Remates judiciales de propiedades en junio 2026: dónde están las oportunidades

Durante junio, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado(AABE) realiza una ronda de subastas públicas de inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en provincias del país. A su vez, ya se conocen algunas de las subastas de julio.

Subastas del Banco Ciudad

Los precios base de las propiedades van desde los US$29.620 y llegan a los US$1.679.000, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la Ciudad y las provincias, que se pueden pagar en pesos. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

Recoleta

En la Avenida Santa Fe 2489/97/99 , Recoleta, hay un terreno de 395,60m2, que se subastará por US$1.679.000,00

En la avenida Santa Fe 2489/97/99 , Recoleta, hay un terreno de 395,60m², que se subastará por US$1.679.000,00, con un depósito en garantía de US$50.370.

Sobre el lote está construido el acceso a la estación Santa Fe - Carlos Jáuregui de la Línea H, que ocupa parte de la planta baja y el subsuelo. Por eso, existe una servidumbre administrativa gratuita, perpetua e irrevocable a favor de Subterráneos de Buenos Aires S.E. “La misma cuenta con un acceso peatonal sobre la avenida Santa Fe que da ingreso al hall de distribución de pasajeros hacia las estaciones Facultad de Derecho y hospitales respectivamente”, describe la publicación.

Sobre el lote está construido el acceso a la estación Santa Fe - Carlos Jáuregui de la Línea H, que ocupa parte de la planta baja y el subsuelo

Además, aunque aplica el Código Urbanístico vigente, la venta aclara que deberán respetarse restricciones específicas de edificabilidad detalladas en un anexo.

Los interesados podrán visitar la vivienda el 23 de junio, con previo contacto a la casilla subastasonline@bancociudad.com.ar. El remate es el 3 de julio a las 12.

Villa Urquiza

Así se ve la propiedad ubicada en la calle Galván 3414, Villa Urquiza, que se rematará el 26 de junio a las 10 Banco Ciudad

Una construcción desarrollada en planta baja destinada a dos viviendas ubicada en calle Galván 3414, Villa Urquiza, se rematará el 26 de junio a las 10, con un precio inicial de US$184.250 y una garantía de US$5527,50. El inmueble, que no se exhibirá, consta de un hall de entrada y dos viviendas en forma contigua. La primera, ubicada hacia el frente, tiene dos habitaciones, cocina, baño y patio con acceso a terraza. La segunda, ubicada en el contrafrente, tiene dos habitaciones, cocina, baño, patio lateral cubierto y patio al fondo con acceso a la terraza.

En cuanto a dimensiones, la superficie del terreno es 224,18m², y la cubierta es de 58,80m².

Paternal

Con un precio base de US$30.150 se subastará una unidad funcional en Paternal Banco Ciudad

Con un precio base de US$30.150 y un depósito en garantía de US$904,50 se subastará una unidad funcional en planta baja, en la calle Tte. Gral. Donato Álvarez N°2252.

El local, que ventila únicamente hacia el frente, posee una reja móvil que actúa como protección y acceso. El espacio está dividido, según aclara la publicación, de manera precaria y genera sectores diferenciados dentro de un mismo ambiente.

La propiedad cuenta con una superficie cubierta de 24,63m², y ya se exhibió de manera presencial. La subasta es el 26 de junio a las 10.45.

San Nicolás

Así se ve la una unidad funcional de dos ambientes, ubicada en San Nicolás que se subastará en junio Banco Ciudad

Con un precio base de US$34.442,72 y un depósito en garantía de US$1033,28 se subastará una unidad funcional de dos ambientes ubicada en Bartolomé Mitre 1129/31/33/35, San Nicolás. El inmueble, de 32m², se encuentra en el segundo piso al contrafrente y se accede mediante escalera. Cuenta con sala de estar-comedor, balcón francés, un dormitorio, cocina y baño completo.

La propiedad ya se exhibió, pero se rematará el 26 de junio a las 12.15.

Balvanera

En Balvanera, se subastará, el 26 de junio a las 13, una unidad funcional de dos ambientes Banco Ciudad

En la calle Bartolomé Mitre 2061/63, en el barrio porteño de Balvanera, se subastará el 26 de junio a las 13 una unidad funcional de dos ambientes, de disposición interna, con el número 21.

El inmueble, de 33,16m², está ubicado en el segundo piso y tiene hall de acceso, living-comedor, una habitación, cocina y baño completo. El precio base es de US$29.620,18 y el depósito en garantía es de US$888,60. Su exhibición presencial ya se realizó.

¿Cómo participar?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que, de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Retiro

El 8 de julio a las 14 se subastará un inmueble de 5 niveles en Juncal Nº 847/51 argentina.gob.ar

El 8 de julio a las 14 se subastará un inmueble de 5 niveles en Juncal Nº 847/51, ciudad de Buenos Aires, con una superficie de terreno según título de 499,67 m2 y una superficie cubierta total aproximada de 1.638,48 m2.

La propiedad se divide en subsuelo, planta baja, 1º piso, 2º piso y 3º piso; y una terraza con ciertos sectores accesibles.

El precio base es US$1.592.142,00 y el cierre de la inscripción es el 30 de junio al mediodía.

Villa Crespo

El martes 21 de julio a las 14 se subastará una superficie, que corresponde mayormente a un terreno baldío bien mantenido www.argentina.gob.ar

El martes 21 de julio a las 14 se subastará una superficie, que corresponde mayormente a un terreno baldío bien mantenido, en el que se encuentra y funciona una Cámara de Transformación- una instalación eléctrica encargada de reducir la corriente de media o alta tensión- (CT) N° 80.096, operada por la firma EDESUR S.A.

El lote, de 210m2, se encuentra sobre la calle Teniente General Eustaquio Frías 247/249, Villa Urquiza, CABA, y tendrá un precio inicial de US$306.007. El inmueble cuenta con una fachada de mampostería, posicionada sobre la vía pública.

Córdoba capital, en Córdoba

La última subasta disponible se llevará a cabo el martes 23 de junio a las 14, y tendrá un precio base de US1.267.297,29 www.argentina.gob.ar

EL miércoles 15 de julio a las 14, se llevará a cabo una subasta que tendrá un precio base de US1.267.297,29. En este caso, el terreno tiene una superficie total de 18.500 m2

El inmueble tiene en su interior una gran superficie ajardinada, una casona antigua de cierto valor histórico a nivel municipal, una pileta y un antiguo tanque de agua. También indican que hay construcciones menores que se encuentran próximas al frente, ubicado sobre la calle San Pedro Nolasco.

En la publicación aclaran que “ciertos sectores dentro del terreno” están ocupados por las vías públicas correspondientes a las calles frentistas, Juan de Dios Correas y San Pedro de Nolasco

Hay tiempo para inscribirse hasta el 6 de julio a las 12.

Pinamar, en provincia de Buenos Aires

El jueves 25 de junio a las 14 horas se subastará un terreno en Av. Del Mar, Av. De Los Tritones, Av. Eolo y Calle Sin Nombre, Pinamar argentina.gob.ar

El jueves 25 de junio a las 14 horas se subastará un terreno en Av. Del Mar, Av. De Los Tritones, Av. Eolo y Calle Sin Nombre, Pinamar, Buenos Aires. La superficie es de 7242,85 m² y consiste en un terreno baldío, con vegetación natural, sin construcciones a excepción de una pequeña edificación abandonada sobre la esquina del inmueble en Av. del Mar y Eolo.

El precio base es US$ 2.969.784,17 y hay tiempo para inscribirse hasta el jueves 18 de junio al mediodía.

General Madariaga, en provincia de Buenos Aires

En Urrutia S/Nº, General Madariaga, Buenos Aires se subastará un terreno baldío, de 600 m2 argentina.gob.ar

En Urrutia S/Nº, General Madariaga, Buenos Aires se subastará un terreno baldío, de 600 m2, con malezas y vegetación crecida, el 6 de julio.

El precio inicial es de US$71.830,98 y hay tiempo para anotarse hasta el 25 de junio.

Campana, provincia de Buenos Aires

El miércoles 8 de julio a las 14, se llevará a cabo una subasta que tendrá un precio base de US$6.994.237 www.argentina.gob.ar

EL miércoles 8 de julio a las 14, se llevará a cabo una subasta que tendrá un precio base de US$6.994.237. En este caso, el terreno, no urbanizado, tiene una superficie total de 667.383,74 m² y está ubicado en una zona rural, en la cual existe abundante vegetación nativa. Según describen desde la publicación, el baldío tiene un frente sobre el Rio Paraná de las Palmas, “sobre el cual existe una zona baja inundable”.

El cierre de la inscripción es el lunes 29 de junio a las 12.00.

La Plata, provincia de Buenos Aires

En Calle 39 S/N entre las diagonales 29 y 30, La Plata, se subastará un inmueble con una superficie rectangular de 1200 m2 www.argentina.gob.ar

En Calle 39 S/N entre las diagonales 29 y 30, La Plata, se subastará un inmueble con una superficie rectangular de 1200 m2, que está conformado por dos parcelas. Con una única entrada por portón vehicular, la propiedad presenta vegetación y malezas, y se encuentra delimitada por un muro perimetral de premoldeado. En el interior no hay construcciones.

El cierre de inscripción es el miércoles 15 de julio a las 12.00 y se subastará el jueves 23 de julio a las 14 con un precio base de US$189.311,59.