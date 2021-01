CES 2021: huerta de interior, bañadera spa, robot que limpia y más tecno en casa

Acaba de terminar una nueva edición de la feria de innovación tecnológica CES 2021 (Consumer Electronic Show, por sus siglas en inglés), inaugurada en 1967 y la más prestigiosa de su tipo. Pero esta no fue una edición más sino que por primera vez, se llevó a cabo de manera virtual. No estuvieron los enormes pabellones de exposición en el hotel The Sands, de Las Vegas, ni las multitudes de emprendedores, inversores, ejecutivos de gigantes de la tecnología o simples curiosos, y sin embargo la feria dejó, como siempre, novedades y avances en el mercado de las aplicaciones de consumo. Algunas, insólitas. Para los entusiastas de la tecnología en casa, se presentaron electrodomésticos y aplicaciones que prometen transformar el día a día de la vida doméstica.

Hogar limpio y sin esfuerzo

La Samsung JetBot 90 AI+ es una aspiradora inteligente que, utilizando sensores 3D y algoritmos que reconocen objetos, puede mapear su ruta con absoluta precisión. Es capaz de identificar qué cosas no puede limpiar (sea pintura o desechos de un perro, por ejemplo) y las evita, además de cambiar su forma para alcanzar espacios bajo los muebles o esquinas y rincones difíciles.

Además, el gigante de la electrónica surcoreano presentó uno de los platos fuertes del año: el Bot Handy. Literalmente, un robot con tamaño humano que asiste con tareas del hogar. A través de sensores y algoritmos, puede evaluar la forma, el peso, el material y la fuerza de los objetos a su paso, para luego utilizar una “garra” que se desprende de un brazo robótico y manipular de todo. Sirve una copa de vino, carga el lavavajillas, levanta ropa tirada o pone la mesa. Este asistente es ideal para personas con movilidad reducida o para hogares caóticos donde viene bien una “mano” extra.

Los robots hogareños que Samsung presentó en la CES 2021 LA NACION

Huerta colgante para interior

Otra de las innovaciones fue la aclamada Gardyn. Se trata de estructuras de aproximadamente un metro y medio de altura que funcionan como huertas verticales, ideales para espacios interiores. Se puede elegir entre 32 vegetales, cuyas semillas vienen en cápsulas parecidas a las de los cafés Nespresso. Lo único que hay que hacer es rellenar un recipiente de agua cada 30 días; luego la inteligencia artificial se ocupa de avisar al dueño si hace falta más luz y qué plantas ya están listas para ser consumidas. Un experto en jardinería en tu casa todo el tiempo.

Huerta vertical ideal para ambientes interiores

Cápsulas con las semillas de verduras y hortalizas listas para plantar Caroline Ortlieb

Un laboratorio y un spa en el baño

La empresa norteamericana Kohler fue aún más lejos y presentó un inodoro inteligente que analiza la materia fecal y luego avisa por teléfono si encuentra una dieta desbalanceada o algún problema del organismo. Luego pasa a recomendar planes de dieta o incluso sugiere recetas. La misma empresa salió con una bañadera de US$16.000, la Stillness Bath. Inspirada en baños japoneses tradicionales, es más un spa que una bañadera, ya que recibe instrucciones oralmente para ajustar la temperatura del agua, agregar sales, iluminar el ambiente e incluso producir niebla artificial. Obviamente, está conectada a Internet y a través de la inteligencia artificial va “aprendiendo” sobre los gustos y costumbres del usuario.

La Stillness Bath permite tomar baños al estilo japonés

Evitar el contacto

Una de las claras tendencias (¿o es ya la normalidad?) fue la introducción de aplicaciones “handsfree”. Ideal para tiempos de coronavirus, se presentó un timbre que no necesita ser presionado con la mano (un sensor detecta cuando alguien está esperando en la puerta), y Kohler, además de su “bañadera e inodoro inteligentes”, introdujo un sistema de griferías sin contacto. LG, por su lado, presentó la InstaView Refrigerator, una heladera hipermoderna que puede transparentar su puerta para ver el interior sin abrirla, está conectada a Internet y puede pedir las compras o hacer pedidos por Amazon, y se comunica oralmente con su dueño, avisando si hay comida por vencerse o calculando lo que hace falta.

Una heladera InstaView Door-in-Door de LG permite ver el interior desde afuera y tiene reconocimiento de voz para abrirla sin usar las manos LA NACION

A pesar de la modalidad virtual y de un año difícil (algunos gigantes de la tecnología que son habitués, como Google, no estuvieron), la CES 2021 visibilizó algunos avances tecnológicos que permiten imaginar la casa del futuro o, en el caso de algunos afortunados, habitar la del presente.