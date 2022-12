Murió Pelé: así son por dentro las casas donde nació y pasó sus años dorados el futbolista

escuchar

A pocos días de terminar el mundial de Qatar, el universo del fútbol recibe una triste noticia para terminar el 2022: a sus 82 años falleció Pelé, el astro brasileño de la pelota. Hacía un mes que el ex delantero estaba internado en el hospital por cáncer de colon, donde pasó la Navidad rodeado de sus seres queridos.

Corría el día 23 del mes de octubre de 1940 cuando llegó al mundo el histórico futbolista. Edson Arantes Do Nascimento nació en un barrio de 75.000 habitantes Tres Corazones. Si bien la casa original donde dio sus primeros pasos no existe, la misma se reconstruyó en base a las memorias de la madre -Celeste Arantes do Nascimento- y su hermano Jorge ya que no existía ningún tipo de registro fotográfico que permitiese imitarla.

La propiedad tiene a la familia de Pelé tallada en madera tripadvisor

Por dentro y por fuera, la construcción es el claro reflejo de una humilde infancia: está equipada con colchones de paja, una radio antigua y unos pocos muebles. Para hacer el trabajo de la forma más fidedigna posible, se utilizaron técnicas de envejecimiento que evocan a los años 40 cuando nació la leyenda del fútbol.

La cocina de la casa está equipada con utensilios de la época tripadvisor

Por ejemplo, los muebles y objetos se consiguieron gracias a una multiplicidad de investigaciones realizadas durante tres años en fincas, locales de segunda mano y de antigüedades. Un claro ejemplo de esto son la estufa de leña, la cuna idéntica en la que dormía de niño y las lámparas de bajo voltaje.

En una de las habitaciones colocaron una cuna idéntica a la que usaba el jugador de bebé tripadvisor

La casa está ubicada en el interior del estado brasileño de Minas Gerais. El pueblo de Tres Corazones se rodea de plantaciones de café y se encuentra entre Belo Horizonte, San Pablo y Rio de Janeiro. Pintada de rosa viejo y blanco, la llamada “Casa Pele” fue declarada museo y hoy está abierta al público para visitar.

Los dormitorios de la casa tienen objetos religiosos como cruces colgadas en la pared tripadvisor

Los más fanáticos que van a visitar la casa del astro también pueden pasar por el museo Terra do Rei, ubicado a muy pocas cuadras, donde se encuentran en exhibición objetos históricos del jugador como camisetas del equipo Santos autografiadas, una pelota usada por Pelé y su acta de nacimiento.

El comedor de la casa tiene una radio antigua de la década del 40 debajo de un retrato de la cara de los padres de Pelé tripadvisor

Otra de las propiedades estrella de la figura del fútbol es la que tuvo desde 1979 hasta 2018 en los Hamptons estadounidenses. Dos años después de su retiro, Pelé decidió invertir US$156.000 en una propiedad de dos plantas con salida al mar.

Pelé vendió la mansión que tuvo por casi 40 años en Nueva York

Ubicada exactamente en el pueblo neoyorkino de East Hampton, la casa tiene seis habitaciones, una gran sala de estar de doble altura y corre con la ventaja de estar cerca de un puerto privado.

El jugador la vendió 19 veces más cara de lo que la pagó originalmente

Considerado un ciclo cerrado, cuatro años atrás el brasileño decidió poner en venta la casa ya que sus problemas de salud no le permitían disfrutar sus días allí. La operación le significó una gran ganancia al tricampeón de la copa del mundo, ya que la vendió 19 veces más cara de lo que la compró: a US$3 millones.

La casa neoyorkina tiene una decoración moderna

LA NACION