. En 2022, la propiedad fue adquirida por el actor Brad Pitt, quien pagó alrededor de US$40 millones, sumando una historia más a este icónico inmueble.

Brad Pitt la compró en US$40 millones facebook.com/groups/historicfilmlocations

El centro comercial

El momento en que Doc prueba el DeLorean y envía a su perro Einstein al futuro fue grabado en el estacionamiento del Puente Hills Mall, en 1600 S Azusa Ave, City of Industry. En la ficción, ese lugar era el “Twin Pines Mall”, que luego se convierte en “Lone Pine Mall” tras el viaje de Marty a 1955. Hoy el centro comercial sigue funcionando, con un supermercado Target como una de sus tiendas principales, y muchos locales aprovechan el vínculo con la película para atraer a los fans.

Una esquina que permanece intacta

Uno de los primeros planos de Volver al futuro muestra a Marty saliendo en patineta desde un Burger King, ubicado justo al lado del laboratorio del Doc. Esa locación aún existe: está en el 535 North Victory Boulevard, Burbank, y mantiene gran parte de su fisonomía original.

Frente a este local de Burger King, ubicado en 535 North Victory Boulevard, comienza la historia de "Volver al futuro", con Marty McFly saliendo en patineta hacia el laboratorio del Doc Brown Captura de video

En la ficción, el galpón donde trabajaba el Doc estaba justo detrás, compartiendo el mismo acceso lateral. La escena con Marty agarrándose de los autos mientras patina —una de las más recordadas del inicio— se filmó en esa cuadra. Hoy, el Burger King sigue operativo y se transformó en una parada obligada para los entusiastas de la trilogía.

La escuela y el ayuntamiento

La Whittier High School, en 12417 Philadelphia St, Whittier, fue utilizada como la Hill Valley High School, donde Marty conoce al joven George McFly y a Lorraine (que serían sus padres).

La Whittier High School, en 12417 Philadelphia Street, Whittier, fue utilizada como locación para la secundaria Hill Valley High School, donde Marty se reencuentra con sus padres adolescentes

Aunque el ayuntamiento de Hill Valley es quizás el escenario más reconocible de la saga, no se trata de un edificio real: es una escenografía ubicada dentro de Universal Studios Hollywood, que aún se puede visitar en los recorridos turísticos del parque.

Otros rincones de Hill Valley que también existen

Otros escenarios también dejaron su marca, aunque aparecen en pocas escenas. La casa de Biff Tannen, el bully de Hill Valley, está justo enfrente de la de Lorraine, en 1809 Bushnell Avenue, lo que reforzaba la sensación de barrio compartido en 1955.

En esta calle arbolada de South Pasadena se filmaron las escenas del vecindario en 1955. En una de estas viviendas vivía Biff Tannen, el antagonista de la historia, junto a los personajes de George y Lorraine

La casa de George McFly, apenas a unos metros, completaba esa dinámica de vecinos y futuros suegros.

Ubicada sobre Bushnell Avenue, en South Pasadena, esta casa fue utilizada como residencia de George McFly durante las escenas ambientadas en 1955. La calle sirvió como locación para varios personajes vecinos

Las escenas de las vías del tren, que marcan el clímax de la tercera entrega, se filmaron en Fillmore, California, donde aún se conservan los rieles originales.

Las vías del tren donde ocurre la escena final de la tercera película, con el DeLorean sobre los rieles, se encuentran en la localidad de Fillmore, California. Hoy, el trazado ferroviario aún existe y se utiliza con fines turísticos facebook.com/groups/historicfilmlocations

Por su parte, Courthouse Square —la icónica plaza con el reloj— está dentro de los Universal Studios y puede visitarse con un tour guiado.

La plaza principal de Hill Valley, con su característico edificio del reloj, es en realidad un set de filmación ubicado en Universal Studios Hollywood, aún accesible al público a través de visitas guiadas

Finalmente, el gimnasio donde se realiza el icónico baile “Enchantment Under the Sea” —donde George finalmente conquista a Lorraine— fue filmado en la Hollywood United Methodist Church, en 6817 Franklin Ave, cerca del cruce con Highland Avenue.

El salón de eventos de esta iglesia en Franklin Avenue, Los Ángeles, fue utilizado para recrear el baile escolar "Enchantment Under the Sea", una de las escenas más recordadas de la película Captura de video

40 años después, los escenarios siguen en pie

Aunque pasaron cuatro décadas desde que Volver al futuro llegó a los cines, muchas de sus locaciones originales siguen ahí, firmes y reconocibles. Las casas de Bushnell Avenue, la residencia de Marty en Pacoima, el Burger King de Burbank, el centro comercial de City of Industry o la imponente Gamble House en Pasadena forman parte de un mapa real que conecta la fantasía del cine con el paisaje urbano californiano.

Algunos espacios fueron actualizados con el tiempo; otros, como si hubieran viajado en el DeLorean, parecen suspendidos en otra época. Pero todos tienen algo en común: siguen en pie, y fueron locaciones de una historia que dejó una marca imborrable en la cultura popular.