Nueva vida: la pandemia aceleró la decisión de mudarse, cuándo y a dónde

La pandemia lo hizo: la mayoría de los argentinos piensa en mudarse y quisiera hacerlo en el próximo año. Así lo destaca por lo menos un informe regional de Zonaprop. Y aunque del dicho al hecho, muchas veces, hay un largo trecho, el que la idea esté dando vueltas por la cabeza de muchos puede ser una buena señal para el sector. Y más en un momento en que los precios de las propiedades están estancados o a la baja.

Según el relevamiento de Zonaprop, el 70% de los argentinos piensa en mudarse. De ellos, el 85% pretende hacerlo de acá a un año, pero el 57% manifestó que su plan es para los próximos seis meses. Una pandemia que se extiende en el tiempo mucho más de lo que cualquiera pudiera haber imaginado al principio y nuevos hábitos como el home office, seguramente impacten en la búsqueda de un nuevo espacio. Acelera esas decisiones que se perciben como “ahora o nunca”, dejar de postergar un deseo esperando el mejor momento porque el momento ya llegó y el presente se impone.

“A partir de junio pasado crecieron 60% las búsquedas para alquiler y 51% para venta en el interior del país”, contaba hace unos meses Federico Barni, Country Manager de Zonaprop, al hablar del éxodo de los porteños.

Por su parte, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, coincide con el diagnóstico y señala cómo se están adelantando los tiempos en la idea de mudarse: “La crisis del coronavirus hizo que mucha gente que miraba hacia futuro la posibilidad de mudarse a lugares más tranquilos y con mejor calidad de vida, tome la decisión de hacerlo ahora. El alquiler se mueve más que la compraventa por la incertidumbre y porque no hay créditos hipotecarios. Lo que está funcionando es la permuta de un departamento en la ciudad por una casa en un barrio cerrado, quinta o una ciudad en un rango de 100 kilómetros de CABA, como San Pedro”. Pero según el informe de Zonaprop, hoy hay más gente interesada en comprar una propiedad. Así lo expresó el 58% de los consultados contra un 42% que prefiere alquilar.

Más seguridad y aire libre

Si el deseo de mudarse más pronto que tarde parece estar instalado en la cabeza de mucha gente, la otra cuestión fundamental es a dónde. Aunque el informe de Zonaprop no detalla si los consultados piensan en cambiar de ciudad o no, sí aporta un dato importante sobre qué buscan los argentinos: el 93% dijo priorizar la zona en la que se encuentra la propiedad y los atributos más importante son que el lugar sea seguro (30,58%) y la cercanía con el transporte público (18,14%). También queda claro que, a muchos, el confinamiento pandémico les hizo descubrir la necesidad de contar con un patio o una terraza donde suavizar el encierro, ya que el 33% declaró que el nuevo inmueble debe contar con esos espacios.

Más allá de quienes buscan mudarse dentro de la misma ciudad, hay quienes planean un destino más lejano, ya sea de manera definitiva o no tan alejados para poder ir y venir y hacerlo, quizás, por algunos meses. El informe de Zonaprop no distingue entre este tipo de planes, pero así lo expresaba a LA NACIÓN Martín Boquete, director de Toribio Achával, en una nota sobre quienes eligen mudarse a la Costa Atlántica: “Hoy la gente no se va a vivir a Pinamar, sino que compra un departamento o una casa para ir a pasar fines de semana largos, instalarse durante el verano, o por periodos más largos como por ejemplo de septiembre a abril. Este año tuvimos más consultas y más operaciones porque la zona de Cariló, Pinamar, Northbeach, Costa Esmeralda está a aproximadamente 350 kilómetros de la Capital, y es mucho más cerca que Mar del Plata, Miramar, Necochea”.

El relevamiento de Zonaprop también investigó qué factores incentivan o dificultan esa mudanza soñada. En ese sentido, el 24% de los argentinos encuestados considera que contar con un descuento en el alquiler o en la compra de una propiedad facilitaría ir a un nuevo hogar, en tanto un 20% destacó otros aspectos, como poder permutar su propiedad en parte de pago, más accesibilidad para encontrar propiedades donde se acepten mascotas, que el valor de las expensas no sea un inconveniente a la hora de acceder a ciertos inmuebles y la necesidad de la existencia de créditos hipotecarios u otras formas de pago, como las criptomonedas. Por su parte, un 18% aseguró que la disminución de las tasas impositivas de las propiedades garantizaría el cambio a otro inmueble, un 17% manifestó que una mayor flexibilidad en los pagos del inmueble colaboraría con la posibilidad del traslado y un 11% afirmó que la reanudación de la vida previa a la pandemia ayudaría con la operación. Por último, el 10% restante mencionó que un aumento en sus ingresos mensuales resolvería más fácilmente la gestión de la mudanza.

Fueron encuestados para el informe de Zonaprop 2700 argentinos, con una fuerte preeminencia de vecinos de CABA (47,24%) y del Gran Buenos Aires (30,17%). El resto de los consultados (22,59%) fueron del interior del país. El relevamiento, en realidad, tiene alcance regional, ya que incluyó a México, Panamá, Ecuador y Perú. Los datos centrales a nivel latinoamericano son más bien coincidentes con los de nuestro país: el 73% dijo que la llegada de la pandemia potenció sus ganas de mudarse a una nueva propiedad y el 31% de ellos prioriza la seguridad en la búsqueda de su nuevo barrio.