Sandra Ortega, hija de Amancio, fundador de Zara: abrirá un exclusivo hotel en Portugal con precios de hasta 10.000 euros por noche

Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, y considerada la mujer más rica de España, se prepara para inaugurar uno de sus proyectos turísticos más ambiciosos. Se trata de Na Praia, un exclusivo resort situado en la costa de Portugal, cuya apertura está prevista para el 1 de mayo de 2027, con habitaciones cuyas tarifas pueden superar los €10.000 por noche.

El establecimiento se encuentra en la península de Tróia, al norte de Comporta y a aproximadamente una hora y media de Lisboa, en un entorno privilegiado entre el océano Atlántico, las dunas y una reserva natural. Su propuesta combina alojamientos de alta gama, gastronomía, bienestar y experiencias vinculadas con la naturaleza.

Na Praia, un exclusivo resort situado en la costa de Portugal, cuya apertura está prevista para el 1 de mayo de 2027 Hotal Na Praia

El complejo ofrecerá distintas categorías de alojamiento, desde suites hasta casas privadas y villas con piscina. Según las tarifas difundidas por Economía Digital para mayo de 2027, las opciones más accesibles partirán de €1323 por noche.

Las opciones más accesibles partirán de 1323 euros por noche Hotal Na Praia

En el segmento más exclusivo, las villas de tres dormitorios y piscina presentan precios de referencia superiores a los €8000 por noche, mientras que las de cuatro habitaciones, con capacidad para hasta diez huéspedes, pueden superar los €10.800 por noche. Estas categorías cuentan con un sistema de reservas bajo petición, por lo que las tarifas y la disponibilidad están sujetas a confirmación.

Durante la temporada alta de verano, los precios también aumentarán: las suites más económicas rondarán los €1843 por noche, de acuerdo con los valores publicados.

Un proyecto de lujo que lleva más de una década en desarrollo

La historia de Na Praia comenzó en 2011, cuando el empresario hotelero portugués José António Uva impulsó la idea de desarrollar un alojamiento exclusivo en esta zona de la costa portuguesa.

Posteriormente, el proyecto sumó la participación de Sandra Ortega a través de su sociedad de inversiones Rosp Corunna, que controla el 95% del emprendimiento. En 2016, la empresaria acordó la adquisición de terrenos en la península de Tróia a Sonae Capital por aproximadamente €50 millones.

El proyecto sumó la participación de Sandra Ortega a través de su sociedad de inversiones Rosp Corunna Xurxo Lobato - Getty Images Europe

Las obras comenzaron en 2021, aunque el desarrollo atravesó diversos contratiempos. En 2023, las protestas de organizaciones ambientalistas y una medida judicial provocaron una paralización temporal de los trabajos. Los colectivos ecologistas cuestionaron el posible impacto del complejo sobre los ecosistemas de dunas y los hábitats de elevada biodiversidad de la región.

A estas dificultades se sumó un incendio ocurrido en marzo de 2026, que dañó parcialmente uno de los edificios del complejo cuando el hotel se encontraba en su etapa final de construcción. El episodio no provocó víctimas, pero obligó a postergar la inauguración, inicialmente prevista para junio de ese año.

Finalmente, los responsables del establecimiento fijaron la apertura para mayo de 2027 y habilitaron las reservas.

Las obras comenzaron en 2021, aunque el desarrollo atravesó diversos contratiempos Hotal Na Praia

Gastronomía, bienestar y experiencias exclusivas

Además de su ubicación y sus alojamientos, Na Praia buscará posicionarse entre los destinos más sofisticados de Portugal mediante una oferta de servicios orientada al turismo de lujo.

El resort contará con cuatro espacios gastronómicos: Casa Na Praia, Zimbro, Mais Sol y MOGO. Este último estará dirigido por el chef portugués João Rodrigues, con una propuesta vinculada con los productos locales y la identidad culinaria del territorio.

El resort contará con cuatro espacios gastronómicos: Casa Na Praia, Zimbro, Mais Sol y MOGO Hotal Na Praia

La experiencia se completará con un spa, actividades deportivas y náuticas, espacios de relajación y propuestas para familias. Los huéspedes también dispondrán de atención personalizada durante las 24 horas, desayuno y actividades diarias incluidas en la estadía.

El diseño arquitectónico, a cargo de Studio KO, apuesta por una integración visual con el paisaje mediante materiales naturales y construcciones adaptadas al entorno de dunas. El complejo formará parte de la colección internacional The Leading Hotels of the World.

Una apuesta millonaria por el turismo de alta gama

Na Praia representa una importante inversión dentro de la estrategia de diversificación patrimonial de Sandra Ortega, cuya actividad empresarial se desarrolla principalmente a través de Rosp Corunna.

Según información financiera publicada por Economía Digital, durante 2025 el grupo aportó cerca de €98 millones a Ferrado Na Comporta, la sociedad portuguesa vinculada al desarrollo turístico, además de otros €13,95 millones destinados a una compañía relacionada con el proyecto.

Así será uno de los alojamientos del hotel Hotal Na Praia

Al cierre de ese ejercicio, Ferrado Na Comporta registraba un valor contable de aproximadamente €277 millones, una cifra que refleja la valoración contable de la sociedad y no debe interpretarse como el costo total de construcción del establecimiento.

Con su próxima inauguración, Na Praia aspira a consolidarse como una nueva referencia del turismo de lujo en Portugal, en una región que atrae inversiones hoteleras de alto nivel, pero donde el desarrollo turístico continúa generando debates sobre la protección ambiental y la conservación del paisaje.