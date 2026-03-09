Así es el castillo del creador del licor Cointreau que se vende en 4 millones de euros

En el oeste de Francia, más precisamente en la comuna rural de Montreuil-sur-Loir, en el Valle del Loira, se alza un imponente castillo francés de 930 m² construido entre 1928 y 1932. Conocido entre los vecinos por su arquitectura simétrica y su particular granito rosa de Anjou, la vivienda pertenece a la familia Cointreau, creadora del licor de naranja homónimo.

Sin embargo, la propiedad, que perteneció a la misma dinastía durante seis generaciones, se encuentra actualmente a la venta por €3,99 millones por Coldwell Banker, una firma inmobiliaria de lujo presente en Francia.

En el 2018, la familia renovó el inmueble y le otorgó un carácter turístico: “Ni un hotel ni un bed and breakfast, somos un hogar familiar donde se sentirá como en casa”, escribieron en la web, al abrir las puertas de la finca al público. El castillo se puede utilizar para eventos, alojamiento de lujo y seminarios corporativos, y es frecuentemente reservado para bodas y fiestas temáticas.

La propiedad, llamada La Richardière, cuenta con 12 habitaciones para alojarse, algunas de las cuales conservan la decoración original. Del total, cinco se encuentran en el primer piso, seis en el segundo y una en el tercero. Esta última solía ser un taller, pero ahora está completamente renovada y posee vistas al río Loir.

En la planta baja hay un gran salón, un bar (en el que no faltará el licor de naranja), una sala de fumadores y un comedor. Estos espacios se pueden alquilar para eventos privados.

Por último, el exterior también está disponible para recepciones, o para ser utilizado por los visitantes. En las más de 150 hectáreas de bosque se encuentran los jardines, el invernadero y un estacionamiento con capacidad para 70 vehículos.

Además, se pueden visitar los áticos reformados, las terrazas y la atracción principal: la bodega abovedada que antes se utilizaba para los licores Cointreau, pero que actualmente se usa para catas de cócteles, vinos y otros talleres.

A mediados del año pasado se llevó a cabo uno de los últimos eventos masivos en la finca. Del 12 al 14 de julio de 2025 el castillo y sus jardines sirvieron de escenografía para la segunda edición del evento de los “Locos años 20”. El precio de la entrada fue de €9 y prometían actividades de 9.00 a 00.00, entre las que se encontraban conciertos, espectáculos callejeros, paseos en carruaje, zoológico interactivo, juegos vintage, coches clásicos, ilustraciones y ofertas gastronómicas.

La historia de La Richardière

Louis Cointreau, hijo del creador del reconocido licor de naranja Cointreau, junto con su mujer Anne-Marie, construyeron la vivienda con el objetivo de que sea “un lugar adonde invitar a sus numerosos amigos, y un marco prestigioso para dar la bienvenida a los empleados de las distintas filiales internacionales de la empresa”, según indica la web de la propiedad.

En 1933, cinco años después de su creación, la casa recibió por primera vez a su familia, que se mantuvo allí durante casi 100 años. “Hoy, gracias a nuestros abuelos, Pierre y Elisabeth Cointreau, nos comprometemos a continuar su legado y a hacer de este lugar un lugar excepcional”, concluyen en la web.