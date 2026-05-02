Bad Bunny: la decisión del famoso cantante que dejó “helados” a todos sus fans

El cantante Bad Bunny financió la revitalización de un edificio histórico abandonado en el distrito de Río Piedras de San Juan, la capital de Puerto Rico, y lo bautizó como La Gabriela, en honor a la modelo y diseñadora Gabriela Berlingeri, su novia entre 2017 y 2022, con quien fue visto recientemente de nuevo, incluso en San Pablo, dos días antes de su primer concierto en la ciudad.

Adquirida en diciembre, la propiedad conservó su estructura original, pero se le aplicó una nueva combinación de colores.

Situado en el tradicional Paseo de Diego —inaugurado en 1981 en la calle José de Diego como el primer paseo peatonal de Puerto Rico—, el edificio forma parte de un conjunto arquitectónico creado como proyecto de revitalización urbana, inspirado en las calles comerciales europeas.

Edifício histórico en San Juan, Puerto Rico, que fue reformado por Bad Bunny para homenajear a su ex novia

Las imágenes compartidas en redes sociales —e incluso en Google Maps— muestran el edificio aún abandonado, con evidentes signos de deterioro y pintado en colores claros. Tras su rehabilitación, la fachada luce colores cálidos y vibrantes, como terracota, coral y amarillo.

Se han conservado el volumen original y los elementos históricos, como los arcos superiores, los pequeños balcones ornamentados, las ventanas y las balaustradas.

“La Gabriela” es el nombre que aparece en la fachada del edificio, en referencia a la modelo y diseñadora Gabriela Berlingeri

La arquitectura como gesto simbólico

El cumpleaños de Gabriela Berlingeri es el 29 de diciembre, el mismo mes en que se terminó la construcción del edificio el año pasado. Este detalle avivó los rumores de que la compra y el nombre del edificio podrían haber sido un homenaje y una señal de una posible reconciliación de la pareja.

Recientemente se la vio entre bastidores en los premios Grammy y en la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, ambos eventos celebrados en Estados Unidos.

Bad Bunny fue fotografiado junto a Gabriela Matrix Australia/The Grosby Grou

Además, Gabriela acompañó al cantante en compromisos internacionales, como cenas en Buenos Aires, donde ofreció tres conciertos en febrero de la gira mundial Debí tirar más fotos, que también incluyó una parada en San Pablo, en el Allianz Parque, los días 20 y 21 de febrero. Y ambos fueron vistos juntos en Brasil, saliendo del restaurante DOM del chef Alex Atala, lo que avivó aún más los rumores de una reconciliación.