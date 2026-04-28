Noticias del sur de Florida hoy, en vivo: la detención a cubanos se incrementó un 463% en la era Trump
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Atención, migrantes de Florida: fuerte incremento de detenciones del ICE a cubanos
Un estudio del Instituto Cato reveló que existe un incremento del 463% en las detenciones de cubanos bajo la actual administración de Donald Trump, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A su vez, la aprobación de green cards para ciudadanos de la isla caribeña sufrió una caída del 99,8% desde finales de 2024.
Según Miami Herald, las medidas migratorias eliminaron programas previos de permanencia y congelaron miles de solicitudes de asilo o naturalización. Según datos de un informe del Pew Research Center (PWC) en 2021, 1,1 millones de cubanos viven en el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, al sureste del estado de Florida.
Así estará el clima hoy en el sur de Florida
Para este martes 28 de abril de 2026, el cielo permanecerá mayormente soleado con una temperatura máxima de 83°F (28°C) y una mínima de 70°F (21°C). El viento llegará desde el noreste con una velocidad de 11 mph (18 kmh).
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 15% durante la jornada. Estas condiciones climáticas favorecerán las actividades al aire libre en toda la región del sur de Florida.
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