Créditos hipotecarios: lanzan un nuevo préstamo para la clase media porteña con tasa subsidiada y más baja

Para cualquier familia, el sueño de la casa propia se siente como algo de otra época. Para revertir esa realidad, el Gobierno porteño acaba de anunciar una nueva línea de créditos hipotecarios del Banco Ciudad diseñada específicamente para quienes hoy destinan gran parte de su sueldo a un alquiler y buscan dar el salto a su primer hogar.

La gran diferencia del nuevo crédito hipotecario radica en la tasa de interés. Mientras que el mercado ofrece actualmente tasas cercanas al 9,5%, la Ciudad subvencionará dos puntos para que los vecinos accedan a una tasa del 7,5% + UVAs.

A partir de ahora los fondos del Instituto de Vivienda de la Ciudad que eran destinados a las villas van a dirigirse exclusivamente a financiar los créditos para la clase media porteña. AleksandarNakic - E+

Los puntos clave

Es exclusivo para la compra de la primera vivienda .

. Se financia hasta el 75% del valor de la propiedad, con un tope de $100 millones .

del valor de la propiedad, con un tope de . Unidades de hasta 80 m² cubiertos, cuyo valor de mercado no supere los US$ 2800 por metro cuadrado .

cubiertos, cuyo valor de mercado no supere los . El objetivo es que el pago mensual sea similar o incluso menor a un alquiler. El banco garantiza que la cuota inicial no supere el 25% de los ingresos netos del grupo familiar.

Una de las barreras históricas de los créditos es llegar al nivel de ingresos requerido. Para solucionar esto, la nueva normativa permite sumar un garante para aumentar la capacidad crediticia.

La línea está abierta para:

Empleados en relación de dependencia (que cobren o pasen su sueldo al Banco Ciudad).

(que cobren o pasen su sueldo al Banco Ciudad). Monotributistas y autónomos (contratando el “Paquete Crecer” del Banco Ciudad).

La cuota de entrada al crédito no va a superar el 25% de los ingresos del hogar. Como ejemplo, aquellos que busquen alcanzar el monto máximo de $100 millones deberán acreditar ingresos desde $3.222.000, con una cuota inicial de $806.600. Por cada $10 millones solicitados a un plazo de 20 años, la cuota inicial será de $80.600, requiriendo ingresos familiares mensuales desde los $322.000

“Queremos que el esfuerzo de quienes cumplen las reglas y pagan sus impuestos en la Ciudad tenga recompensa. El objetivo es que miles de familias dejen de ser inquilinas para ser dueñas”, destacó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, al explicar que el financiamiento proviene de una reasignación de fondos del IVC y dividendos del propio banco.

Con esta medida, el Gobierno porteño pone el foco en que el esfuerzo de la administración pública se convierta en la llave para que miles de familias de clase media alcancen, finalmente, su primera vivienda.

Los porteños de clase media tendrán una nueva opción de crédito con tasa subsidiada para poder acceder a su primera vivienda Ricardo Pristupluk

También cambia la forma de calificar: ahora los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia. La línea está abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

El Banco Ciudad sigue consolidándose como el referente hipotecario del país, afirmó Guillermo Laje, el presidente de la entidad, y agregó: “Nuestro objetivo junto al Gobierno de la Ciudad es colaborar con los numerosos proyectos de desarrollo familiar y personal en materia de acceso a la primera vivienda propia en la Ciudad, ofreciendo herramientas de financiamiento competitivas”.

A esta nueva línea se suman las opciones vigentes para la zona sur y el microcentro (con tasas del 8,5%) y para el resto de la Ciudad (al 9,5%), aptas para segunda vivienda, además de financiamiento directo para desarrolladores y compras desde el pozo.