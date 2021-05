Casa Propia: se fijaron nuevos montos máximos de créditos para construcción y refacción

Mañana vence el plazo de inscripción para el nuevo programa de créditos lanzado recientemente por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Casa Propia. El programa propone un nuevo modelo de crédito en Argentina gracias a nuevas líneas a tasa cero, con actualización de capital a través de la fórmula Hog.Ar, para que más familias tengan la posibilidad de acceder a una vivienda o mejorar su casa, ya que los créditos que se otorgarán serán para refacción de viviendas ya existentes o construcción de viviendas nuevas, durante 2021-2023. Ya hay más de 110.000 inscriptos y se otorgarán 87.000 créditos por sorteo (60.000 para refacción y 22.000 para construcción).

Hoy se publicó en el Boletín Oficial la información sobre los montos máximos financiables que otorgarán dichos créditos hipotecarios a través de la Resolución 5/2021, fijando así los nuevos montos ya que en la publicación se informa que “considerando la evolución de los valores y precios testigos utilizados para determinar los ‘Montos Máximos Financiables’”, que habían sido establecidos a comienzos de marzo, “resulta necesario proceder a la actualización de dichos montos”.

Los montos mencionados se fijaron de acuerdo a cada región del país y provincia. Para la construcción de una vivienda de 64 metros cuadrados se otorgarán créditos de entre $4.692.433,91 y $7.457.105,28, mientras que para las refacciones se fijó un crédito de entre $73.319,28 y $116.517,27, calculando metro cuadrado y también dependiendo del área del país en la que se solicite.

La zona patagónica es la que tiene fijados los montos más altos, siendo Tierra del Fuego la provincia con el máximo: $7.457.105,28 para construcción y $116.517,27 para refacción. Seguida de Santa Cruz con $6.467.136 para construir y $101.049 para refaccionar, y Chubut con $5.715.953,28 y $89.311,77, respectivamente. En el resto del país los montos oscilan entre $4.900.000 y $4.700.000 para la construcción de vivienda nueva y entre los $76.500 y $73.300 para refacción de vivienda existente.

Se fijaron los montos máximos de los créditos del programa Casa Propia para construcción y refacción de viviendas en todo el país, los montos varían según región y provincia

El trámite para ambas líneas de crédito se realiza de manera online en la web del ministerio y ahí mismo se debe elegir entre las dos opciones disponibles: “Casa Propia Construcción” o “Casa Propia Refacción”.

Créditos para construcción de vivienda nueva

Los requisitos para la inscripción son los siguientes:

Destino: Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Titularidad: Los que se inscriban en el formulario luego deberán ser los titulares de crédito en caso de ser seleccionado. No se podrá agregar ni desvincular ningún titular a la solicitud en caso de resultar elegido.

Terreno: No se admiten terrenos en country o barrios cerrados. No se admitirán terrenos en donde la titularidad difiera con los participantes de la solicitud, salvo que sea un familiar directo. El terreno debe estar escriturado antes del 31/3/2021, salvo que se construya en el fondo o arriba de otra casa ya existente de familiar directo. La tasación del terreno no podrá superar los $3.500.000.

Vivienda a construir: Solo se podrá construir uno de los Modelos de Viviendas del Programa, salvo que se construya en el fondo o arriba de otra casa ya existente de familiar directo. Los metros cuadrados máximos a construir para vivienda nueva son 64.

Modelos de viviendas: Casa Propia pone a disposición distintos modelos de vivienda. En todos los casos, se deberá optar por una de las tipologías propuestas, a excepción de quienes construyan en terrenos que sean de titularidad dominial de familiares directos. Los proyectos de vivienda incluyen planos e imágenes, y contemplan todos los requisitos establecidos en las bases y condiciones.

Si se cumplen con todas las condiciones indicadas, se puede aplicar al crédito a través de un formulario completando los datos solicitados. También es posible sumar a una pareja no conviviente a la inscripción.

Créditos para refacción de vivienda existente

Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Nacionalidad: Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

DNI: Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

Ingresos: Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $25.000 y $175.000.

Edad: Tener entre 18 y 68 años al momento de la inscripción.

Vivienda actual: Ser propietario o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo.

Antecedentes: No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses. No encontrarse inhibido/a.

Trabajo: Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

Los créditos de refacción contemplan la financiación de toda la obra con un 50% para materiales y el 50% para trabajos de mano de obra.

