Michael Fox: las casas y locaciones de Volver al Futuro que el actor hizo eternas

La saga de ciencia ficción mostró escenarios inolvidables; ¿qué pasó con las casas y locaciones reales que aparecieron en las películas y cómo lucen hoy?
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Pocas películas logran dejar una huella tan profunda como Volver al futuro, no solo por su historia y personajes entrañables, sino también por sus escenarios. Desde la casa de los McFly hasta el icónico ayuntamiento de Hill Valley, los lugares que dieron vida a esta trilogía se convirtieron en íconos para generaciones de fanáticos. A punto de cumplirse 40 años de su estreno —el 3 de julio de 1985—, estas locaciones siguen despertando fascinación. Son casas reales, edificios históricos y barrios que aún pueden visitarse, aunque el paso del tiempo también dejó su marca. ¿Cómo están hoy? ¿Quién vive allí? ¿Siguen pareciendo salidos de una película?
La casa de Marty y el detalle que eligió Bob Gale
Marty McFly vivía en 9303 Roslyndale Avenue, en el barrio de Pacoima, a unos 40 kilómetros del centro de Los Ángeles. La elección del lugar no fue azarosa: el productor y coautor del guion, Bob Gale, confesó que optaron por esa casa porque desde el fondo del terreno se veían torres de alta tensión, un detalle simbólico en la historia. “Representaban los 1,21 gigavatios necesarios para volver a casa”, explicó. Hoy, esa vivienda sigue siendo una residencia privada, aunque es reconocida por los fans como un punto de peregrinaje silencioso.
La Gamble House, el verdadero laboratorio del Doc
Uno de los escenarios más recordados es la residencia del excéntrico Doc Emmett Brown, que en la película también funciona como su laboratorio. En la vida real, se trata de la Gamble House, ubicada en 4 Westmoreland Place, Pasadena, una joya arquitectónica del movimiento Arts and Crafts, construida en 1908 para David y Mary Gamble, de la familia fundadora de Procter & Gamble. La casa es hoy un Monumento Histórico Nacional y se puede visitar con reserva previa. Aunque los interiores fueron recreados en estudios, su fachada es exactamente la que aparece cuando Marty corre a advertirle al Doc sobre su destino. En 2022, la propiedad fue adquirida por el actor Brad Pitt, quien pagó alrededor de US$40 millones, sumando una historia más a este icónico inmueble.
El centro comercial
El momento en que Doc prueba el DeLorean y envía a su perro Einstein al futuro fue grabado en el estacionamiento del Puente Hills Mall, en 1600 S Azusa Ave, City of Industry. En la ficción, ese lugar era el “Twin Pines Mall”, que luego se convierte en “Lone Pine Mall” tras el viaje de Marty a 1955. Hoy el centro comercial sigue funcionando, con un supermercado Target como una de sus tiendas principales, y muchos locales aprovechan el vínculo con la película para atraer a los fans.
Una esquina que permanece intacta
Uno de los primeros planos de Volver al futuro muestra a Marty saliendo en patineta desde un Burger King, ubicado justo al lado del laboratorio del Doc. Esa locación aún existe: está en el 535 North Victory Boulevard, Burbank, y mantiene gran parte de su fisonomía original.
En la ficción, el galpón donde trabajaba el Doc estaba justo detrás, compartiendo el mismo acceso lateral. La escena con Marty agarrándose de los autos mientras patina —una de las más recordadas del inicio— se filmó en esa cuadra. Hoy, el Burger King sigue operativo y se transformó en una parada obligada para los entusiastas de la trilogía.
La escuela y el ayuntamiento
La Whittier High School, en 12417 Philadelphia St, Whittier, fue utilizada como la Hill Valley High School, donde Marty conoce al joven George McFly y a Lorraine (que serían sus padres).
Aunque el ayuntamiento de Hill Valley es quizás el escenario más reconocible de la saga, no se trata de un edificio real: es una escenografía ubicada dentro de Universal Studios Hollywood, que aún se puede visitar en los recorridos turísticos del parque.
Otros rincones de Hill Valley que también existen
Otros escenarios también dejaron su marca, aunque aparecen en pocas escenas. La casa de Biff Tannen, el bully de Hill Valley, está justo enfrente de la de Lorraine, en 1809 Bushnell Avenue, lo que reforzaba la sensación de barrio compartido en 1955.
La casa de George McFly, apenas a unos metros, completaba esa dinámica de vecinos y futuros suegros.
Las escenas de las vías del tren, que marcan el clímax de la tercera entrega, se filmaron en Fillmore, California, donde aún se conservan los rieles originales.
Por su parte, Courthouse Square —la icónica plaza con el reloj— está dentro de los Universal Studios y puede visitarse con un tour guiado.
Finalmente, el gimnasio donde se realiza el icónico baile “Enchantment Under the Sea” —donde George finalmente conquista a Lorraine— fue filmado en la Hollywood United Methodist Church, en 6817 Franklin Ave, cerca del cruce con Highland Avenue.
40 años después, los escenarios siguen en pie
Aunque pasaron cuatro décadas desde que Volver al futuro llegó a los cines, muchas de sus locaciones originales siguen ahí, firmes y reconocibles. Las casas de Bushnell Avenue, la residencia de Marty en Pacoima, el Burger King de Burbank, el centro comercial de City of Industry o la imponente Gamble House en Pasadena forman parte de un mapa real que conecta la fantasía del cine con el paisaje urbano californiano.
Algunos espacios fueron actualizados con el tiempo; otros, como si hubieran viajado en el DeLorean, parecen suspendidos en otra época. Pero todos tienen algo en común: siguen en pie, y fueron locaciones de una historia que dejó una marca imborrable en la cultura popular.
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