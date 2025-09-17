Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en septiembre 2025

Luego de un año en que los costos de construcción subieron fuertemente en la Argentina, muchos se preguntan cuánto cuesta construir una casa hoy en día. Efectivamente, desde 2023 los costos de construcción en dólares no paran de aumentar. De acuerdo al último dato de agosto, el costo de construcción de viviendas multifamiliares alcanzó los US$1493/m², un 23,3% más que el mismo mes del año anterior.

En ese contexto, LA NACION consultó a desarrolladores inmobiliarios referentes del sector y estos aseguraron que el metro cuadrado muy económico arranca en los US$1300 + IVA (US$1381). Para el caso de la construcción de una casa estándar, el valor arranca en los US$1600 + IVA (US$1768) promedio, y asciende a US$2000 + IVA (US$2210) para una casa de mayor categoría.

De esta forma, construir una casa de 110 m² hoy, en septiembre de 2025, con los valores más bajos, rondaría los US$151.910. Ahora bien, ascendería a US$194.480 para el caso del metro cuadrado de una casa estándar, y subiría a US$243.100 para una casa con materiales de mejor calidad.

Si se lo compara con el valor de venta del metro cuadrado de una casa usada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ubicó en US$1759 en agosto. Así los números, una propiedad con tres dormitorios tiene un precio medio de venta publicado en US$298.993, mientras que una con cuatro dormitorios se ubica en US$493.081, según Zonaprop. Vale aclarar que estos últimos son números promedios, que toman los valores mínimos y máximos ofertados en CABA y generan una media.

El metro cuadrado de construcción muy económico arranca en los US$1300 + IVA Shutterstock

¿Dónde se reflejan los mayores aumentos?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), por su parte, informó que el nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a julio de 2025 registra una suba de 1,6%respecto al mes anterior. Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,5% en materiales, 1,7% en mano de obra y 1,7% en gastos generales.

Ahora bien, si se analiza la variacion de costo en CABA, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IECyBA), el Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad (ICCBA, que mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al año base: 2012) alcanzó en julio de 2025 una suba del 1,1% mensual, con un acumulado de 10,1% en el año y un aumento interanual del 25,5%.

En julio, último mes medido en CABA, el incremento en materiales fue de 0,9%, mano de obra 1,5% y los gastos generales un 0,6%este mes es el último medido en CABA.

Qué pasa con las propiedades en pozo

“Hoy la brecha de precios entre los inmuebles usados y unidades en pozo es muy significativa y esto muestra tanto la oportunidad de compra para los primeros como elupsidede precios potencial en ese segmento", explica Fabián Acháva, titutar de la inmobiliaria homónima, en base al último Radar Inmobiliario.

La evolución de los valores de publicación muestra fuertes variaciones según el segmento, siendo más pronunciado el incremento registrado en los emprendimientos en pozo. En julio, las propiedades en pozo lideraron las subas con un aumento interanual del 10,9%, seguidas por los inmuebles a estrenar, que registraron un alza del 7,3%, y luego las propiedades usadas, con un incremento del 5,1% (debajo del promedio general de CABA). Mensualmente, los precios de las unidades en pozo subieron un 1%, los inmuebles a estrenar aumentaron un 0,7% y las propiedades usadas registraron una baja del 0,1%.

Además, un dato que merece principal importancia es la como la dinámica ascendente del stock de todos los inmuebles se mantiene incluso pese a la fuerte caída de oferta departamentos en pozo: desde enero de 2024, la suba fue de 28% en cantidad de propiedades publicadas, mientras el segmento en construcción cae un 83%.

Achával lo define así: “Lo que quedó barato es el segmento residencial usado. Las propiedades en pozo ajustaron a la par de la inflación y en dólares", Y añade un dato clave de comportamiento: hay exceso de oferta -casi 40% más que en la era de la UVA bajo el gobierno de Mauricio Macri-, lo que frena la velocidad de ajuste de precios del segmento usado y mantiene la negociación en niveles moderados