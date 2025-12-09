Construirán en Buenos Aires el primer edificio residencial del mundo de una marca hotelera de lujo

Puerto Madero fue el barrio elegido para el desembarco de las primeras residencias con la marca Sofitel en el mundo. También es el primero de una marca hotelera internacional en el país y uno de los tres que se harán a nivel mundial. El edificio de 43 pisos y 188 departamentos está en Juana Manso y Trinidad Guevara en el dique 4 del barrio más joven de la ciudad.

El emprendimiento busca convertirse en un ícono de Buenos Aires. El terreno está justo a la altura de la avenida Corrientes, ocupa 75 metros, el mismo ancho del tradicional corredor porteño, lo que permitirá tener visión desde y hacia el obelisco. “Está alineado a Corrientes y podrá verse desde toda la ciudad”, detalla Marcos Juejati, presidente de Northbaires, la desarrolladora que desembolsará más de uS$100 millones en este emprendimiento.

Así quedará el proyecto cuando esté terminado

“Esta alianza introduce un nuevo producto en el mercado inmobiliario ultra exclusivo de Argentina, con residencias de alta gama construidas bajo estándares internacionales y ubicadas en una de las microzonas más consolidadas de la ciudad”, agrega el ejecutivo de la desarrolladora con foco en proyectos premium que, en 2025, cumple 20 años en el mercado. Hoy tiene 150.000 m² en desarrollo en 2025 con emprendimientos en Recoleta, Palermo, Belgrano, Las Cañitas, Colegiales y Puerto Madero. Entre sus proyectos más emblemáticos está OM Recoleta, el proyecto ubicado en Santa Fe y Callao, con más de 50.000 m² de residencias y usos mixtos en el terreno donde funcionaba el cine América.

El emprendimiento se realiza en la tierra que está al lado del campo de deportes del Colegio Buenos Aires que Northbaires adquirió en la licitación pública abierta por la Corporación Antiguo Puerto Madero que se realizó en 2018. La desarrolladora ofertó US$57,1 millones y se quedó con el predio ubicado delante de un terreno que pertenece al Colegio Nacional de Buenos Aires y pegado a las Torres del Yacht. “Era el último terreno que quedaba en Puerto Madero que cuenta con la autorización para un desarrollo de altura”, explicó, en ese momento, Juejati.

El edificio tendrá 43 pisos y 188 departamentos

El edificio que tendrá 43 pisos con 188 residencias, 343 cocheras y amenities, estará terminado en 2030. “Es un emprendimiento que combina el art de vivre francés con la cultura local en una de las zonas más exclusivas de la ciudad”, explica Philippe Trapp, vicepresidente Regional de Operaciones de Sofitel en diálogo con LA NACION quien lidera el relanzamiento de la marca hotelera del grupo Accor en el mundo, que con este emprendimiento desembarca en el negocio de las branded residences. ¿Por qué Argentina? “Este país tiene un modelo de resiliencia único en el mundo”, responde el ejecutivo francés que también avanza con el desarrollo de residencias de la marca en Cartagena y en Dubái. Además, están en conversaciones con un desarrollador mexicano. El dato clave es que, pese a que hay otras en camino, la torre ubicada en Puerto Madero será la primera que se inaugurará en el mundo.

Así es Sofitel Residences, la nueva torre que planean construir en Puerto Madero

Juejati agrega que esta alianza introduce un nuevo producto en el mercado inmobiliario ultra exclusivo de Argentina. “Realizamos un estudio y detectamos que los argentinos perciben a la marca Sofitel como la mejor marca de lujo hotelero. Un lujo discreto, estilo europeo, más sofisticado”, detalla el desarrollador.

El proyecto recién se lanzará al mercado a fines de marzo del año que viene. De todas formas, ya se puede estimar el valor del metro cuadrado: desde US$10.000. Los departamentos se venderán en pozo desde los US$700.000.

Trapp explica que Sofitel es una marca con contenido y servicios: por caso, los propietarios tendrán una tarjeta de pertenencia para disfrutar de los servicios de la marca en otros lugares del mundo.

Las vistas es uno de los puntos fuertes del emprendimiento. “Desde lo arquitectónico, representa un desafío para un lote único con vistas privilegiadas y una accesibilidad destacada”, afirmó Rodolfo Miani, socio del estudio BMA que estará a cargo del diseño.

La construcción se hará con una inclinación de 22 grados para lograr mejores vistas y que, además, no sean afectadas en el futuro

En cuanto a las características que define a un proyecto inmobiliario de ultra lujo pueden enumerarse: un lobby de 18 metros de altura y que los primeros cinco pisos están destinados a amenities. Esto implica que el primer piso de los departamentos es proporcional a la altura de un sexto piso de un edificio tradicional, lo que asegura vistas amplias aún en las unidades más bajas.

“Contratamos a un arquitecto argentino que trabajó con Foster y que vino especialmente de Londres para terminar el diseño. Él, por ejemplo, nos sugirió que inclinemos 22 grados el edificio para lograr mejores vistas y que no sean obstruidas en el futuro”, agrega Juejati.

Por otra parte, los departamentos más grandes son pasantes, es decir, un área mira a la Ciudad y la otra al río, algunos tienen una segunda cocina, y las plantas no tienen columnas, tampoco balcones: son patios en altura con dimensiones que arrancan en los ocho metros (4X4). Una singularidad es que no repite planta por tres pisos lo que permite que estos espacios descubiertos no tengan techo.

Respecto a los amenities: son 3000 metros. Están los de los primeros pisos pero a mitad de la torre, en los pisos, 19, 20 y 21 se proyecta un wellness center. La torre también tendrá una pileta semiolímpica y hasta guest suites para que los invitados puedan hospedarse, entre otros servicios.

El desembarco de la marca francesa en un desarrollo inmobiliario consolida el avance de las branded residences en el mercado inmobiliario:. En este punto, Juejati aclara que “no es solo el diseño que puede proponerte una marca de moda, es también la contención y el servicio de un cinco estrellas, una experiencia de lujo”, agrega. De hecho, Trapp explica que trabajan en el desarrollo del entrenamiento del personal de una branded residence que es diferente al de un hotel.

El mantenimiento de este tipo de emprendimientos es uno de los temas claves para garantizar que la propiedad no pierda valor. “Que sea una marca hotelera no es menor porque se ocupará de la administración del edificio de por vida, lo que da la seguridad de que será bien mantenido”, agrega Juejati.

Macos Juejati es el hombre que negocio el desembarco de la marca Sofitel en el proyecto inmobiliario

Este proyecto forma parte de la estrategia de Sofitel para expandir su marca de lujo en la región. Con este lanzamiento, la marca fortalecerá su presencia en el Cono Sur, donde ya opera Sofitel La Reserva Cardales y Sofitel Buenos Aires Recoleta en la Argentina, y Sofitel Montevideo Carrasco & Spa en Uruguay.

“La marca aporta estándares de servicio de lujo incluyendo asistencia de concierge y un restaurante de alta gama. Es una nueva incursión en el lujo asociado al desarrollo inmobiliario”, finaliza Guilherme Cesari, Vicepresidente de Desarrollo de Marcas de Lujo y Lifestyle para Accor en Sudamérica, con más de 5700 hoteles y 10.000 bares en 110 países.