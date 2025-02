Cómo es la casa que Tom Brady vende en el “búnker de los multimillonarios” en Miami

El actor y el exjugador de los New England Patriots Tom Brady está considerando vender su mansión en Indian Creek Island, en el estado estadounidense de Florida, el exclusivo lugar conocido como el “búnker de los multimillonarios”, donde los valores de las propiedades se han disparado desde la llegada de Jeff Bezos.

La propiedad en 26 Indian Creek Island Road se está mostrando a un pequeño grupo de compradores potenciales, según brokers familiarizados con el asunto. Aunque no hay una cotización oficial, la casa recientemente terminada ya ha recibido ofertas que la valoran en más de US$150 millones, dijeron tres fuentes que pidieron no ser identificadas. De todas formas y si bien las negociaciones están en curso, no hay garantía de que resulten en una venta.

Así es la lujosa mansión frente al mar de Tom Brady que está por terminar en el búnker de los millonarios de Florida

El siete veces campeón del Super Bowl construyó desde cero la casa de Indian Creek en un lote de aproximadamente 743,22 metros cuadrados, con planes de construir una casa de dos pisos frente al mar con un gimnasio y una cabaña separados. El lote lo adquirió por US$17 millones en 2020, según registros de propiedad. Un terreno baldío vecino a sus propiedades en Indian Creek se está comercializando por US$20 millones.

Esta venta sería emblemática para que Indian Creek se consolide como una de las comunidades más ricas de Estados Unidos. Si bien la isla artificial ha sido durante mucho tiempo un imán para los ricos, los precios se dispararon desde el desembarco de Bezos en la zona. El fundador de Amazon compró tres propiedades en Indian Creek desde 2023 por las que desembolsó más de US$230 millones.

Tom Brady, ex jugador de la NFL y siete veces campeón del Super Bowl, construyó su mansión tras retirarse como mariscal de campo Facebook Tom Brady

El récord de la casa unifamiliar más cara jamás vendida en el área de Miami pertenece a Ken Griffin, quien pagó casi US$107 millones por una propiedad en Coconut Grove en 2022.

La mansión más cara de Miami la compró Ken Griffin a US$107 millones Archivo

Brady, de 47 años, se mudó al sur de Florida después de retirarse como mariscal de campo. El año pasado, alquiló un espacio en un edificio en Bay Harbour, a pocos minutos de su casa en Indian Creek. El complejo en construcción cuenta con oficinas, residencias y un spa regentado por el club neoyorquino The Well.

La ex esposa de Brady, la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, es propietaria de una casa frente al mar y a pocos metros de la casa del ex jugador, en 1400 Biscaya Drive, en la cercana Surfside.

O Globo/GDA