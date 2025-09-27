Comprar para reciclar: cómo remodelar un departamento de la década de los 80

Si bien los costos de construcción son cada vez más difíciles de planear, hay un público que aún disfruta del proceso de comprar y remodelar un departamento antiguo, sobre todo en un contexto en el que pueden conseguirse algunas oportunidades de precio en unidades de más de 30 años de antigüedad.

“Los departamentos de los años 80 eran característicos por los cielorrasos bajos, con molduras; empapelados y pisos de parquet. Al seleccionar muebles buscamos que sean de líneas puras, contemporáneas. Que se destaquen por ser actuales pero que convivan con un entorno que no es actual. Creemos que igual lo ideal es pensar en una intervención de la caja arquitectónica, unificar revestimientos de muros con un tono neutro, tratar de corregir cielorrasos y utilizar iluminación moderna, de destaque”, relata Gustavo Yankelevich, socio de Estudio Modo Casa, especializado en proyectos de interiorismo residenciales de alta gama.

Dónde comprar

Respecto a cuánto puede revalorizarse un departamento bien remodelado, dependerá de varios factores clave, como por ejemplo en qué zona está ubicado. “Muchas veces la gente piensa que pintando o arreglando simples cosas, aumentará el valor rápidamente. Lo que suele suceder es que sí se puede vender más rápido, porque está más lindo. Pero el valor de una propiedad aumenta cuando se encaran reformas bien hechas”, aclara Laura Vinagre, broker de la red Remax Argentina y agrega que, en esos casos, la revalorización puede alcanzar al 40%.

Así se remodeló un dormitorio de un departamento antiguo

Los nuevos detalles de iluminación hacen la diferencia y potencian ambientes

A la hora de elegir qué departamento comprar, no es lo mismo uno ochentoso remodelado en Villa Crespo que uno en Núñez, que es un barrio que está en auge. El estado y la presentación también son importantes. “Si hay humedad, o no está bien pintado, si hay muebles rotos, la persona que está mirando esa propiedad para la compra va a estar pensando mucho más en lo que tiene que invertir para reparar que en la propiedad en sí a comprar”, explica la broker.

El proceso

Uno de los principales desafíos de transformar una propiedad de los años 80, es lograr una combinación entre la estética ochentosa con una mirada contemporánea sin caer en lo retro forzado. Para Máximo Ferraro, otro de los socios de estudio Modo Casa, el estilo de hace 50 años en interiores no es tan presente como el de los 70. “Si bien hay características que identifican a la época, estamos convencidos de que la gente elige este tipo de departamentos por el tipo distribución. Son unidades que cuentan con espacios como comedores diarios, habitación de servicio o escritorios. Estos departamentos generalmente los demolemos por completo para llevarlos a un estilo de vida actual, conservando algunos gestos de la época”, explica.

Entre los materiales, colores o texturas recomendados para renovar sin perder calidez, los especialistas enumeran la madera en los muros, los revestimientos entelados y géneros en muebles con tejidos naturales.

El reto pasa por crear nuevos espacios adaptados a la vida cotidiana actual, como el home office

La clave es separar ambientes que no queden completamente cerrados para crear continuidad

Los colores neutros, natural, grises, crudos, son ideales para una decoración moderna y elegante

En cuanto al rol del mobiliario a medida o de autor, Yankelevich explica que el equipamiento suele ser protagonista. “Por ejemplo, los revestimientos en muros que arman muebles de guardado los utilizamos para rectificar muros y esconder vicios de aquella época. También las puertas filo muro, puertas fundidas en los revestimientos que son ideales para crear continuidad y dar sensación de amplitud. Y luego, recomendamos elegir muebles sueltos que sean contemporáneos pero de líneas sutiles, paletas de colores neutros que avancen con el paso del tiempo y no dejen una huella tan marcada de una época”.

Los errores frecuentes

Uno de los errores frecuentes es quedarse a mitad de camino. “Hay cambios que, si no son drásticos, suelen confundir y no impactan. Unificar muros, utilizar revestimientos continuos, trabajar los cielorrasos, la iluminación y pensar bien los pisos, son cambios que no dejaríamos de hacer”, explican los especialistas aunque aclaran que dependerá del presupuesto, pero hay reformas que requieren de decisiones drásticas. “A veces es preferible trabajar bien la caja en su totalidad e ir incorporando más lento el equipamiento suelto”, advierten.

Nuevos espacios de guardado, en este caso para vajilla, vinos, cafetera y otros pequeños electrodomésticos de uso cotidiano

En este caso, se integró la cocina con el living y comedor

Una gran isla para hacer una cocina extendida y compartida es tendencia

La modernidad de revestimientos, los muebles, los artefactos de cocina y la grifería cumplen con la tendencia actual

Un detalle no menor para este tipo de departamento ochentoso, y que seguramente el arquitecto o maestro mayor de obra lo va a indicar, es la renovación de la conexión eléctrica, el gas y el agua. “Son edificios con caños de plomo, entonces se sugiere cambiarlos”, aconseja Vinagre.

Como toda propiedad para reciclar, los desafíos pueden ser innumerables. Tener en cuenta los criterios anteriormente mencionados, ayudará a que el proceso sea llevadero y sobre todo, tener la posibilidad de disfrutarlo.