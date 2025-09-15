Cuáles son las tendencias en frentes de casa en 2025

Al momento de pensar en fachadas de casas, la tendencia se inclina por la simplicidad y la conexión con el entorno. Según explica la arquitecta, Justina Leone, una de las fundadoras y directoras de Estudio Leone Loray, desde hace años, la influencia asiática llegó para quedarse. Más específicamente, los lineamientos llegan desde Japón, en donde lo orgánico convive con el minimalismo y se busca un equilibrio entre lo simple y sofisticado.

En ese sentido, para Ezequiel Gil y Alexis Plaghos, arquitectos y cofundadores de Pacífica Arquitectura, hoy las fachadas muestran una arquitectura más sensorial, honesta y atemporal. “Vemos una fuerte tendencia hacia casas que dialogan con el paisaje, que no buscan impactar con grandilocuencia, sino transmitir calma, pertenencia y coherencia con su entorno”, enfatizan.

En esa línea, la tendencia va por formas simples y las líneas limpias, con un predominio del equilibrio. “Hay una inspiración muy clara en lo natural como los árboles, la arena o el viento. No es algo literal, pero se traduce en decisiones proyectuales que priorizan la armonía y la integración”, indican.

La iluminación es clave para acentuar espacios o rincones y generar efectos Gentileza

La arquitectura busca fundirse con la naturaleza de su entorno Gentileza

Mientras que si lo que se busca es generar impacto, Romina Roelofs, fundadora de 360studio, asegura que los volúmenes puros y de gran escala funcionan al crear una experiencia visual memorable. En estos casos, se impone una fachada principal imponente y llamativa, pero sin revelar por completo lo que sucede en el interior. Asimismo, se tienen en cuenta la privacidad y la relación con el exterior. Se suma el uso del verde, que resulta fundamental porque aporta vida y energía a cualquier espacio y permite integrar la naturaleza con la arquitectura de manera armoniosa.

Roelofs destaca que un aspecto que cobra cada vez más protagonismo es la iluminación que realza la arquitectura y los materiales y crea ambientes cálidos y acogedores durante la noche. Puede dirigirse a destacar volúmenes, texturas y detalles que pueden volver a la propiedad un referente visual en el barrio.

Las varillas de madera permiten hacer un sutil efecto entre lo que se ve y lo que no se quiere mostrar Gentileza

Justina Leone, una de las fundadoras y directoras de Estudio Leone Loray, dice que la influencia asiática llegó para quedarse Gentileza

Texturas y colores

En estos puntos, la inspiración en la naturaleza gana terreno. Leone asegura que las texturas y revestimientos tienen mucha demanda. En ese sentido, señala que las piedras naturales son las más elegidas debido a la infinita variedad de colores, formatos, durabilidad eterna y la representación del respeto hacia lo natural y orgánico. En tanto que predominan los colores neutros y las tonalidades cálidas combinadas con otras más frías que aportan elegancia.

Por su parte, los fundadores de Pacífica Arquitectura sostienen que la materialidad cobra cada vez más importancia. “Hoy se valora aquello que envejece con dignidad, que se siente al tacto y que expresa nobleza”, admiten. Y destacan la utilización del hormigón visto, por su fuerza expresiva y textura brutalista pero sobria; las maderas naturales, que aportan calidez, contraste y conexión con lo artesanal. También los revestimientos pétreos, en piedra o placas cementicias, que anclan la casa al terreno. O microcementos y terminaciones continuas, que suman neutralidad y plasticidad. Se suman detalles como chapas oxidadas o negras, que aportan una impronta contemporánea e industrial sin perder elegancia.

En cuanto a las tonalidades coinciden en destacar las neutras, desaturadas y naturales ya que la arquitectura busca integrarse al entorno en lugar de competir con él. Abundan los tonos tierra, grises cálidos, hueso, opacos y hasta negros mate. “Estas paletas no sólo son estéticamente agradables, sino que también permiten que la arquitectura respire con el paisaje. Una casa bien pensada en su contexto no necesita levantar la voz. A veces, basta con susurrar en el tono justo”, enfatizan.

Los tonos claros son los más elegidos para los frentes de las casas en distintos materiales Gentileza

La presencia del negro mate es tendencia Gentileza Pacífica Arquitectura

Por su parte Roelofs, destaca que los materiales más elegidos no solo pueden embellecer la fachada, sino que, además, contribuyen a la eficiencia y longevidad de la construcción. Entre sus preferidos están el WPC o componente termoplástico varillado, un recubrimiento que ofrece un tono cálido y natural, similar a la madera, pero con una durabilidad excepcional y un mantenimiento prácticamente nulo. O el hormigón visto, que aporta una sensación de solidez y atemporalidad y combina con diferentes estilos arquitectónicos.

Según explica Bruno Sposaro, ejecutivo comercial y responsable de la línea de Diseño Interior y Exterior de Muchtek, en revestimientos, se impone el PVC por su versatilidad, resistencia, eficiencia, durabilidad y mínimo mantenimiento. Aclara que se trata del material más reciclado de la industria, con grandes cualidades técnicas y capaz de ser reutilizado con la preservación del 100% de sus características. Los más utilizados son el Wall Panel, los revestimientos y los tubulares. “Los revestimientos en PVC se consolidan como una solución inteligente y en sintonía con las nuevas demandas del diseño contemporáneo. Hay que tener en cuenta que la fachada de un proyecto ya no es sólo la cara visible, también habla del conjunto, diseño, tecnología y compromiso con el medioambiente como premisa hoy insoslayable, y es allí donde materiales como el PVC se imponen por sus características”, señala Sposaro.

La tendencia en aberturas

En el caso de puertas y ventanas, la puerta de acceso a una casa debe transmitir solidez y sobriedad, sin caer en lo ostentoso. Gil y Plaghos recomiendan la utilización de maderas nobles, sistemas pivotantes y herrajes ocultos. Mientas que, en las ventanas, el lenguaje es cada vez más depurado. Se buscan marcos mínimos, carpinterías negras o anodizadas oscuras y grandes paños que prioricen las visuales. Por otra parte, no hay que olvidar la tecnología, que cumple un rol clave dado que hoy se exige confort térmico, hermeticidad y eficiencia y servicio del diseño. “La idea es que la ventana desaparezca visualmente y deje que el paisaje se vuelva protagonista”, aclaran.

La utilización de maderas nobles en las puertas Gentileza Pacífica Arquitectura

Coincide con esta perspectiva Roelofs en que los materiales de puertas y ventanas tienen que combinar estética y alto rendimiento. El aluminio con ruptura de puente térmico (RPT) y el PVC están entre los más elegidos. “Estos materiales ofrecen un diseño moderno y limpio y, junto con el resto de las aislaciones, ayudan a mantener un balance térmico óptimo entre el interior y el exterior durante todo el año. Se destacan las grandes dimensiones en ventanas, que pueden ir del techo al piso, lo que permite que el exterior entre al interior”, dice.

Ventanales corredizos de piso a techo que integran el afuera con el adentro Gentileza Pacífica Arquitectura

¿Cuánto cuesta renovar la fachada?

En cuanto a los valores al momento de renovar la fachada de una casa, hay que tener en cuenta que si se utiliza un revestimiento exterior moderno como placas cementicias, piedra o revestimiento texturado, el costo aproximado es de entre US$60/m² y US$150/m², según material y complejidad. En cuanto a la pintura exterior de calidad, con preparación de superficie, hidrolavado y pintura elastomérica de buena marca, el valor ronda los US$ 10/m² a US$20/m², aproximadamente.

Al momento de elegir una nueva puerta principal si es de diseño en madera maciza, chapa o pivotante, el costo arranca desde US$ 2000 a US$ 4500, según el sistema y el acabado. Por otra parte, un cambio de ventanas completas, con DVH y marcos de aluminio de alta prestación ronda los US$ 400/m² a US$700/m² de carpintería instalada.

En resumen, una renovación de fachada completa para una casa promedio de 200 m² de superficie construida puede moverse entre US$ 20.000 y US$ 40.000, dependiendo de la escala, los materiales y el tipo de intervención.