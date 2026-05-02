Guerra con Irán: el impacto en el mercado inmobiliario de los EE.UU. y por qué Miami parece inmune

Justo cuando el mercado inmobiliario estadounidense mostraba signos de una recuperación cautelosa para la temporada de compras de primavera, el prolongado conflicto en Irán ha frenado la recuperación en todos los mercados, excepto en algunos selectos, según varios economistas y agentes inmobiliarios de todo el país.

“En primer lugar, sin duda ha aumentado los tipos de interés, incluidos los hipotecarios, al impulsar la inflación y la prima inflacionaria que repercute en los tipos de interés de los préstamos a largo plazo”, afirmó Brad Case, economista jefe del sector residencial de Homes.com. “En segundo lugar, probablemente ha aumentado la incertidumbre entre los posibles compradores, e incluso entre los vendedores, ya que la mayoría de los vendedores se convertirán en compradores. Muchos compradores, especialmente los que compran una vivienda por primera vez, tienen la opción de esperar a que el panorama general sea más claro, lo que podría coincidir con la temporada de compraventa de viviendas de la próxima primavera”.

Dag Eliason, agente de Hilton & Hyland en Beverly Hills, comentó que cuando comenzó la guerra hace dos meses, vio cómo los compradores retiraban sus ofertas abruptamente, e incluso algunos desistieron de la compraventa. La pausa en las ventas durante la primavera provocó que las casas que permanecieron en el mercado durante el invierno no se desalojaran, creando un cuello de botella. “De repente, tenemos un promedio de 80 días en el mercado”, dijo Eliason. “Es el período más largo que una propiedad ha permanecido aquí en cinco años”.

Cuando comenzó la guerra, hubo compradores que retiraron sus ofertas abruptamente, e incluso algunos desistieron de la operación EHStockphoto - Shutterstock

El invierno pasado, tras los incendios de Palisades y Altadena que sumieron al mercado inmobiliario de Los Ángeles en el caos, Howard Lorey, vicepresidente ejecutivo de Nourmand & Associates en Beverly Hills, preveía una fuerte recuperación en 2026. Sin embargo, al igual que el Sr. Eliason, observó una pausa inmediata en las compras cuando estalló el conflicto en Irán. El Sr. Lorey afirmó que la decisión de la Reserva Federal de mantener estables los tipos de interés ante las interrupciones en el suministro y el aumento de los precios de la energía tuvo un efecto dominó inmediato en el comportamiento de los compradores.

Según el último informe de ventas de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las ventas de viviendas existentes disminuyeron un 3,6% entre febrero y marzo. Además, la organización redujo su pronóstico de crecimiento para las ventas de viviendas existentes al 4% para el año, frente al 14% previsto en enero.

Ricardo Rodríguez, agente de Ricardo Rodríguez & Associates/Coldwell Banker Realty en Boston, comentó que también esperaba una sólida recuperación en primavera, pero que ha observado un mercado más bien dividido. “Lo que vemos es un buen patrón de actividad en el segmento de entrada y en el segmento de lujo”, afirmó. “Las viviendas de gama media o de lujo de entrada son las que presentan mayores dificultades en el mercado actualmente”.

Según el Sr. Rodríguez, los compradores de artículos de lujo de nivel medio, que adquieren propiedades en el rango de US$2 millones a US$5 millones, tienden a ser más sensibles a la volatilidad del mercado y se toman más en serio la creación o la pérdida de activos.

En el sur de Florida la brecha es menor, ya que los compradores parecen estar ignorando los efectos económicos de la guerra, según Craig Studnicky, un agente inmobiliario de Miami con larga trayectoria que publica el análisis de mercado trimestral Miami Report. “Si comparo enero, febrero y marzo de 2026 con los de 2025, las ventas se han duplicado”, afirmó Studnicky, quien también es director ejecutivo de la empresa inmobiliaria ISG World. “Literalmente se han duplicado, y en todos los rangos de precios, ya sean apartamentos o casas”.

En Miami los compradores parecen estar ignorando los efectos económicos de la guerra Juan Pablo Mascanfroni / Unsplash

Incluso él se muestra sorprendido, sobre todo por la subida de los tipos de interés. “En la primera semana de marzo, la hipoteca a tipo fijo a 30 años alcanzó el 5,9%, la primera vez que bajaba del 6% en tres años”, declaró. “En la última semana de marzo, llegó al 6,6%; subió 60 puntos básicos, todo ello como reacción al alza del precio del petróleo, consecuencia directa de la guerra con Irán".

En una señal positiva para muchos en la industria, las ventas pendientes aumentaron un 1,5% de febrero a marzo, según la NAR, lo que indica una demanda reprimida.

“Es difícil predecir qué sucederá en el futuro”, dijo el Sr. Eliason. “La buena casa se venderá. Simplemente podría tardar un poco más”.