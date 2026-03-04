El impensado fenómeno inmobiliario que sorprende a Recoleta

Recoleta es de los barrios más tradicionales de Buenos Aires. Con una historia que se remonta al siglo XVIII, se consolidó como una de las zonas más antiguas y emblemáticas de la ciudad. Su identidad combina el estilo europeo con el espíritu porteño: palacios residenciales conviven con restaurantes y cafés autóctonos y elegantes.

Para los que desean adentrarse más en el lujo y la tradición, hay una calle conocida antiguamente por ser el núcleo de la aristocracia argentina: la avenida Alvear. Hoy, mantiene su exclusividad y conserva algunas de las construcciones más icónicas de la ciudad como la mansión de Concepción Unzué de Casares (sede del Jockey Club), la residencia Maguire y el palacio Duhau (Park Hyatt Hotel), entre otras.

Aunque en Recoleta abundan los edificios clásicos, y la oferta inmobiliaria disponible es mayoritariamente antigua, hay algunas desarrolladoras que están apostando nuevamente por el barrio.

“No hay muchos terrenos disponibles para obra nueva en el sentido tradicional, lo que condiciona la dinámica del mercado, pero hay proyectos nuevos que se hacen reconvirtiendo edificios”, explica Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Los nuevos proyectos de Recoleta y sus precios

La especialista afirma que los nuevos emprendimientos buscan mantener la identidad barrial de Recoleta, pero adaptándola a las demandas contemporáneas de vivienda, es decir la integración de lo clásico con lo moderno.

Con respecto al público interesado en la zona, Martín Boquete, director general de Toribio Achával, y especialista en Recoleta, destaca un dato llamativo: “Hay muchos jóvenes comprando en este barrio, les gusta”. Según explica, este fenómeno se observa principalmente en parejas con uno o dos hijos que “compran departamentos antiguos, lo remodelan un poco y se mudan ahí”.

En contraste, las unidades a estrenar quedan reservadas para compradores con alto poder adquisitivo. Esto se debe a que el valor del m² en las obras nuevas oscila entre los US$6000 y US$7000, frente a los aproximadamente US$3000/m² que cuesta una propiedad usada.

Dentro de este último segmento, también existen unidades de alta gama sobre la avenida Alvear, con precios promedio que se ubican entre US$500.000 y US$950.000. Una de las características distintivas de los departamentos en Recoleta es su amplitud: las superficies suelen variar entre los 140 m² y los 300 m². Al mismo tiempo, el director residencial de Toribio Achával, señala que la oferta de unidades de dos ambientes es “muy reducida”.

Los especialistas coinciden en que la escasez de terrenos disponibles funciona como un factor clave en la revalorización del barrio. “La poca obra nueva refuerza el precio de lo que se construye o reconvierte”, asegura la directora de Ocampo Propiedades.

Esta visión es compartida por Mateo García, director residencial en la inmobiliaria Toribio Achával, quien afirma que tras un ciclo de ajuste, Recoleta muestra “repunte” y un “renacer” del segmento premium, con un aumento tanto en las consultas, como en los cierres de operaciones en las zonas más tradicionales.

Recoleta continúa siendo sinónimo de exclusividad, pero ya no lidera el ranking de los barrios con mayor valor de venta: Puerto Madero, Palermo y Núñez, ocuparon el podio. Aún así, mantiene un valor que ronda los US$2740/m², posicionándose como el onceavo barrio más caro de CABA, con un precio 12% por encima del promedio (US$2455/m²), según el índex de Zonaprop de febrero.

A pesar de no ser considerado como uno de los barrios con mayor crecimiento del año, los profesionales detectaron que algunas de sus microzonas más históricas comenzaron a revalorizarse: “En el 2024 se registraron apreciaciones de hasta 20% interanual en tramos de Alvear, Quintana y La Isla“, declara García. El broker explica el fenómeno por la creciente demanda en zonas tradicionales y operaciones de cierre en segmentos premium.

Poniendo el foco nuevamente en la avenida Alvear, el especialista distingue tramos que se destacan entre el resto. Es el caso del corredor entre Callao y Ayacucho, frente al Alvear Palace Hotel y las cuadras próximas a Montevideo y Callao, una zona que García distingue por su “prestigio, calidad constructiva y entorno urbano” ya que concentra edificios señoriales, servicios de hotelería y embajadas.

Pero, considera como “la mejor cuadra inmobiliaria” la que va desde Ayacucho hacia el cementerio de la Recoleta, porque hay departamentos bien ubicados y con altura, que ofrecen vistas al rio, a plazas y a espacios verdes de la zona.

Los nuevos edificios en la avenida Alvear y sus alrededores

A simple vista, parece imposible la construcción de nuevos proyectos en este barrio histórico, y en especial sobre la avenida Alvear, donde prácticamente no quedan terrenos disponibles. Sin embargo, los desarrolladores no abandonaron este sector: adquieren edificios, para luego refaccionarlos o demolerlos y construir proyectos nuevos.

Por caso, en la esquina de Alvear y Ayacucho, frente al Hotel Alvear, la constructora Branson Real Estate, comenzará la edificación de La Tour, una torre de 13 pisos en la que se desembolsarán más de US$10.000.000.

“Va a potenciar este punto de Recoleta, con un diseño acorde a la impronta del barrio”, comenta Vanesa Koifman, directora del proyecto que se levantará en un terreno en el que, según la desarrolladora, había “un edificio de baja relevancia arquitectónica sin valor patrimonial ni características destacables”.

La edificación, a cargo del estudio de arquitectura Gontovnikas, tendrá 42 departamentos de dos, tres y cuatro ambientes, que arrancan en los US$340.000. Aunque todavía no se comercializa, adelantan que contará con servicios de hotelería de cinco estrellas: concierge, valet parking, administración de alquileres, housekeeping opcional, restaurante/bar con cocina de autor y servicio directo al departamento, cava, spa, piscina, gimnasio y áreas de relax.

“Nos dirigimos a un público sofisticado: capitalinos, vecinos de Recoleta, compradores del interior y del exterior que valoran ubicación y amenities”, afirma Koifman.

Otro edificio que combina historia con modernidad es Callao Clásico. Ubicado sobre Callao, a 40 metros de Alvear, la torre de 15 plantas tiene unidades de dos y tres ambientes con un precio desde los 6500/m². A su vez, amenities como pileta cubierta semiolímpica, gimnasio, sauna, spa, cavas privadas, SUM, conserjería y valet parking.

Una de las características de este emprendimiento, que estará listo en febrero, es la unión de dos terrenos, uno correspondiente a un edificio y otro a una gran casona tradicional. De esta manera, su fachada es una mezcla de un Petit Hotel antiguo con un diseño moderno de vidrio, convirtiéndose en un emprendimiento muy aspiracional para los amantes del tradicional barrio.