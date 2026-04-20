Simulador: cuántos m2 podés comprar según tu sueldo en abril de 2026

El debate sobre el acceso a la vivienda vuelve, una y otra vez, al mismo punto de partida: la brecha entre ingresos y precios inmobiliarios. En un contexto donde el valor del metro cuadrado continúa dolarizado y los salarios avanzan a un ritmo muy por detrás del costo de vida, la posibilidad de que un trabajador pueda comprar un departamento de forma tradicional se vuelve cada vez más lejana.

El salario mínimo vital y móvil, referencia clave para medir el poder adquisitivo, calcular prestaciones sociales y fijar umbrales legales, se encuentra en $352.400 mensuales desde el 1 de marzo de 2026, según lo que estableció el Gobierno.

La normativa detalla que este monto aplica a trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa; quienes trabajan por hora perciben $1762 la hora. Aunque no define la totalidad del mercado laboral, sí funciona para dimensionar la distancia entre el ingreso formal más bajo y los valores del mercado inmobiliario porteño.

A su vez, según datos del INDEC (del cuarto trimestre de 2025), el ingreso promedio de la población ocupada en la Argentina se situó en un promedio de $1.068.540 mensuales.

En este escenario, donde los precios de referencia de las propiedades permanecen dolarizados y el acceso al crédito sigue siendo limitado, surge una pregunta inevitable: ¿cuántos ingresos hacen falta para comprar un departamento de dos ambientes en Buenos Aires?

¿Cuántos ingresos hacen falta para comprar un departamento de dos ambientes en Buenos Aires? Ricardo Pristupluk

Para responderla, se elaboró una simulación que toma como ejemplo una unidad de dos ambientes y 50 m² en cinco barrios: Puerto Madero, Núñez, Palermo, Villa del Parque y La Boca. Los valores del metro cuadrado se obtuvieron de los relevamientos de la plataforma Zonaprop, expresados en dólares, y se los cruzó con el valor de una propiedad, la cotización del dólar al momento y el monto del ingreso promedio relevado por el Indec, lo que permite trazar un mapa de valores y accesibilidad.

Cantidad de m2 que se pueden comprar según el barrio y el ingreso

En Puerto Madero, el más caro de la ciudad

Un dos ambientes de 50 m² en Puerto Madero, con un valor promedio de US$6148/m², se ubica en torno a los US$307.400. Al tipo de cambio oficial ($1390), equivale a unos $427,2 millones. Si se lo compara con el ingreso promedio relevado por el INDEC, un trabajador necesitaría casi 33 años de sueldo completo para comprarlo, sin gastar en absolutamente nada más.

En Núñez

En Núñez, donde el metro cuadrado ronda los US$3403, un dos ambientes de 50 m² alcanza un valor cercano a los US$170.150. Al tipo de cambio oficial ($1390), equivale a unos $236,5 millones. En términos de ingresos según INDEC, un trabajador promedio necesita alrededor de 18 años de sueldo completo para acceder a la propiedad.

En Palermo

Algo muy parecido ocurre en Palermo, uno de los barrios más demandados: con un valor por metro cuadrado en torno a US$3390, el precio final bordea los US$169.500 (unos $235,6 millones). En este caso, se requieren también cerca de 18 años de ingresos promedio para concretar la compra.

En Palermo se requieren cerca de 18 años de ingresos promedio para comprar un dos ambientes de 50 m2 Daniel Basualdo

En Villa del Parque

La brecha comienza a achicarse en Villa del Parque, un barrio de clase media con valores más accesibles: allí el metro cuadrado se ubica cerca de US$2264, por lo que la misma unidad de 50 m² cuesta alrededor de US$113.200 (unos $157,3 millones). Aun así, la compra demanda unos 12 años de salario promedio.

En Lugano, el más barato

Finalmente, Villa Lugano es el barrio más económico del análisis, con un valor por metro cuadrado de US$1090. El precio estimado de los dos ambientes ronda los US$54.500 (alrededor de $75,8 millones), lo que exige aproximadamente seis años de ingresos promedio para poder adquirirlo.