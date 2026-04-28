Noticias del sur de Florida hoy, en vivo: la detención a cubanos se incrementó un 463% en la era Trump

Un estudio del Instituto Cato reveló que existe un incremento del 463% en las detenciones de cubanos bajo la actual administración de Donald Trump, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A su vez, la aprobación de green cards para ciudadanos de la isla caribeña sufrió una caída del 99,8% desde finales de 2024.

La población cubana tiene una alta concentración en Florida Ramon Espinosa - AP

Según Miami Herald, las medidas migratorias eliminaron programas previos de permanencia y congelaron miles de solicitudes de asilo o naturalización. Según datos de un informe del Pew Research Center (PWC) en 2021, 1,1 millones de cubanos viven en el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, al sureste del estado de Florida.