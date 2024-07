Se cumplen 39 años del estreno de Volver al futuro: así están hoy sus protagonistas

Escuchar

Si alguien arma su propia lista de las películas que “hay que ver si o si” muy probablemente incluya a Volver al Futuro (Back To The Future). Por recomendación, por algún meme o un video viral en redes sociales, la cinta dirigida por Robert Zemeckis supo atravesar generaciones y no tuvo una sola parte, sino tres. Incluso actualmente la historia se representa ocho veces a la semana en el Winter Garden Theatre de Broadway, en Nueva York.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd o Marty y el "Doc" (Foto: Instagram @mrchristopherlloyd)

El 3 de julio de 1985 el mundo conoció Volver al Futuro, una historia escrita por Zemechis y Bob Gale en la que el joven Marty McFly (Michael J. Fox) viaja 30 años al pasado, a la época en la que se conocieron sus padres, y todo lo logra gracias a un invento del ‘Doc’ Brown (Christopher Lloyd). La película fue tan exitosa que se estrenaron dos partes más: Volver al Futuro 2 (1989) y Volver al Futuro 3 (1990). Las entregas contaron con los mismos protagonistas: Michael J. Fox y Christopher Lloyd, junto a un gran elenco.

Pasaron exactamente 39 años desde el estreno de la primera película de la saga y más de uno se pregunta qué fue de la vida de la familia McFly y compañía.

Michael J. Fox, el actor que le dio vida al protagonista de la historia Marty McFly

Fox tenía 24 años cuando se estrenó Volver al Futuro. Allí interpretó a un adolescente que viajaba al pasado y debía solucionar una serie de problemas con la versión joven de sus padres. Su trabajo tanto en esta como en las dos entregas siguientes le valieron un gran reconocimiento en Hollywood.

En cuanto a su carrera actoral, entre 1982 y 1989 el actor protagonizó la serie Family Ties, trabajo por el que ganó múltiples estatuillas a mejor actor de comedia. Repitió este triunfo con Spin City y se llevó a casa un Emmy, tres Globos de Oro y dos SAG. En los años siguientes, se mantuvo activo con algunas participaciones tanto en cine como en televisión.

Así está hoy Michael J. Fox, el protagonista de Volver al Futuro (Foto: Instagram @realmikejfox)

En la década del 90, el artista fue diagnosticado de Parkinson y supo convertirse en un referente del tema. Trabaja incansablemente junto a su fundación en el estudio de esta enfermedad e incluso en 2022 fue reconocido en los Oscar con el Premio Humanitario Jean Hersholt. Este año fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes según la revista Time y formó parte de la icónica tapa de los 50 años de la revista People. Su vida y su lucha fueron tan trascendentales que en 2023 Apple TV estrenó el documental Still, sobre su historia.

A los 63 años, Michael J. Fox se mantiene en contacto con sus fanáticos y está muy activo en Instagram, donde tiene casi dos millones y medio de seguidores. Incluso hace unos días fue noticia por haber participado del show de Coldplay en el Festival de Glastonbury. El actor subió al escenario con su guitarra para interpretar junto a Chris Martin “Humankind” y “Fix You”.

Michael Fox en el escenario junto a Coldplay en Glastonbury Captura de video

Christopher Lloyd, el querido Emmett Brown

Quien compartió el protagónico con Fox en Volver al Futuro fue Christopher Lloyd, quien se puso en la piel del “Doc”. Si bien pasaron 39 años desde que se estrenó la película, el mundo aún recuerda a su icónico personaje.

Actualmente, Lloyd tiene 85 años y una importante carrera en Hollywood. Si bien su mejor etapa fue en la década del 90, donde hizo éxitos como Taxi y prestó su voz para memorables películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, y Anastasia, en los últimos años fue la voz de varios personajes en series y películas animadas.

Así está hoy Christopher Lloyd, Emmett Brown de Volver al Futuro (Foto: Instagram @mrchristopherlloyd)

El actor de La familia Addams tiene un perfil más bajo y suele mantenerse alejado de las cámaras. Pero, eso no quita que sus fanáticos lo tengan muy presente. Lloyd supera el millón de seguidores en Instagram y usa esta red social para compartir fotos personales y encuentros con celebridades como el propio Fox, de quien continúa siendo muy cercano.

Lea Thompson, la recordada Lorraine McFly

Si hay un personaje importante en la trilogía de Volver al futuro ese es el de Lorraine McFly, la madre de Marty. La actriz que la interpretó fue Lea Thompson. Si bien gran parte de la carrera de la artista nacida en Rochester, Minnesota, transcurrió delante de las cámaras, con participaciones especiales en series como Friends, CSI y La Ley y el Orden, pasó los últimos años en un rol completamente diferente.

Lea Thompson, la actriz que interpretó a Lorraine McFly (Foto: Instagram @lea_thompson)

A los 63 años, Thompson cuenta con una extensa experiencia como directora, sobre todo en películas de ciencia ficción. Dirigió las series Stargirl y Star Trek: Picard y también algunos episodios de Katy Keene y El joven Sheldon (Young Sheldon), el spin-off de The Big Bang Theory.

Thomas Wilson, el “malvado” Biff Tannen

Toda historia necesita un héroe y un villano. En Volver al Futuro este último estuvo interpretado por Thomas Franklin Wilson, quien se puso en la piel de Biff Tannen. Cuando se estrenó la película, el actor tenía 26 años. ¿Cuántos tiene hoy? 65. En su curriculum se pueden leer títulos como Ghost Whisperer y Leyendas del Mañana, series en la que tuvo apariciones especiales.

Thomas Wilson, el actor que interpretó a Biff Tannen en Volver al Futuro (Foto: Instagram @thomasfwilsonfaclub)

Sin embargo, su vida no es solo la actuación, sino que también se formó en la música y tiene una carrera en el mundo de la pintura. El artista está casado con Caroline Thomas y son padres de cuatro hijos.

Crispin Glover, el actor que interpretó a George McFly, el padre de Marty

En la primera entrega de Volver al Futuro, el compañero de Thompson fue Crispin Glover. El actor, que actualmente tiene 60 años, interpretó a George McFly, el padre de Marty, y pasó a convertirse en una cara conocida de Hollywood. En 2003 se unió a Los ángeles de Charlie: al límite como Creepy Thin Man y también se sumó a Disney con un personaje en Alicia en el país de las maravillas, el live action que dirigió Tim Burton.

Crispin Glover fue George McFly en Volver al Futuro (Foto: Instagram @crispinhellionglover)

Hoy se cumplen 39 años del estreno de Volver al Futuro. Para los fanáticos que quieran darle play o entrar en ese universo por primera vez, la trilogía completa está disponible en Disney + y las dos primeras partes se pueden ver Amazon Prime Video.

LA NACION