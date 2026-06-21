Saavedra, Parque Avellaneda y Agronomía, los barrios en donde las propiedades más aumentaron

Un informe reciente ofrece un nuevo panorama sobre cómo evolucionan los valores de compraventa en la ciudad de Buenos Aires
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El reacomodamiento del mercado inmobiliario sigue su curso aunque en cuestión de precios parece haber encontrado su freno.
En este sentido, el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,1% en mayo y se ubica en US$2462/m² en promedio en CABA. Mientras que en lo que va del año, el precio acumula un incremento de 0,6%. El valor actual se mantiene 12% por debajo del máximo histórico de la serie.
En números, un monoambiente de 40 m² tiene un valor de US$108.377; uno de dos ambientes y 50 m² se encuentra en torno a US$130.391; y uno de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$179.389, tomando precios promedio de publicación según Zonaprop.
Un dato clave de la situación actual tiene que ver con que hacia fines de 2022, el 20% de los barrios registraba subas mensuales de precio. A partir de ese momento, el indicador creció hasta alcanzar el 90% de los barrios en junio de 2024 y a principios de 2025 esta situación se mantuvo. Pero desde entonces comenzó a retroceder y en mayo de 2026, solo el 52% registró una suba de precios mensual.
La variación interanual por barrios
Los barrios con mayor aumento de departamentos
- Saavedra: 10,1% (US$2862/m²)
- Parque Avellaneda: 9,5% (US$1660/m²)
- Agronomía: 6,4% (US$2240/m²)
- Parque Chas: 5,24% (US$2449/m²)
- Santa Rita: 5,13% (US$2139/m²)
Los que bajaron de precio
- Lugano: -4,83% (US$1041/m²)
- Constitución: -4,02% (US$1838/m²)
- San Nicolás: -3,99% (US$1796/m²)
- Paternal: -2,11% (US$2045/m²)
- Villa Luro: -2,03% (US$2120/m²)
Qué pasa con el mercado de las casas
A la hora de evaluar el mercado de las casas, la situación no es muy distinta a la de los departamentos. En este caso, el precio medio en CABA subió 0,2% en mayo y se ubicó en US$1.825/m². En los últimos 12 meses el precio subió un 2,7% nominalmente.
En números, las casas de hasta tres habitaciones continúan liderando la suba interanual de precios y tienen un valor promedio de US$304.523; mientras que las de cuatro dormitorios y 260 m² alcanzan los US$483.338.
Los barrios que más subieron sus casas en un año
- Constitución: 27,43% (US$1087/m²)
- San Telmo: 13,44% (US$1588/m²)
- Parque Chas: 13,17% (US$1796/m²)
- Núñez: 11,30% (US$2252/m²)
- Chacarita: 10,06% (US$1886/m²)
Los que más bajaron
- La Boca: -22,06% (US$648/m²)
- Floresta: -8,57% (US$1207/m²)
- San Nicolás: -5,12% (US$1187/m²)
- Flores: -4,80% (US$1196/m²)
- Parque Patricios: -4,10% (US$983/m²)
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