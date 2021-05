Vacunarse en Miami: cuánto cuesta alquilar un departamento

MIAMI.- Hace diez meses atrás, Miami reabría sus playas tras el brote de coronavirus. Las calles estaban vacías con apenas algo de turismo interno, y el precio de un departamento de un dormitorio sobre la playa había caído a US$80 la noche. Con los meses y para fin de 2020, los valores se fueron normalizando… Hasta que llegó la vacuna.

Desde el 5 de abril, cuando Florida abrió la vacunación a mayores de 18 años, el turismo latinoamericano explotó. Los vuelos de Argentina comenzaron a llegar llenos, y los turistas encontraron que inocularse era, la mayoría de las veces, posible sin una prueba de residencia. El boom no quedó ahí. Para mayo y junio se espera un aluvión aun mayor de compatriotas.

“Los hospedajes, departamentos en general, están todos completos para mayo, junio y los que quedan tienen tarifas de US$170 por noche aproximadamente. Estamos hablando de departamentos de una habitación con dos camas dobles”, cuenta Marcelo Mirgone, director de la agencia M&M Viajes de Argentina.

Los alquileres temporarios se contratan por agencia, o de lo contrario el turista lo hace por sí mismo online en sitios como Airbnb, VRBO o Mercado Libre. A diferencia de un hotel, al precio de la estadía se le debe sumar una tarifa de check in y limpieza final. Para una unidad de un dormitorio el adicional es de US$150, y para una de dos dormitorios, US$200. Por lo tanto, cuanto más larga es la estadía, más se diluye este costo fijo en la cantidad de noches. Muchos de los departamentos tienen una permanencia mínima que puede variar de los tres a los cuatro días.

"Los argentinos siempre buscan playa y compras, pero ahora se potenció con las vacunas." Marcelo Mirgone, director de la agencia M&M Viajes de Argentina

Desde Avantrip, Nicolas Posse, gerente comercial, confirma que el promedio de venta a Miami creció un 236% durante la segunda quincena de abril, mientras que en dólares el alza fue de 358%. Estados Unidos tiene cuatro destinos de los cinco más vendidos. “Miami sigue liderando, secundada ahora por Los Angeles, Roma (por primera vez en el ranking después de la pandemia), Nueva York y Orlando. Según cuenta, con el encarecimiento de Miami como destino, empezó a aumentar la demanda a otras ciudades de Estados Unidos.

Pero la playa y la familiaridad de Miami es lo que más tienta. Los hospedajes más buscados están sobre la costa, como Sunny Isles y Hollywood, donde las reservas están a pleno. “Estoy teniendo diez consultas por día, cuando en general recibía esa cantidad en una semana”, cuenta Mariela V., que alquila unidades en varios edificios de Hollywood. Sus precios promedios solían rondar los US$130 la noche para un departamento de 4 personas, pero ahora el valor se fue a US$170, incluso más que el precio que suele pedir en diciembre para las fiestas. “No es sólo que hay mucha demanda, sino que en general el argentino promedio alquilaba de cinco a 10 días. Ahora nos bloquean tres semanas o un mes, ya que vienen a darse las dos dosis”, explica. Además, asegura que la gran mayoría de las consultas son para los próximos días. “La gente no está viajando con anticipación como de costumbre, sino que te piden hospedaje para la semana próxima. Y no hay nada”, cuenta. En su caso, no tiene noches libres hasta agosto.

En sitios como Airbnb la única forma de pago es con tarjeta de crédito, pero hay que tener en cuenta que el sitio cobra una comisión al usuario que ronda el 12 por ciento. Sin embargo, cuando se contrata por Mercado Libre es posible pagar en efectivo en destino, o hacer un depósito en una cuenta bancaria en Argentina, dependiendo las condiciones de cada dueño. El precio no se negocia, y cuanto más cerca de la fecha es la reserva, más se encarece la noche de hospedaje.