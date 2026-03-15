Crean un robot con forma de araña que construye casas en un día

Un robot de aspecto arácnido, bautizado como “Charlotte”, podría transformar el modo en que se hacen las obras de construcción en la Tierra y en otros planetas.

Desarrollada por las compañías australianas Crest Robotics y EarthBuilt Technology, esta invención fue diseñada para enfrentar los desafíos actuales del sector y, al mismo tiempo, explorar su potencial en la edificación de hábitats en la Luna o Marte.

Fue desarrollado por las compañías australianas Crest Robotics y EarthBuilt Technology

La máquina incorpora un sistema de impresión 3D capaz de fabricar estructuras sostenibles de hasta 200 metros cuadrados en apenas 24 horas, con un consumo energético mínimo y sin necesidad de utilizar cemento.

El proyecto fue presentado durante el Congreso Internacional de Astronáutica, celebrado en Sídney, donde sus creadores subrayaron que Charlotte puede construir viviendas en la Tierra y, a futuro, convertirse en una herramienta estratégica para la arquitectura extraterrestre. “Trabaja a la velocidad de 100 albañiles”, aseguraron los desarrolladores.

Se proyecta que pueda construir también en otros planetas y hasta en la Luna

Según explicó a ABC News Jan Golembiewski, cofundador de EarthBuilt, la tecnología permite reducir toda la cadena de suministro a un único proceso de alta velocidad y bajo impacto ambiental.

El material que utiliza Charlotte es una mezcla de arena, vidrio reciclado y ladrillos triturados, que se transforma en una pasta compacta capaz de sustituir al cemento tradicional. Mediante este compuesto, el robot imprime capas superpuestas directamente sobre el terreno, formando muros sólidos y resistentes.