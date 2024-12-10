Elegir el ambiente dónde ubicás cada planta en tu casa puede tener una razón

En busca de una vida armoniosa y próspera, cada vez más personas recurren al Feng Shui, una antigua práctica china que busca equilibrar la energía en los espacios para promover el bienestar y la prosperidad.

De acuerdo con el portal web Ecología Verde, en las reglas del Feng Shui figuran las plantas que funcionan como dinamizadores de la energía, para que esta fluya de forma continuada por el espacio que comprende la vivienda, la zona de trabajo u otras estancias que una persona suele frecuentar.

Siendo así, además de organizar los objetos y colocar los muebles de una determinada forma dentro del hogar para que fluya la energía positiva, las plantas y las flores brindan diferentes beneficios para mejorar aspectos de la vida: como el amor, la fortuna, la protección y la salud, tanto mental como física.

¿Dónde hay que ubicar las plantas para atraer la fortuna y la protección?

Según la revista Dossier de Arquitectura, la ubicación de las plantas depende de varios factores como el tipo de habitación, la orientación cardinal y el tipo de energía que se necesita poner en movimiento.

De esta manera, para quien esté buscando mejorar su fortuna y protección, a continuación se presentan algunas opciones sobre dónde colocar las plantas según el Feng Shui:

Entrada principal

Las plantas ubicadas cerca de la entrada principal del hogar son consideradas como una forma de recibir energía positiva y atraer la fortuna.

Se debe optar por plantas de hojas redondeadas y suaves, como la planta de jade (Crassula ovata) o el bambú de la suerte (Dracaena sanderiana). Colocarlas a ambos lados de la puerta de entrada se cree que atrae la suerte y la prosperidad.

El árbol de jade es ideal para colocarlo en la entrada principal de la casa

Living

El living es un espacio central en el hogar, por lo que es importante crear un ambiente equilibrado y acogedor.

El Feng Shui recomienda colocar plantas de follaje exuberante y vibrante, como el helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) o la planta de dinero (Epipremnum aureum), para atraer la prosperidad y la vitalidad.

Según el Feng Shui, el Epipremnum aureum puede atraer prosperidad y vitalidad Pexels

Comedor

Para fomentar la abundancia y la armonía en el comedor, se recomienda ubicar plantas de hojas verdes y redondeadas, como la planta de la paz (Spathiphyllum spp) o la planta de serpiente (Sansevieria trifasciata).

Dichas plantas ayudan a crear un ambiente tranquilo y propicio para disfrutar de las comidas.

Lengua de suegra, lengua de tigre, sansevierias, espada de San Jorge (Sansevieria trifasciata) Archivo

Zonas de trabajo

En las áreas dedicadas al trabajo o estudio, las plantas pueden ayudar a aumentar la concentración y promover la claridad mental.

Se recomienda colocar plantas con hojas puntiagudas y verticales, como la planta de serpiente (Sansevieria trifasciata) o la planta de cactus (Cactaceae spp). Estas plantas se consideran purificadoras de aire y se cree que ayudan a eliminar la energía negativa.

La zona de trabajo es recomendable para los cactus

Habitación principal

En la habitación es importante crear un ambiente relajante y propicio para el descanso.

Se sugiere elegir plantas con propiedades calmantes, como la lavanda (Lavandula spp) o la planta de aloe vera (Aloe vera) y ubicarlas cerca de la ventana o en una mesita de noche para promover la tranquilidad y la protección durante el sueño.

La lavanda promueve la tranquilidad y la protección durante el sueño, por eso es ideal ponerla en el dormitorio

Baño

Aunque los baños suelen ser espacios pequeños, también pueden beneficiarse de la presencia de plantas.

Se recomienda elegir plantas resistentes a la humedad, como el helecho de espada (Nephrolepis exaltata) o el potos (Epipremnum aureum) y ubicarlos en estantes o colgantes para suavizar la energía del ambiente.

En el baño se recomienda elegir plantas resistentes a la humedad Archivo Revista Jardín

Jardín o patio trasero

En el caso de tener un jardín o patio trasero, es importante aprovecharlo para crear un espacio de paz y tranquilidad. Se sugiere plantar árboles frondosos, como el sauce (Salix spp) o el árbol de jade (Crassula ovata), para atraer la protección y la prosperidad a su hogar.

Un camino orgánico en su forma y en sus márgenes, bajo los esculturales sauces llorones Inés Clusellas

Un dato calve es recordar que el Feng Shui es una práctica personalizada, por lo que es importante encontrar las combinaciones de plantas y ubicaciones que mejor se adapten a las necesidades y preferencias de cada persona.

Al incorporar estas plantas en los lugares adecuados, según el Feng Shui, puede fomentar la fortuna, la protección y una mayor armonía en el entorno diario.