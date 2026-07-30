Cómo sacar el certificado de libre deuda de una propiedad y para qué sirve

El certificado de libre deuda de una propiedad es un documento importante en cualquier operación inmobiliaria, ya sea una compraventa, una sucesión, una transferencia entre familiares o la constitución de una garantía.

Su función es acreditar que el inmueble no posee deudas pendientes vinculadas a impuestos, tasas o servicios que recaen específicamente sobre la unidad.

En términos prácticos, permite demostrar que la propiedad está al día y que no existen obligaciones económicas que puedan trasladarse al nuevo titular. Por eso, se trata de un requisito habitual solicitado por escribanos, entidades financieras y organismos públicos antes de avanzar con trámites que impliquen cambios de titularidad o afectaciones jurídicas.

En CABA, el certificado de libre deuda de ABL se gestiona a través de la (AGIP)

La emisión del certificado depende del tipo de deuda que se busca verificar.

Libre deuda de ABL

En el ámbito municipal, el más frecuente es el libre deuda de ABL o tasas retributivas de servicios, que en la Ciudad de Buenos Aires se gestiona a través de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

El procedimiento se realiza de manera digital: el interesado debe ingresar al portal del organismo, identificar el inmueble mediante su número de partida y solicitar la verificación de deuda. El sistema genera un documento que confirma si existen montos impagos y, en caso de haberlos, detalla su importe y antigüedad. Solo cuando el estado es “sin deuda” se considera válido para presentarlo en una operación inmobiliaria.

Libre deuda de expensas

Otro certificado habitual es el de expensas, que no depende de un organismo estatal sino del administrador del consorcio. En este caso, el pedido se realiza directamente a la administración del edificio, que debe emitir un documento firmado donde conste que la unidad se encuentra al día con sus obligaciones mensuales y extraordinarias. Este certificado es especialmente relevante en propiedades sometidas al régimen de propiedad horizontal, ya que las expensas adeudadas pueden generar acciones judiciales contra el titular y afectar la operación de venta. La validez del documento suele ser breve, por lo que los escribanos exigen que se emita cerca de la fecha de firma.

El pedido de libre deuda de expensas se realiza directamente a la administración del edificio Shutterstock

Libre deuda de servicios

También existen certificados de libre deuda vinculados a servicios como agua, gas o energía eléctrica. En el caso de AySA, el trámite puede gestionarse en línea mediante la consulta del número de cuenta asociado al inmueble.

Para los otros servicios, cada empresa distribuidora ofrece su propio mecanismo de verificación, aunque en muchos casos basta con presentar las últimas facturas pagas. Si bien estos certificados no siempre son obligatorios, algunas entidades financieras los solicitan cuando la propiedad se utilizará como garantía hipotecaria.

El objetivo central de todos estos documentos es evitar conflictos posteriores entre comprador y vendedor. En una operación inmobiliaria, las deudas asociadas al inmueble no se extinguen automáticamente con el cambio de titularidad: pueden trasladarse al nuevo propietario y generar reclamos o sanciones. Por eso, el escribano interviniente verifica cada uno de los certificados antes de autorizar la escritura. En situaciones donde se detectan deudas, se exige su cancelación previa o se pacta un mecanismo de compensación económica dentro del acto de compraventa.