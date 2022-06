Cómo es el edificio de lujo cuya fachada está hecha totalmente de balcones

Con la llegada de la pandemia de coronavirus y el aislamiento obligatorio, los espacios con metros cuadrados descubiertos se volvieron los favoritos de las casas, aliados perfectos de aquellos que necesitan tener conexión con el aire libre. Fiel a esta tendencia, en el área residencial de Overhoeks, en Ámsterdam, acaban de inaugurar un edificio cuya fachada está completamente hecha con balcones.

Se trata de The Grid, ubicado a lo largo del río IJ, un edificio de departamentos de lujo diseñado por KCAP que representa un esfuerzo para transformar Overhoeks de un área industrial a una residencial. Lo llamativo es que la construcción no tiene ni frente ni contrafrente, porque en todos los lados exhibe balcones apilados que rodean toda la fachada. La estructura cuenta con un patio interior diseñado por Sant & Co, una firma local de arquitectura paisajista.

En total, tiene 68 unidades de lujo. Todas con al menos un balcón y algunas de ellas, las más grandes, más de uno. A los mismos se accede a través de una ventana corrediza que va desde el piso hasta el techo, lo que implica que los residentes pueden abrir casi una pared entera de su departamento para tener una conexión total entre el interior y el exterior.

Todas las unidades tiene al menos un balcón Estudio KCAP

La luminosidad de los departamentos es una de las características centrales del proyecto. En cuanto a los detalles, cabe destacar que el edificio tiene una combinación de acabados texturizados y suaves. Según consigna el medio especializado Architectural Digest, en el exterior, el vidrio elevado y moderno de las ventanas está enmarcado por piedra Jura, para crear una agradable yuxtaposición entre lo artificial y lo natural.

Si bien ahora las imágenes exteriores exhiben una construcción con poca vegetación y verde, la firma a cargo del emprendimiento espera que, a medida que los residentes empiecen a mudarse, la fachada se llene cada vez más de plantas.

La estructura cuenta con un patio interior diseñado por Sant & Co Estudio KCAP

Otro punto clave del diseño de The Grid es la privacidad, aunque los desarrolladores querían apuntar al mismo tiempo a un edificio que fomente el uso de los espacios comunes. “El edificio es una traducción moderna del hotel residencial de lujo de principios del siglo XIX. Los residentes se reunirían con la misma facilidad en el vestíbulo central o en la terraza, como lo harían en su propia suite o en un balcón privado”, explicó Irma van Oort, socia de KCAP, la firma a cargo.

Con ese fin, un hall transparente actúa como eje central del complejo, que los creadores concibieron como una extensión de la sala de estar de cada unidad. En ese espacio, los inquilinos pueden mezclarse y socializar mientras disfrutan de la vista del patio compartido. En definitiva, la conexión tanto con el interior como con el exterior son las claves de este llamativo proyecto de Ámsterdam.