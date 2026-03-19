Comienza la construcción del “London Eye” de Buenos Aires: cuándo se inaugura y dónde estará

Hace exactamente una década se anunciaron las obras de una de las mayores atracciones turísticas que se esperaba para el barrio más caro de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, recién este miércoles se notificó que finalmente el desarrollo comenzó a tomar forma.

La empresa constructora GCDI S.A. anunció oficialmente a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que fue designada como la contratista principal para la ejecución de la obra civil y el montaje del proyecto denominado “Rueda de Buenos Aires”. La imponente estructura se emplazará en el Dique 1 de Puerto Madero, delimitado por la avenida Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson de Dellepiane , Rosario Vera Peñaloza y la avenida Dr. Tristán Achával Rodríguez.

En un principio, la atracción iba a ubicarse en el Dique 2. Pero a raíz del rechazo de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada frente al terreno, en 2019 se desestimó ese espacio y se decidió moverla al Dique 1.

“La Sociedad se desempeñará como contratista principal y tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos de construcción y montaje necesarios para la materialización del proyecto, incluyendo tareas de obra civil, coordinación de especialidades y demás actividades necesarias para su correcta ejecución”, comunicaron desde la CNV.

Con esta construcción en las calles porteñas, CABA se unirá a la lista de ciudades que lograron realizar este tipo de estructuras, entre las más reconocidas a nivel mundial se encuentra: el London Eye, en Gran Bretaña, que se inauguró en 2000; la Great Wheel of Seattle, en 2012, en la ciudad homónima del estado de Washington; o el Singapore Flyer, inaugurado en 2008 en Singapur.

Buenos Aires se unirá a la lista de las ciudades que tienen este tipo de construcciones en el mundo Shutterstock

Cómo será la obra de la Rueda de Buenos Aires

El acuerdo, aprobado por el Directorio de la sociedad el pasado 17 de marzo, se celebró bajo la modalidad de ajuste alzado con un plazo de ejecución estipulado en 450 días corridos a partir del inicio de los trabajos.

El monto total del contrato de la empresa asciende a $10.163.329.294 -unos US$7,1 millones, al tipo de cambio actual- más IVA (tomando como base los valores de octubre de 2025).

Dada la volatilidad económica, se establece que el precio del contrato se reajustará mensualmente por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). El presupuesto estipulado contempla no solo la mano de obra y los materiales necesarios, sino también la coordinación de especialidades, herramientas, garantías y seguros requeridos para una obra de esta magnitud.

De acuerdo a sus características principales, la rueda tendrá 81,6 metros de alto y 79 metros de diámetro y cada vuelta podrá transportar hasta 288 personas en 36 cabinas cerradas -ocho visitantes por cabina-.

El ciclo de la vuelta durará 20 minutos aproximadamente y las cabinas poseerán dos puertas rebatibles que solo podrán ser abiertas y trabadas desde el exterior por un operador.

La estructura, al igual que el London Eye, estará emplazada en una plataforma de hormigón armado de más de 1100 metros cuadrados dispuesta de manera longitudinal en el sentido norte-sur y, además será provista de un sistema decorativo de luces led. A su vez, será soportada por ocho columnas de acero -cuatro de cada lado- construidas con caños del mismo material.