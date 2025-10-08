¿Cuál es el precio por metro cuadrado de una construcción en seco en octubre 2025?

Los precios de las propiedades continúan en un sendero alcista y muchos se preguntan cuáles son los precios de los distintos tipos de construcción, para analizar la posibilidad de comprar un inmueble terminado o emprender una obra de cero. Es que, en un momento en que el costo de construcción sigue alto (acumula un aumento del 98% desde octubre de 2023, según Zonaprop), surge la inquietud de cuál es la mejor forma de tener una propiedad por precios accesibles.

Las casas hechas en seco se levantan más rápido que las que utilizan el sistema de construcción tradicional Javier Agustín Rojas

En este escenario, la construcción en seco aparece en escena. Pero vale preguntarse, ¿en qué consiste este sistema constructivo? Se trata de una técnica que evita usar agua y ciertos materiales a la hora de construir, es decir, omite la utilización de mezclas húmedas para fijar las partes de una construcción. En estos casos, los materiales se pegan, clavan o encastran a una estructura, sin necesidad de esperar el tiempo de secado. De esta forma, los procesos se aceleran y los tiempos de construcción son menores.

Además, según Federico Azzollini, socio gerente de Icon+, cuentan con otras ventajas, entre las que se encuentran las siguientes:

Se hacen más rápido: depende del proyecto que se trate, pero habitualmente se calcula por lo menos entre un 25% y un 40% menos de tiempo que la construcción tradicional . Como no utilizan materiales húmedos, no precisa de espera para el secado.

depende del proyecto que se trate, pero habitualmente . Como no utilizan materiales húmedos, no precisa de espera para el secado. Es sustentable : al construirse más rápido y tener un menor impacto ambiental. Además, pueden hacerse con materiales con posibilidad de reciclarse, casi en su totalidad, y que están comprados a medida, lo que evita desperdicios.

: al construirse más rápido y tener un Además, pueden hacerse con casi en su totalidad, y que están comprados a medida, lo que evita desperdicios. Previsibilidad en los costos : al ser más rápida la construcción, la inflación impacta menos. Esto lo vuelve menos riesgoso para el inversor que aporta el dinero.

: al ser más rápida la construcción, la inflación impacta menos. Esto lo vuelve menos riesgoso para el inversor que aporta el dinero. Mejor aprovechamiento del espacio: los espesores de la envolvente de una construcción en seco son menores que la tradicional, aunque las prestaciones en cuanto a la dureza estructural, la aislación térmica, acústica y contra el fuego son las mismas. Esto hace que, ante la misma superficie edificable, tengas más metros útiles, ambientes más amplios, porque el espesor de las paredes es menor (en una en seco es de 14/15 cm, mientras que en construcción tradicional está entre los 35 y los 45 cm).

los espesores de la envolvente de una construcción en seco son menores que la tradicional, aunque las prestaciones en cuanto a la dureza estructural, la aislación térmica, acústica y contra el fuego son las mismas. Esto hace que, ambientes más amplios, porque el espesor de las paredes es menor (en una en seco es de 14/15 cm, mientras que en construcción tradicional está entre los 35 y los 45 cm). Mayor duración : son construcciones que, si se hacen bien en cuanto a lo técnico, pueden llegar a durar mucho tiempo.

: son construcciones que, si se hacen bien en cuanto a lo técnico, pueden llegar a durar mucho tiempo. Menos humedad: un problema que suele complicar a la construcción tradicional es la humedad en los cimientos, que luego sube hacia otros lugares de la casa. Con este sistema, se evita la generación de humedad en esos lugares y, por tanto, se reduce la humedad dentro de la vivienda.

La construcción en seco se trata de una técnica que evita usar agua a la hora de construir Icon +

El costo por metro cuadrado de una construcción en seco

Ahora bien, vale preguntarse cuáles son los costos de usar este tipo de construcción para levantar propiedades y si son más baratos que la comúnmente llamada “construcción tradicional” (la mampostería con ladrillos y cemento o el uso de hormigón).

Y la respuesta es afirmativa. “La construcción en seco está entre un 12% y un 15% más económica que una construcción tradicional. Y hay que considerar todas las ventajas con las que cuenta”, explica Azzollini.

De esta forma, si construir un metro cuadrado de buena calidad ronda los US$1600 + IVA para la construcción tradicional - según fuentes consultadas por LA NACION un m² con ese sistema rondaría los US$1340 considerando que la suba mensual en septiembre fue del 1,7%.

Azzollini señala que, dado que en este sistema la incidencia de la mano de obra es menor a la de la construcción tradicional, los costos bajan. Es decir, debido a que la mano de obra con este sistema comprende entre un 30% y un 40% de los costos y los materiales el 60% restante, en un contexto en que “los costos de materiales deberían empezar a bajar con la apertura de las importaciones y en que está proyectado que la mano de obra aumentará de acá en adelante, este sistema se vuelve más atractivo”, explica Azzollini. Del otro lado, en la construcción tradicional, los costos son un 50% y 50%.