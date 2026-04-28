Convierten un convento del 1800 en un proyecto de lujo: cuánto cuesta un departamento

“La París de Latinoamérica” es uno de los tantos apodos que recibe la ciudad de Buenos Aires. Gracias a su arquitectura con influencias francesas, españolas e italianas, el centro porteño suele ser comparado con las principales capitales europeas. Sin embargo, la mezcla de lo extranjero con lo autóctono y de lo tradicional con lo moderno es lo que hace realmente interesante a la urbe.

Uno de los barrios en los que se aprecia este fenómeno es Villa Devoto. Ubicado al noroeste de CABA, y conocido como el “Jardín de la Ciudad” por sus plazas y calles arboladas, combina antiguas casas residenciales con viviendas modernas y edificios de poca altura. “El corazón del barrio todavía alberga impronta colonial, mansiones de estilo inglés y edificios de estilo ecléctico”, ejemplificó Martín Pinus, fundador y director de la inmobiliaria homónima.

Las casonas típicas del barrio de Devoto. Hugo Mouján

Este aspecto arquitectónico diferencial, sumado a su variada y “vanguardista” oferta culinaria —con restaurantes como Mecha, Casa Lucca o Betular Pâtisserie—, su impronta cultural —con el Paseo de las Artes— y sus amplias zonas verdes, es lo que posicionó al barrio como uno de los más “cools” del mundo en el ranking elaborado por la revista Time Out.

Las filas en la puerta de Betular Patisserie. Hugo Mouján

Su creciente popularidad se refleja también en los valores inmobiliarios.

Devoto ocupa el décimo puesto en el ranking de los barrios con las propiedades más caras de Ciudad. El metro cuadrado cotiza a US$2752/m², el mismo valor que Recoleta, pero por debajo de Puerto Madero, con US$6148/m²; Núñez, US$3403/m²; y Palermo, US$3390/m². Y por arriba de Villa Crespo US$2538/m² y Caballito US$2449/m², según el último índice de Zonaprop.

“Hay una tendencia hacia la revalorización en la zona, con la presencia de un polo gastronómico alrededor de la Plaza Arenales y proyectos residenciales”, comenta Pinus, e indica que hay expectativas crecientes en el sector inmobiliario por el cierre definitivo de la cárcel y las mejoras que eso pueda traer.

Los desarrolladores coinciden en que Devoto es un barrio que crece bien, respetando la historia y su idiosincrasia. “Combinando sus casas amplias con una nueva infraestructura de servicios y negocios, principalmente alrededor de la plaza Arenales, la zona más cara donde el m² de las nuevas edificaciones no baja de los US$4000/m²″, explica Martín Piantoni, CEO de Alton Desarrollos y aclara que el barrio no se circunscribe a la plaza y sus cercanías. “Crece por el bulevar Chivilcoy y un poco más donde las nuevas construcciones de edificios bajos de hasta siete pisos le dan una nueva impronta de modernidad y tecnología manteniendo y respetando la sobriedad y calidad de las construcciones que identificaron e hicieron único al barrio”. El empresario da ejemplos concretos y afirma que en Chivilcoy 2300 se pueden encontrar departamentos de calidad con todos los amenities desde US$2650/m². Lo dice con conocimiento de causa: tiene dos emprendimientos con muy buena demanda: uno en Chivilcoy al 2200 y otro en Nogoyá al 4000, en los que el metro cuadrado cotiza a US$2450.

Sebastián Orlandi, CEO de Flamma, desarrolladora inmobiliaria de la zona, remarca la aspiracionalidad del barrio que se produce, sobre todo, con los residentes de los barrios linderos, como Monte Castro, Villa Pueyrredón y Villa del Parque, y también con los periféricos, como Ramos Mejía, Tres de Febrero y Caseros.

“La gente quiere vivir acá porque cumple con lo que buscan: densidad poblacional acorde al espacio, mucho verde, plazas, espacios comerciales y buenos colegios”, agrega Orlandi, e introduce un tema interesante: el barrio concentra dos microzonas que cobraron protagonismo en los últimos años. La primera -y la más demandada- es la que se encuentra en Plaza Arenales, entre las vías de dos líneas de trenes. Dentro de esta demarcación, la calle más popular es Salvador María del Carril.

La peatonal Fernández de Enciso, una de las más populares del barrio Hugo Mouján

El otro sector, que está incrementando su demanda, es el aledaño al Devoto School, que se extiende desde la calle Navarro hasta Nueva York y desde Segurola hasta Lastra.

Un barrio en transformación

Es en este crisol arquitectónico y cultural donde comienzan a producirse resignificaciones cada vez más interesantes. Espacios históricos que actualizan y transforman su función, pero sin renunciar a su esencia.

Por caso, un antiguo convento, ubicado en la calle Pareja al 3600, a dos cuadras de la Plaza Arenales, en el casco antiguo de Devoto, representa un claro ejemplo de este proceso. El edificio fue adquirido en 1897 por la congregación religiosa Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia y durante 120 años alojó generaciones de monjas entre sus paredes.

El edificio fue adquirido en 1897 por la congregación religiosa Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia Gentileza

En el 2017 su finalidad comenzó a tambalear y el esplendor de sus épocas doradas se alejó cada vez más. “Estaba prácticamente en desuso, dados los altos costos de mantenimiento que suponía”, indica Pinus, y agrega que durante los últimos años el convento funcionaba como geriátrico y enfermería de las pocas hermanas que continuaban viviendo allí.

Los claustros fueron convertidos en viviendas y la entrada original, por la calle Pareja, se mantuvo Gentileza

Por esta situación, las religiosas pusieron en venta la parcela histórica de 3000 metros cuadrados, compuesta por claustros, una capilla, patios y una cocina, y finalmente se mudaron a otra sede de la organización. Este hito marcó el fin de uno de los capítulos del edificio, convirtiéndolo en un lienzo en blanco para los desarrolladores.

La reconversión: de convento a polo residencial

En 2018 comenzó una nueva etapa del convento, con una finalidad cada vez más lejana a su función religiosa, y acercándose al diseño y a la arquitectura. De hecho, ese año, el edificio fue seleccionado para realizar la exposición de Casa FOA.

Las religiosas pusieron en venta la parcela histórica de 3000 m2 y se mudaron a otra sede de la organización Gentileza

Este evento marcó la antesala de su uso actual: de convento a desarrollo inmobiliario, pasando por geriátrico y salón de exposición.

La obra comenzó en 2019 y el emprendimiento adquirió el nombre de El Convento. Dos de los detalles más característicos que mantiene la edificación son los claustros fueron convertidos en viviendas y la entrada original, por la calle Pareja, se mantuvo.

La idea era poner en valor este patrimonio, por eso se conservó la fachada; pero a la estructura existente, se le anexó un edificio de cuatro plantas que dialoga con la estructura antigua de la planta baja. Hoy el emprendimiento ya terminado tiene 41 unidades, divididas en dos: el casco histórico con 17 lofts de dos y cuatro ambientes y la torre nueva con departamentos de tres y cuatro ambientes.

El complejo consta de 41 unidades, divididas en dos: el casco histórico y la torre nueva Gentileza

El casco histórico tiene 17 lofts de dos y cuatro ambientes Gentileza

“Durante la reconversión se respetó la estructura del casco, pasillos y la fachada, las áreas con protección patrimonial, además de los pisos centenarios con baldosas originales de Savona, en Liguria, Italia”, señala Pinus, quien comercializa dos unidades valuadas en US$850.000, una en la estructura antigua con cuatro ambientes y 337 m², y la otra en la nueva torre con la misma cantidad de ambientes.

Se mantuvieron los pisos centenarios con baldosas originales de Savona, en Liguria, Italia Gentileza

Además de su uso residencial, en el complejo hay locales gastronómicos —como el restaurante Ávito— y espacios recreativos.

La piscina, uno de los amenities del emprendimiento Gentileza

No es el único edificio tradicional readaptado que se encuentra en esta zona histórica: sobre la avenida Beiró al 4100 se ubica el Depósito de Agua, construido en la primera década del siglo XX cuando se estableció el plan de abastecimiento de aguas corrientes. Estructura que al día de hoy pertenece a AySA y que está declarada como Monumento Histórico Nacional.