Se vende el departamento en dúplex donde vivió Justin Timberlake en Nueva York

La propiedad situada en el exclusivo barrio de Tribeca fue el hogar del cantante y vuelve a salir a la venta
En el corazón de Tribeca, uno de los barrios más exclusivos de Manhattan, el imponente ático dúplex que alguna vez perteneció a Justin Timberlake y Jessica Biel, se encuentra nuevamente en el mercado inmobiliario por US$40 millones.
El edificio, una construcción del siglo XIX completamente restaurada, combina la herencia industrial del barrio con el lujo contemporáneo. Timberlake y Biel lo compraron en 2017 por US$20 millones y lo vendieron cuatro años después por US$29 millones.
La residencia tiene 500 metros cuadrados y ha sido concebida para ofrecer amplitud, luminosidad y confort en cada detalle.
Dispone de cuatro dormitorios con baño en suite y un gran ambiente integrado que reúne el living, el comedor y la cocina gourmet, articulados por una elegante escalera central que también cumple la función de biblioteca.
En la planta superior, la atmósfera se vuelve más íntima. Una chimenea preside la sala principal, acompañada por dos bibliotecas a medida y amplios ventanales que se abren a una terraza de 245 metros cuadrados, equipada con cocina al aire libre.
En el edificio también residieron otras celebridades como Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Blake Lively y Ryan Reynolds.
Ofrece amenities exclusivos: una piscina cubierta de 21 metros, gimnasio con áreas para yoga y pilates, sauna, bodega de vinos y un rooftop con vistas privilegiadas. La propiedad incluye además un garaje privado con doble acceso.
