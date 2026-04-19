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La insólita decisión que tomó una familia para que puedan vivir juntas cuatro generaciones

El inmueble tiene capacidad para 100 personas y fue levantado para que los miembros del clan Zhou vivan todos juntos

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EL TIEMPO (GDA)
Construyeron un edificio de 22 departamentos destinados a vivienda para toda la familia
Construyeron un edificio de 22 departamentos destinados a vivienda para toda la familiathe-new-york-times-12354

En la aldea de Zhuyuan, en China, un edificio de 15 plantas sobresale por encima del resto de construcciones, que no superan las seis alturas.

Lo singular no es solo su tamaño, sino que pertenece en exclusiva a una misma familia, que decidió levantarlo para reunir a cuatro generaciones bajo un mismo techo.

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Una familia en China decidió levantar un edificio para reunir a cuatro generaciones bajo un mismo techo
Una familia en China decidió levantar un edificio para reunir a cuatro generaciones bajo un mismo techoAndy Wong - AP

Según informó la web Mothership, cuatro generaciones de la familia Zhou son propietarias del edificio, cuya capacidad permite albergar hasta 100 personas.

Cada planta está dividida en dos departamentos y actualmente la familia ocupa desde la segunda hasta el piso 12, según indicó el diario ‘As’.

La construcción comenzó hace 10 años, aunque su repercusión en redes sociales y medios de comunicación se ha producido recientemente.

El inmueble dispone de estacionamiento subterráneo, un local comercial en la planta baja, ascensores y un total de 22 departamentos destinados a vivienda.

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La decisión de convivir en un mismo edificio

Un miembro de la familia, de 70 años, explicó las razones que llevaron a las cuatro generaciones a optar por esta fórmula de convivencia.

Después de que cada miembro de nuestra familia demoliera sus casas antiguas, inicialmente querían construir casas nuevas e independientes”, señaló al portal web Mothership.

El mismo familiar detalló que solicitaron al ayuntamiento “unos cientos de metros cuadrados de terreno para construir un edificio compartido”.

Según su explicación, varios de los integrantes más jóvenes trabajan en otras ciudades fuera de Zhuyuan, por lo que el inmueble les permite regresar cuando lo necesitan y reunirse con el resto de la familia.

Algunos integrantes más jóvenes trabajan alejados de la construcción familiar y los visitan para las fechas festivas
Algunos integrantes más jóvenes trabajan alejados de la construcción familiar y los visitan para las fechas festivasShutterstock
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Durante celebraciones como el Año Nuevo Lunar, también conocido como Festival de Primavera, el edificio se convierte en punto de encuentro.

El anciano relató que en esas fechas los pasillos se llenan del olor a comida casera que sale de los distintos apartamentos, reflejando la convivencia de núcleos familiares independientes dentro de un mismo espacio común.

Por Jos Guerrero
EL TIEMPO (GDA)
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