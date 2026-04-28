Buscan trabajadores ya mismo en la Oficina del Sheriff: cargos disponibles y fechas en Miami-Dade
Los empleados del condado ubicado en Florida reciben beneficios como acceso a programas de bienestar y cobertura médica
- 3 minutos de lectura'
La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade anunció que busca a interesados en unirse a su equipo de trabajo en puestos como secretaria administrativa, asesor jurídico y aprendiz de alguacil.
Vacantes de trabajo disponibles en Miami-Dade, Florida
A través de su cuenta en X, la Oficina del Sheriff compartió cuáles son las vacantes y las fechas en que se cerrará la convocatoria:
- Secretaria administrativa: el plazo finaliza el 28 de abril.
- Oficial administrativo 2: la convocatoria vence el 29 de abril
- Especialista en propiedad y evidencia: finaliza el 29 de abril
- Consejero de respuesta ante crisis: la vacante cierra el 1° de mayo
- Oficial administrativo 3: disponible hasta el 8 de mayo
- Secretaria: finaliza el 11 de mayo
- Técnico de piscinas y bombas: la convocatoria cierra el 12 de mayo
- Asesor jurídico general adjunto: concluye el 15 de mayo
- Aprendiz de alguacil: dejará de recibir solicitudes el 30 de septiembre
Cómo postularse a una vacante del Condado de Miami-Dade
Los interesados en alguna de las vacantes disponibles, o en cualquier otra posición en el Condado de Miami-Dade, deben realizar los siguientes pasos para postularse:
- Entrar a la página de miamidade.gov
- Crear una cuenta con el correo electrónico y una contraseña
- Completar un perfil con toda la información necesaria para que los reclutadores evalúen la solicitud
Una vez completado el proceso, es posible postularse a puestos específicos. Alcanza con ir a la pestaña “Ver todos los empleos”, localizar el de interés y hacer clic en “Solicitar empleo”.
Cada vacante puede tener términos, condiciones y perfiles específicos, por lo que se recomienda leer atentamente las especificaciones antes de postularse.
El portal también permite configurar a un agente de empleo que enviará ofertas de trabajo compatibles directamente al correo electrónico establecido.
Beneficios para empleados del Condado de Miami-Dade
El condado de Miami-Dade explica que cuenta con oportunidades laborales todo el año y en prácticamente todos los sectores e intereses, desde oficios especializados hasta servicios profesionales. También asegura que brinda igualdad de oportunidades, respaldada por políticas y leyes en contra de la discriminación.
Estos son algunos de los beneficios principales para los empleados:
- Cobertura médica grupal desde el primer día
- Cobertura dental grupal
- Programa de bienestar y entrenadores de salud
- Seguro básico de vida y muerte accidental
- Sistema de ahorro para la jubilación
- Planes de jubilación de compensación diferida
- Cobertura de visión grupal
- Protecciones de ingresos por discapacidad
- Seguro legal grupal
- Dos semanas de vacaciones al año que pueden duplicarse por antigüedad
- Licencia por enfermedad
- Pago de días festivos
- Permiso por duelo
- Permiso parental remunerado
- Descuentos y reconocimientos
Requisitos generales para postularse en Miami-Dade
Se deben verificar las condiciones de cada una de las vacantes que tiene el condado, aunque, de manera general, hay requisitos que aplican para todas, como:
- Hablar inglés
- Presentar todos sus documentos oficiales en inglés
- Tener una licencia de conducir
Es importante considerar que luego de haberse postulado a algún puesto en el sitio, pueden pasar hasta 30 días antes de recibir comunicación de los responsables de Recursos Humanos.
Otras noticias de Agenda EEUU
Noticias de Texas. Abbott lidera las últimas encuestas por la gobernación, pero Hinojosa lo sigue de cerca
Se vuelve realidad. Nueva York avanza hacia autobuses gratis: Mamdani designó a la responsable
Alquiler barato. En Nueva York: el plan de Hochul para transformar departamentos inhabitables en viviendas para rentar
- 1
¿Hay paro de colectivos en AMBA? Esto es lo que se sabe de la emergencia en el transporte
- 2
A dos horas de CABA y gratis: llega el festival ideal para disfrutar en familia el fin de semana largo por el Día del Trabajador
- 3
Marcha de la CGT: cuándo es la movilización por el Día del Trabajador
- 4
Anne Hathaway: el regreso de El diablo viste a la moda, su reconversión en estrella pop para Mother Mary y su fanatismo por Taylor Swift