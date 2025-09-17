Se anunció la apertura de un nuevo shopping en una ubicación estratégica

Luego de que se conociera la noticia de la apertura de un centro comercial en la ciudad de La Plata por parte del grupo IRSA, dueño de los principales shoppings del país y liderado por Eduardo Elzstain, ahora llega el anuncio de la adquisición de un nuevo shopping en otra zona estratégica de la provincia de Buenos Aires: en Haedo, pleno corazón del partido de Morón, en el oeste del conurbano.

Con una inversión que superará los US$20 millones, el espacio de 75.000 m² construidos y 50 locales comerciales planea abrir sus puertas en el segundo trimestre de 2026, luego de seis meses de reformas. “IRSA transformará el antiguo Al Oeste Shopping en un nuevo centro comercial que revalorizará el entorno y generará desarrollo para la zona, calculando más de 250 nuevos puestos de trabajo tras la reapertura“, afirman desde la compañía.

“Nos llena de orgullo sumar un nuevo activo para desarrollar este proyecto que revitalizará un lugar emblemático para la zona. Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el oeste de la Provincia, integrando propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador”, asegura Jorge Cruces, CIO del Grupo IRSA.

El formato será de outlet, un negocio que lleva adelante la empresa en diversos shoppings, y tendrá espacios de gastronomía y entretenimiento, junto a marcas de indumentaria y belleza.

“Con esta intervención, nuestra compañía reafirma su visión de transformar espacios en proyectos que impulsen el crecimiento económico, generen empleo y ofrezcan nuevas experiencias que integren a la comunidad”, agrega Cruces.

El lugar contará con un espacio para más de 1000 autos en cocheras cubiertas, además conservará el histórico cine Showcase, uno de los más referentes del conurbano al igual que su local de comidas rápidas y el complejo deportivo.

La apertura de un nuevo shopping en La Plata

Durante años, La Plata cargó con un estigma urbano: era la “ciudad sin shopping”. Incluso existió un programa de radio con ese nombre. Ahora, esa condición está por quedar en el pasado.

El grupo liderado por Elsztain puso en marcha Distrito Diagonal, un complejo de usos mixtos que transformará el perfil comercial y residencial de la ciudad.

El proyecto se levanta en un predio de 78.614 metros cuadrados estratégicamente ubicado entre Camino General Belgrano, la calle 511, la avenida 19 y la avenida 514, en la zona norte de la capital bonaerense, frente a dos hipermercados, y cuenta con la aprobación para construir 116.552 m² de usos mixtos.

La empresa dueña de los principales shoppings de Buenos Aires confirmó la apertura del centro comercial en la ciudad platense

IRSA Propiedades Comerciales -que luego se fusionó con IRSA Inversiones y Representaciones SA.- adquirió el control societario y la totalidad del predio a través de la compra del 100% de las acciones de Centro de Entretenimientos La Plata S.A. (propietaria del 61,85% del terreno) y la adquisición del 38,15% restante a terceros, en una operación por US$7,5 millones.

Allí, la empresa comunicó que la inversión directa es de US$130 millones, a lo que se sumarán inversiones indirectas por parte de locatarios y desarrollos complementarios.

La compañía confirmó que el nuevo centro comercial funcionará como un hub urbano, con locales comerciales, oficinas, un hotel, clínica y viviendas. El proyecto aprobado que contempla 116.552 metros cuadrados de superficie construida, destinará 20.000 m² al centro comercial, 30.000 m² a oficinas, hotel y clínica, y otros 50.000 m² a viviendas.

“Más que un shopping, será un nodo de integración urbana pensado para responder a las nuevas demandas del estilo de vida platense", dijeron desde la empresa, en una ciudad con una fuerte identidad universitaria.

Con este emprendimiento, IRSA busca replicar en La Plata el modelo de polos de usos mixtos que ya consolidó en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, integrando consumo, trabajo y vida urbana en un mismo espacio. Se proyecta que el complejo no solo dinamice el barrio, sino que eleve el atractivo general de la ciudad como polo de servicios, consumo y vivienda.

El lanzamiento comercial está previsto para fines de 2025 o inicios de 2026, cuando los platenses finalmente tendrán acceso a su primer shopping.