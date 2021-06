Qué preguntas hay que hacerse antes de definir mudarse a un barrio cerrado

A fines de los 90 se dio la primera ola de mudanza a las afueras de la ciudad, que luego creció poscrisis del 2001 en búsqueda de mayor seguridad, con la explosión de la construcción de barrios cerrados y countries, emprendimientos y desarrollos inmobiliarios de todo tipo. En 2020 con la pandemia, volvió a surgir una segunda ola migratoria en busca del verde, el aire libre, una vida más conectada con la naturaleza impulsada por la posibilidad del home office. Dejar la city para mudarse al verde no es una determinación sencilla, a continuación, las preguntas clave para no errar en la decisión.

1. ¿Qué tipo de barrio se busca?

No es lo mismo un emprendimiento sin ningún servicio que un country que suele contar con muchos amenities y esto puede encarecer las expensas. Pero también ese costo dependerá de la cantidad de lotes que éste tenga. “A mayor cantidad de unidades los gastos comunes se pueden prorratear más, sobre todo cuando el barrio no está dividido en sub barrios en los que cada uno tiene su propia seguridad y amenities”, explica el broker Ignacio O´Keefe, de la inmobiliaria homónima.

2. ¿A cuánta distancia está de un eje central?

Analizar los accesos: que el complejo tenga vías rápidas y seguras así como entornos con servicios y comercios son puntos a favor que facilitan la vida cotidiana.

3. ¿En qué etapa de desarrollo del barrio quiero comprar?

No es lo mismo hacerlo en uno recién lanzado que en uno en vías de consolidarse o en uno ya establecido. Si bien en un barrio nuevo, por ejemplo, se consiguen precios muy accesibles, habrá que transitar períodos de mucho movimiento de obra, cambios, ajustes, una administración que se está acomodando o escrituración en proceso, entre otras cuestiones. “Cada situación tiene sus pros y contras, es cuestión de tener en cuenta todo el panorama al momento de ponerlo en la balanza”, advierte O ´Keefe.

4. ¿Cuánto se paga de expensas?

En este punto, es fundamental pedir una copia de las últimas expensas para chequear realmente lo que se paga mes a mes, tanto de gastos ordinarios como extraordinarios.

5. ¿Qué infraestructura del emprendimiento está lista y cuál pendiente?

Si al momento de comprar todavía faltan completar o iniciar muchas obras, esos costos pueden incidir en expensas extraordinarias a futuro.

6. ¿Qué tipo de lote quiero?

La mejor disposición del lote se mide con respecto al sol. En general, los mejores son los fondos orientados al Norte, aunque depende de las preferencias de cada persona. No hay una orientación que sea mala en sí misma, hay que evaluarla. Y también, luego, evaluar la orientación de la casa en ese lote.

7. ¿A cuánto distancia viven los amigos y familiares?

Esta es una pregunta que pocas veces se tiene en cuenta, pero que es clave en la vida social que podrá compartir una vez instalado o en la red de ayuda que se necesite en determinadas circunstancias (cuidado de niños pequeños, enfermedad, etc). Esteban Edelstein Pernice, de Castex aconseja analizar fríamente dónde viven los familiares y la cercanía a colegios, centros médicos y otros servicios.

8. ¿Cómo está posicionado el barrio dentro de esa zona?

Analizar la oferta de los alrededores, si hay muchos emprendimientos recién instalados, mirar los accesos, el nivel de consolidación del barrio que se elige, los amenities y espacios comunes.

9. ¿Dónde quiero estar dentro del proyecto?

La localización del terreno o la casa dentro del complejo incide en la vida diaria. “En ello se valora la distancia al acceso principal del barrio, al área de amenities y los espacios verdes que posee. A su vez, se pondera si el lote tiene vistas abiertas a áreas verdes, a playas o al agua”, explica Edelstein Pernice.