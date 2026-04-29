Construyen un edificio en un terreno que estuvo usurpado durante más de 20 años

Las paredes y los techos de la construcción ubicada sobre la avenida La Plata 2253, en el límite entre Parque Chacabuco, Boedo y Nueva Pompeya, estaban invadidos por la humedad. El moho crecía desde los rincones y descascaraba la pintura y los escombros se acumulaban en el piso de habitaciones y pasillos.

El predio, que pertenece al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), estuvo usurpado más de 20 años por familias extranjeras y el año pasado el Gobierno porteño lo recuperó, tras un desalojo por riesgo edilicio, con un objetivo muy claro: construir allí un edificio para que la clase media y los oficiales de la Policía de la Ciudad puedan acceder a su primera vivienda.

Luego de la demolición de la vieja estructura, el terreno está listo para empezar la obra.

Noviembre de 2025: el momento en el que la Policía de la Ciudad desocupó el terreno del IVC que estuvo usurpado por más de veinte años. GCBA

El esquema de infraestructura y financiamiento hipotecario se implementará a través del IVC y del Banco Ciudad. Para eso, se habilitó una línea de créditos hipotecarios de la entidad, con la que se podrá aplicar para comprar en tres proyectos similares, todos en el sur porteño.

Cómo será el proyecto

Serán en total casi 400 viviendas: 190 en un edificio ubicado en la avenida Varela 2951 en Villa Soldati; 136 en Cochabamba 1150 en pleno Constitución, y 53 en el predio recuperado de la avenida La Plata, en Parque Chacabuco, en un enclave estratégico entre Boedo y Nueva Pompeya. Este último proyecto de más de US$4 millones de inversión estará terminado en 2028, mientras que los de Villa Soldati y Constitución demorarán tres años.

Un dato no menor es que la línea hipotecaria tiene una tasa de interés subvencionada del 7,5%, más UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo).

El terreno de Avenida La Plata 2253 luego de la demolición de la vieja estructura que estuvo usurpada GCBA

El edificio de Parque Chacabuco tendrá ocho monoambientes, 29 unidades de un dormitorio y 16 de dos dormitorios. Será de nueve pisos y tendrá locales en planta baja, salón de usos múltiples, cocheras y un parque interno para el disfrute común de los vecinos. Y estará al lado del Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) n°42, inaugurado en mayo de 2025.

El edificio de Parque Chacabuco se construirá con fondos del IVC que antes se usaban en la urbanización de las villas. “Con el dinero que antes se destinaba a regalar viviendas vamos a construir hogares para familias de clase media y para policías”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Así quedará el nuevo proyecto Gentileza

Por otra parte, los oficiales de la Policía, por su parte, contarán con una línea de préstamos con una tasa de interés fija del 7%. Y es posible el acceso a mayor financiación según la antigüedad y el mérito. En todos los casos el monto de la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar.

En paralelo a la construcción de las viviendas y los préstamos para primera vivienda, el Banco Ciudad ofrece una línea de Préstamos Hipotecarios UVA diseñada para la adquisición, refacción, mejora o ampliación de vivienda única y permanente en la Ciudad con un tope máximo de $150 millones y un plazo de hasta 20 años.