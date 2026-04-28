Buscan trabajadores ya mismo en la Oficina del Sheriff: cargos disponibles y fechas en Miami-Dade

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade anunció que busca a interesados en unirse a su equipo de trabajo en puestos como secretaria administrativa, asesor jurídico y aprendiz de alguacil.

Vacantes de trabajo disponibles en Miami-Dade, Florida

A través de su cuenta en X, la Oficina del Sheriff compartió cuáles son las vacantes y las fechas en que se cerrará la convocatoria:

Secretaria administrativa: el plazo finaliza el 28 de abril.

el plazo finaliza el 28 de abril. Oficial administrativo 2: la convocatoria vence el 29 de abril

la convocatoria vence el 29 de abril Especialista en propiedad y evidencia: finaliza el 29 de abril

finaliza el 29 de abril Consejero de respuesta ante crisis: la vacante cierra el 1° de mayo

la vacante cierra el 1° de mayo Oficial administrativo 3: disponible hasta el 8 de mayo

disponible hasta el 8 de mayo Secretaria: finaliza el 11 de mayo

finaliza el 11 de mayo Técnico de piscinas y bombas: la convocatoria cierra el 12 de mayo

la convocatoria cierra el 12 de mayo Asesor jurídico general adjunto: concluye el 15 de mayo

concluye el 15 de mayo Aprendiz de alguacil: dejará de recibir solicitudes el 30 de septiembre

Cómo postularse a una vacante del Condado de Miami-Dade

Los interesados en alguna de las vacantes disponibles, o en cualquier otra posición en el Condado de Miami-Dade, deben realizar los siguientes pasos para postularse:

Entrar a la página de miamidade.gov

Crear una cuenta con el correo electrónico y una contraseña

Completar un perfil con toda la información necesaria para que los reclutadores evalúen la solicitud

Una vez completado el proceso, es posible postularse a puestos específicos. Alcanza con ir a la pestaña “Ver todos los empleos”, localizar el de interés y hacer clic en “Solicitar empleo”.

Cada vacante puede tener términos, condiciones y perfiles específicos, por lo que se recomienda leer atentamente las especificaciones antes de postularse.

Algunas de las vacantes están por cerrar X @MiamiDade_SO

El portal también permite configurar a un agente de empleo que enviará ofertas de trabajo compatibles directamente al correo electrónico establecido.

Beneficios para empleados del Condado de Miami-Dade

El condado de Miami-Dade explica que cuenta con oportunidades laborales todo el año y en prácticamente todos los sectores e intereses, desde oficios especializados hasta servicios profesionales. También asegura que brinda igualdad de oportunidades, respaldada por políticas y leyes en contra de la discriminación.

Estos son algunos de los beneficios principales para los empleados:

Cobertura médica grupal desde el primer día

Cobertura dental grupal

Programa de bienestar y entrenadores de salud

Seguro básico de vida y muerte accidental

Sistema de ahorro para la jubilación

Planes de jubilación de compensación diferida

Cobertura de visión grupal

Protecciones de ingresos por discapacidad

Seguro legal grupal

Dos semanas de vacaciones al año que pueden duplicarse por antigüedad

Licencia por enfermedad

Pago de días festivos

Permiso por duelo

Permiso parental remunerado

Descuentos y reconocimientos

Requisitos generales para postularse en Miami-Dade

Se deben verificar las condiciones de cada una de las vacantes que tiene el condado, aunque, de manera general, hay requisitos que aplican para todas, como:

Hablar inglés

Presentar todos sus documentos oficiales en inglés

Tener una licencia de conducir

Es importante considerar que luego de haberse postulado a algún puesto en el sitio, pueden pasar hasta 30 días antes de recibir comunicación de los responsables de Recursos Humanos.