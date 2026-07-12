Tiene 52 años y decidió dejar una vida ostentosa pero descubrió que no lo hacía feliz: qué hizo

Scott-Vincent Borba, de 52 años, nació en California se hizo famoso por construir un imperio en la industria de la belleza al fundar, junto con sus socios Alan y Joseph Shamah, la marca de cosméticos e.l.f., una de las más populares en Estados Unidos. La compañía, creada en 2004, ganó gran parte del mercado ofreciendo maquillaje de calidad a precios accesibles y alcanzó un valor de mercado superior a los US$3000 millones.

El éxito convirtió a Borba en millonario. Amasó una fortuna con propiedades inmobiliarias de lujo, autos de alta gama y una casa en la playa en California. Pero, a pesar de su prosperidad económica, empezó a sentirse desconectado de su propia vida y decidió abandonarlo todo para emprender un nuevo camino: ordenarse sacerdote en la Iglesia Católica.

Entre sus propiedades, tenía una casa en la playa de California Realtor

El cambio de rumbo

En una entrevista con “CBS 47”, Borba afirmó que ya no se reconocía a sí mismo en el estilo de vida que llevaba.

Borba se convirtió en un empresario exitoso y comenzó a pensar solamente en el dinero. Fue ahí cuando se dio cuenta que quería cambiar su vida. Patrick McMullan - Patrick McMullan

“Era frívolo. Llevaba una vida desenfrenada. Me fui a Los Ángeles y me dejé absorber por el estilo de vida de Hollywood. Llegó un punto en que intenté vender mi alma por todas las riquezas del mundo. Vivía para mí mismo, era el símbolo del lujo”, dijo.

Según él, la insatisfacción se hizo más evidente durante una fiesta, cuando se dio cuenta de que, incluso rodeado de comodidad y prestigio, se sentía vacío.

“Estaba muy infeliz. Me sentía vacío, agotado. Me estaba desgastando demasiado”, declaró al periódico New York Post.

A partir de ese momento, decidió regresar a la fe que había marcado su infancia, pero de la que se había alejado en su adultez. Hace unos tres años, ingresó al seminario y comenzó su preparación para el sacerdocio. Su ordenación fue a finales de mayo.

Scott-Vincent Borba decidió regresar a la fe que había marcado su infancia, pero de la que se había alejado en su adultez

Antes de eso, tomó una decisión definitiva: donó toda su fortuna y sus bienes a organizaciones benéficas.

“Le pedí a Nuestro Señor que me ayudara a ser el hombre que Él me creó para ser. En ese momento, sentí una enorme ola de amor y misericordia inundando mi vida. Fue una experiencia muy mística”, relató.

Actualmente, Borba vive en una pequeña habitación del seminario y afirma no poseer prácticamente ninguna posesión material.

“Tengo unas pocas prendas de ropa y unos pocos pares de zapatos. Mi vida se ha reducido a lo estrictamente necesario”, explicó.

A pesar del cambio drástico, afirma que nunca se había sentido tan realizado. En una entrevista con ABC 7, declaró que encontró la felicidad precisamente al renunciar a su estilo de vida ostentoso.

“Nunca he sido tan feliz en mi vida. En cuanto empecé a reorientarme, a reencontrarme conmigo mismo con la ayuda de Dios, centrándome en Él, la alegría empezó a llegar”, concluyó.