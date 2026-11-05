Nicolás Pinto Mota, arquitecto: es argentino y crea casas sin ventanas pero llenas de luz natural

En el country Haras del Sol, ubicado en zona norte, en Pilar, provincia de Buenos Aires, esta casa fue diseñada por el arquitecto Nicolás Pinto da Mota en 2013 y se destaca por su aspecto innovador.

Con la inspiración de su propietario original y en conjunto con el arquitecto, diseñaron una construcción de 190 m² muy diferente: llama la atención, sobre todo, porque desde el exterior no se ven ventanas.

Casa López, lejos de tratarse de una casa oscura tiene un interior es muy luminoso, con ambientes que dan a varios patios internos en los que el color blanco es el protagonista absoluto.

El secreto de la luz natural en el contrafrente de la casa Nicolas Pinto da Mota

La cocina da a un patio interior Nicolas Pinto da Mota

La cocina, también en color blanco, es amplia y se destaca un extractor de forma de cubo, especialmente para ese espacio.

En el exterior, una enorme pileta que invita a sumergirse placenteramente, ocupa un lugar razonable del jardín acompañando la construcción de forma amable.

La simpleza del camino de la casa a la pileta Nicolas Pinto da Mota

No resulta extraño que este diseño haya ganado premios como la Mención Premio ARQ. FADEA de Arquitectura 2018 y la Mención especial en la Bienal de diseño FADU en 2017.

La casa ganó premios de arquitectura Nicolas Pinto da Mota

El diseño de Casa López fue inspiración para otros proyectos similares del mismo arquitecto, demostrando de ese modo que esta casa es novedosa e inquietantemente innovadora: sin ventanas por fuera pero con patios internos que llenan de luz natural todos los espacios.

Casa Newman, en Benavidez

Con inspiración en Casa López, el arquitecto llevó adelante otros proyectos similares. El mismo estudio diseñó otras viviendas con un concepto similar. Una de ellas es Casa Newman, una construcción de 416 metros cuadrados que se terminó en 2018, ubicada dentro de un barrio cerrado en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Benavídez, y rodeada de vegetación que prefiguraron el diseño de la vivienda para convivir con el paisaje. La intención de los arquitectos fue respetar la ubicación de los árboles preservándolos incluso dentro de la casa.

En esta casa se desarrollo un sistema de patios, galerías y logias en la planta baja y terrazas en la planta alta que componen un todo donde la relación interior exterior se da de forma continua.

En 2018 obtuvo el primer premio en la Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina BIA-AR 2018 y el segundo lugar en el Arq. FADEA; en 2020 recibió el Premio Nacional a la Arquitectura de ladrillos.

Casa Newman en Benavídez Nicolás Pinto da Mota

Casa Esquina, en Núñez

Otra de las viviendas dentro del mismo concepto que data de 2017 es Casa Esquina, una construcción en la zona urbana de la ciudad de Buenos Aires, con una superficie de 280 metros cuadrados situados en una esquina. Se destaca por su posición en la manzana y su relación hacia el parque vecino. Para lograr una mayor relación visual con el parque, las terrazas se ubican en los pisos superiores. Su aspecto monovolumen articula el vacío y la vocación urbana del proyecto.

Los premios que recibió este proyecto en 2018 fueron: el Premio CAPBA de Arquitectura construida y Urbanismo; una distinción en la Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina BIA-AR; y el primer premio Arq. FADEA Region C.A.B.A.

Casa Esquina en Núñez, CABA Nicolás Pinto da Mota

El estudio Pinto da Mota- Falcón fue fundado en 2006 y sus diseños resultaron premiados en numerosos certámenes nacionales e internacionales. Actualmente el arquitecto da Mota es docente de la UBA y profesor invitado en la Universidad de San Pablo (Brasil).