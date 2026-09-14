Simulador: cuántos m² podés comprar según tu sueldo en septiembre 2026

El debate sobre el acceso a la vivienda vuelve, una y otra vez, al mismo punto de partida: la brecha entre ingresos y precios inmobiliarios. En un contexto donde el valor del metro cuadrado se calcula en dólares y los salarios avanzan a un ritmo muy por detrás del costo de vida, la posibilidad de que un trabajador pueda comprar un departamento de forma tradicional se vuelve cada vez más lejana.

A pesar de esta situación, la brecha entre el precio del metro cuadrado y los salarios se achicó en el último tiempo. De acuerdo con los últimos datos del Indec, los sueldos privados del sector no registrado subieron un 18,5% en lo que va del año -hasta junio de 2026-; mientras que en términos reales (último dato disponible) cayeron un 0,8%; al mismo tiempo, el m² en ese mismo período creció un 0,9%.

¿Cuántos metros cuadrados puede comprar un trabajador en la Ciudad de Buenos Aires? Daniel Basualdo

Por su parte, el salario mínimo, vital y móvil, referencia clave para medir el poder adquisitivo, calcular prestaciones sociales y fijar umbrales legales, se encuentra en $383.800 mensuales desde el 1° de septiembre de 2026, según lo estableció el Gobierno.

La normativa detalla que este monto aplica a trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Aunque no define la totalidad del mercado laboral, sí funciona para dimensionar la distancia entre el ingreso formal más bajo y los valores del mercado inmobiliario porteño.

A su vez, según datos del Indec (del primer trimestre de 2026 -el último relevado-), el ingreso promedio de la población ocupada en la Argentina se situó en $1.104.227 mensuales.

En este escenario, donde los precios de referencia de las propiedades permanecen dolarizados y el acceso al crédito sigue siendo limitado, surge una pregunta inevitable: ¿Cuántos ingresos hacen falta para comprar un departamento de dos ambientes en Buenos Aires?

Para responderla, se elaboró una simulación que toma como ejemplo una unidad de dos ambientes y 50 m² en cinco barrios: Puerto Madero, Núñez, Palermo, Villa del Parque y La Boca. Los valores del metro cuadrado se obtuvieron de los relevamientos de la plataforma Zonaprop, expresados en dólares, y se los cruzó con el valor de una propiedad, la cotización del dólar al momento y el monto del ingreso promedio relevado por el Indec, lo que permite trazar un mapa de valores y accesibilidad.

Cantidad de m2 que se pueden comprar según el barrio y el ingreso

En Puerto Madero, el más caro

Un dos ambientes de 50 m² en Puerto Madero, con un valor promedio de US$6122/m², se ubica en torno a los US$306.100. Al tipo de cambio oficial ($1520), equivale a unos $465,2 millones. Si se lo compara con el ingreso promedio relevado por el Indec ($1.104.227), un trabajador necesitaría 35,1 años de sueldo completo para comprarlo, asumiendo que ahorra el 100% de sus ingresos y que tanto el valor de la propiedad como su sueldo se mantienen constantes en términos reales.

Puerto Madero es el barrio más caro para comprar un inmueble en la Ciudad Hernan Zenteno - LA NACION

En Núñez

En Núñez, donde el metro cuadrado ronda los US$3387, un dos ambientes de 50 m² alcanza un valor cercano a los US$169.350. Al tipo de cambio oficial, equivale a unos $257.412.000. En términos de ingresos según el Indec, un trabajador promedio necesita alrededor de 19,4 años de sueldo completo para acceder a la propiedad.

En Palermo

Algo muy parecido ocurre en Palermo, uno de los barrios más demandados: con un valor por metro cuadrado en torno a US$3431, el precio final bordea los US$171.550 (unos $260.756.000). En este caso, se requieren casi 20 años (o 19,7 años) de ingresos promedio para concretar la compra.

En Villa del Parque

La brecha comienza a achicarse en Villa del Parque, un barrio de clase media con valores más accesibles: allí el metro cuadrado se ubica cerca de US$2284, por lo que la misma unidad de 50 m² cuesta alrededor de US$114.200 (unos $173.584.000); aun así, la compra demanda 13,1 años de salarios íntegros.

La cantidad de m2 que se pueden comprar van a depender del barrio en donde se ubique el inmueble Shutterstock

En Lugano, el más barato

Finalmente, Villa Lugano es el barrio más económico del análisis, con un valor por metro cuadrado de US$1053. El precio estimado de los dos ambientes ronda los US$52.650 (alrededor de $80.028.000), lo que exige seis años de ingresos promedio completo para poder adquirirlo.